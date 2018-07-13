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Ahmet Hakan yazdı: Bütün yönleriyle 'Adnan Oktar' olayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 07:33 | Son Güncelleme

Dünkü yazısında, Adnan Oktar'ın kendisini operasyon sırasında aradığını duyuran Ahmet Hakan, bugün de 'Bütün yönleriyle 'Adnan Oktar' olayı' başlıklı yazısında, operasyonun detaylarını değerlendirdi.

Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyon büyük yankı uyandırdı. Dünkü yazısında Adnan Oktar'ın operasyon sırasında kendisini aradığını ve bu operasyonların 'İngilizlerin işi' olduğunu söylediğini aktaran Hakan, bugün de 'Bütün yönleriyle 'Adnan Oktar' olayı' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

  • UZUN NAMLU: Uzun namlulu silahlar bulunmuş Adnan Oktar ve şürekâsının hanelerinde... Neden ihtiyaç duydular acaba uzun namlulu silahlara? “İngiliz Derin Devleti”ne karşı savaşta mı kullanacaklardı?

  • İSRAİL: Adnan Oktar’a yönelik suçlamalardan biri de “İsrail’e devlet sırrı vermek”... Bu iddianın neye dayandırıldığını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Adnan Oktar bir süredir alenen ve resmen İsrail’e yancılık yapmaktaydı.

  • DÜŞÜNCE VURANLAR: Bazı tipler var... Bunlar Adnan Oktar ve ekibiyle al takke ver külah durumundaydılar... Ne yaptı bu tipler operasyondan sonra? Adnan Oktar’a herkesten daha acımasız şekilde saldırmaya başladılar.... Bu tipler var ya bu tipler... Yeryüzünün en uzak durulası tipleridir... Koruyun bunlardan kendinizi.

  • MESELE CİDDİ: Erik Dalı oynaması, dans etmesi, “kedicik” vurgusu falan... Bunlar öne çıkarılıp Adnan Oktar olayı bir mavra konusu haline getirildi, getiriliyor. Oysa mesele mavraya alınmayacak kadar ciddi... Çocukları ailelerinden koparmaktan, yaşı küçük çocukların ırzına tasalluttan ve 40 farklı kategoride suçtan söz ediliyor. Alooo! Kendimize gelelim.

  • KEDİCİK: Son üç gündür o kadar çok “kedicik” esprisine maruz kaldım ki... Bir daha yanımda “kedicik” esprisi yapana çok pis dalabilirim.

  • YIKILASI ALGI: “Biz AK Parti’yi desteklemiştik, başımıza gelen karşısında şaşkınız” demiş Adnan Oktar. Adama bak! AK Parti’ye destek verince yargıdan, polisten muaf tutulacağını sanıyor! Ya da şöyle söyleyelim: Adam böyle düşünebiliyor! “AK Parti’yi destekledim, yırtarım” diye bir algısı var. Gerçi algının doğru olmadığı ortaya çıktı ama adamın bu algıya sahip olması bile korkunç...

  • ADNAN’IN SANATÇILARI: Bazı sanatçılar, Adnan Oktar’ın davetlerinde boy göstermişler, hatta Adnan Oktar’a iltifatlar yağdırmışlar falan... Ne yani? Aldatılmış olamazlar mı? (Burada gülücük işareti var.)

  • ÖMRÜMÜZÜ YEDİN ADNAN: Yeni nesiller son halini biliyor ama aslında “Adnan Hoca” olgusu, neredeyse son 30 yıldır hep gündemde... Şöyle bir baktım geriye: Neredeyse Adnan Hoca’sız bir süreç yaşamamışım. Ömrümüzü yemiş yani ömrümüzü!

  • HARUN YAHYA: Adnan Oktar’ın Harun Yahya müstear ismiyle yazdığı kitapları yıllardır ballandıranlar, dağıtanlar, tefrika yapanlar, gazetelerinde övgülere boğanlar! Bu kitaplarla ilgili olarak bugün ne düşünüyorlar acaba?

  • İNGİLİZ DERİN DEVLETİ: “İngiliz Derin Devleti”nin kendilerine operasyon çektiğine gerçekten inanıyorlarsa... Bunların alayı delidir.... Yok, inanmadan söylüyorlarsa... Bunların alayı korkunç derecede yalancıdır...

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    Okuyucu Yorumları 1 yorum
    Valla sen de sağlam ayakkabı değilsin. Dur bakalım sıra sana ne zaman gelecek.
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