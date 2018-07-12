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Ahmet Hakan: Sabah saat 06.38... Arayan Adnan Oktar'dı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 07:56 | Son Güncelleme

Kamuoyunda 'kedicik'leriyle bilinen Adnan Oktar'ın gözaltına alınması düne damga vurdu. Gündemi sarsan olayla ilgili, gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde gözaltına alınmadan dakikalar önce Oktar'ın kendisini aradığını yazdı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Dün yapılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı. Oktar'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konuldu.

Adnan Oktar'ın gözaltına alınması gündemi sarsarken, gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak ifadelere yer verdi.

"ALO! AHMET HAKAN BEY... BEN ADNAN OKTAR"

Gözaltına alınmadan dakikalar önce Oktar'ın kendisini telefonda aradığını açıklayan Hakan şu ifadeleri kullandı;

"Lanet telefonun sesi öyle bir çınlatıyordu ki ortalığı kayıtsız kalmak imkânsız!

Önce gözümü açmaya çalıştım bin bir çabayla, ardından gözlerimi kırpıştırarak saate baktım.

06.38’i görünce... “Oha!” demiş bulundum istemsizce!

En sonunda telefona baktım: Arayan, bilinmeyen bir numara!

Genelde açmıyorum bilinmeyen numaraları.

Ama öyle acı acı, öyle inatçı inatçı, öyle feryat figan çalıyordu ki telefon, yufka yürek ile merak duygusu anında örgütlenip “Aç şu telefonu” diye baskı yaptı.

Açtım telefonu...

'Alo! Ahmet Hakan Bey... Ben Adnan Oktar!'"

Hayatında ilk kez Adnan Oktar'la konuştuğunu belirten Ahmet Hakan, Oktar'ın telefonda çok tedirgin aceleci olduğunu söyleyerek kendisine “İngiliz derin devletinin etkisiyle şu anda bizim arkadaşlarımıza bir operasyon yapılıyor. Ben bu işten Tayyip Hocamızın haberinin olmadığına eminim. PKK falan dururken bize operasyon yapılıyor...” dediğini yazdı.

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Ahmet Hakan adnan oktar gözaltı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ne kadar çok duygu sömürüsü yaptın.hepiniz aynı tastan su içmiyor musunuz ki yalandan hemen kendine pay cikariyorsun
hayatımda duyduğum en uydurma ve sipariş haberlerin başına ekledim bunu hakan :)
oktar sanırım ahmet hakana da kedicik göndermişki ilk onu aramış. imdat diye. o kediler bir gün bitafınızı tırmalar böyle.
organiz suç örgütlerinin özllikleri devlete saygılı görünmeleri, suçsuz olduğunu insanlara sürekli göstermeye çalışmlaarı. bu nedenle üeetilmiş bir senaryo olma ihtimali de olabilir. kağıda yazıp ahmet hakana göndermişler o da okuyor :) yok beni ariyaaaaaa yok ingilizler oyun kuriyaaaa. bir film vardı sarışın bomba diye kesinlikle izleyin derim. not: erotik değil ajan filmi
numaranı nereden almış
bu nasıl bir telefonki,acı acı,inatcı inatcı,feryat figan çalıyor,böyle bir özellikle varsa bende indirmek isterim sayın Ahmet Hakan
Tekefonu ve özellikle bilinmeyen nodan gelen bu telefonu neden açtığını ancak bu kadar kıvranarak anlatabilirdi, senin telefonun umuma açıkmı ki seni o saatte arıyor? ayrıca sen Cumhurbaşkan’nına iletilmek üzere konular önce sana mı geliyor? bırağhhh hacı göreceğiz neden arandığını, bakalım bu işlere kimler karışmış! tv den millete ahlak satmak kolay!!!
ahmet hakan'ın hangi cemaatten olduğu belli oldu.
Genelde açmıyorum bilinmeyen numaraları. Ama öyle acı acı, öyle inatçı inatçı, öyle feryat figan çalıyordu ki telefon, yufka yürek ile merak duygusu anında örgütlenip “Aç şu telefonu” diye baskı yaptı. Operasyon yapılmamış olsaydı, siz bu aklanma yazısını paylaşırmıydınız acaba ?
yaptığın iş pislik,cemaatların ekmeğine yıllarca yağ sürdün,onlarda işte kokuşmuş toplum örneği diye gerile gerile seni örnek gösterdiler,birde ingiliz derin devletiymiş,ingilizler işi gücü yok senin gibi 5 para etmezlemi uğraşacak, onlar yeterince FETÖ ile uğraşıyorlar. yeniden palazlansın diye ama nafile.
Ahmet Hakan kesinlikle Adnan OKTAR'ın adamı. son görüşme onunla olunca ve arama kayıtlarının ortaya çıkacağını anlayınca bu görüşmeye kılıf hazırlamış kendince. Ahmet HAKAN bir dindar görünüyor, bir ateist ya da solcu görünüyor, bir HDP lilerle fotoğraf çekiyor. bu tür adamları mutlaka yöneten birileri var ve onların yönlendirmeleri ile bukalemunlaşıyorlar. yoksa hiç bir karakter bu ani değişimleri kaldıracak esneklikte olmaz.
Ahmet hakan eğer bu yazıyı yazmasaydın kendini temizleyemezdin. sonra çıkardı kayıtlardan falan ayıkla princin taşını.
'' Tayyip hoca'' lafı çok konuşulacak
atma hakan din kardeşiyiz
yarası olan gocunurmuş ahmet efendi GEÇ bunları
ya ya he he,yedik bizde üstüne su da içelimmi? arkadaşlar,ben anlamıyorum biri bana açıklasın,biz millet olarak salakmı görünüyorz.siyasetcisi salak sanar gazetecisi salak sanar hayırdır ya bunlar akıllıda milletmi salak.
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