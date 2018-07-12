Ahmet Hakan: Sabah saat 06.38... Arayan Adnan Oktar'dı

"Lanet telefonun sesi öyle bir çınlatıyordu ki ortalığı kayıtsız kalmak imkânsız!

"ALO! AHMET HAKAN BEY... BEN ADNAN OKTAR" Gözaltına alınmadan dakikalar önce Oktar'ın kendisini telefonda aradığını açıklayan Hakan şu ifadeleri kullandı;

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Dün yapılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı. Oktar'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konuldu.

06.38’i görünce... “Oha!” demiş bulundum istemsizce!

En sonunda telefona baktım: Arayan, bilinmeyen bir numara!

Genelde açmıyorum bilinmeyen numaraları.

Ama öyle acı acı, öyle inatçı inatçı, öyle feryat figan çalıyordu ki telefon, yufka yürek ile merak duygusu anında örgütlenip “Aç şu telefonu” diye baskı yaptı.

Açtım telefonu...

'Alo! Ahmet Hakan Bey... Ben Adnan Oktar!'"

Hayatında ilk kez Adnan Oktar'la konuştuğunu belirten Ahmet Hakan, Oktar'ın telefonda çok tedirgin aceleci olduğunu söyleyerek kendisine “İngiliz derin devletinin etkisiyle şu anda bizim arkadaşlarımıza bir operasyon yapılıyor. Ben bu işten Tayyip Hocamızın haberinin olmadığına eminim. PKK falan dururken bize operasyon yapılıyor...” dediğini yazdı.

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