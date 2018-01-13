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Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 07:53 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugün yayımlanan yazısının bir bölümünü eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ayırdı. Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son dönem çıkışlarını gündeme getirirken, dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti

Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı 'Şunlardan vazgeçilse' başlıklı yazısının bir bölümünü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ayırdı ve kritik yorumlarda bulundu.

İşte yazının ilgili bölümü;

Abdullah Gül dün...

- OHAL’e laf etti.

- Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına destek verdi.

*

Kısacası...

Yine AK Parti yönetimini kızdıracak sözler söyledi.

Şu ana kadar...

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

- Pasif bekleyiş stratejisi...

- Aktif bekleyiş stratejisi...

- Maslahatçı çıkış yapma stratejisi...

Erdoğan'ın rakibi Ali Babacan mı olacak?

Gibi stratejiler uygulayan Abdullah Gül...

Sanırım artık...

Kıl etme stratejisine geçti.

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2019 seçimlerinde anahtar rol o bölgede! 'Erdoğan ve Abdullah Gül gerilimi'
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
koca ülke arap özentili sünnilerin oyuncağı oldu ... ülke hepten kreşe döndü ..
@buraninadami2015 ben sünniyim oh oh bide seni oyuncak edersem iyi olur
bu ulkenin hamuru sünni,hayirdir lan din düşmanı
buranınadamı, sen sünnilerden rahatsız olduysan vatikana babanın yanına gidebilirsin, bölücü pislik sen ancak kefere olursun,
araptan gecilmiyor ulke allah belalarini versin ulkeyi bu hale getirenlerin baska akp
bazen sünniler bazen aleviler genelde masonlar gizli ermeniler gizli yahudiler garibim türkleri pas pas gibi çiğniyorlar
@ahmetyildiz1071 Aleviler öz be öz türklerdir. senin beynini samanla beslemişler anlaşılan.
@ahmetyildiz1071 türkten terörist olmaz, dhkpc, tikko, mlkp bunlar hep alevi kökenli terörist gruplardır, içinizdeki ermeni asıllılarını ayırın,
osman31380 senin bakış açınlada “sünni arkadaşlar ve kardeşlerimden özür dileyerek” erkek bebeleri badeleyen imamların küçük kızları becermesi deyip sünniyemi mâl edeceği! cehalet insan ayırma bunlar kötü şeyler iyi olmayı dene senin düşüncendeki abd avrupa bütün müslümanları potansiyel terörist olarak görüyor az saksıyı çalıştır emin ol başarırsın zor değil beyni kullanmak ...
DOĞAN GURUBUNA ADİL ŞEKİLDE HERŞEYİN HESABI SORULMALI.ÜLKEYİ MEDYA VE UŞAKLARI YÖLEDİRİYOR..BU DURUMLARA BERABER OYNAYARAK MÜSADE EDİLİP İŞ ZIVANADAN ÇIKINCA YADA ÇIKARLAR TERS DÜŞÜNCE ÜLKEDE KAUS OLUYOR.BUNUN SORUMLUSU PATRON VE SİYASİLER İSE BU ÜLKEDE DOKUNULMAZ..NİYE??NİYE YANİ? DOĞAN GURUBUNUN ŞAHSEN BORSADA SUÇLARI MEDYA İLE ÜLKEYE ÖDETTİĞİ BEDELLER SORULMALI.MAL VARLIĞI HAZİNEYE DEVREDİLİP YARGILANMALI BÜTÜN SORUMLU PATRON YÖNETİCİLER.RTE NİYE DOĞAN A DOKUNMAZ???EYY GİDİ...PERDE ARKASINDAN HABERSİZ KOYUNLAR EYYY
Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanligi feto pkk pyd barzani ile ortak olup ihaneti reza ile ortak olup Hırsızlığı belgeli yalan talan kutuplaşma BOP taşeronluğu diktatörlüğün son bulması için AKŞENER desteklemek vicdanı ve insani görevimizdir.
doğru söylemek kıl etmek anlamına geliyormuş halbuki biz dost acı söyler sanıyorduk demek akp ile o söylemde değişti yani her ne olursa olsun itaat edeceksin olurmu be bahsedilen ne olursa olsun 11.cumhurbaşkanı adamı aptal yerine nasıl koyarsınız yada biz size kim istersek onu seçeceksiniz aptal bile olsa diyorsunuz
sünni derken beğenmiyorsan irana git esadın yanına git ırkçı
abdullah bey yaprak gibi rüzgarda savruluyor
Erdoğan ile Gül aynı yolun yolcusudur. Yıllardır beraber yürüdüler bu yollarda. Amaç Gül ü aday gösterip Erdoğan dan bıkan seçmeni aynı saflarda tutmak. Bırakın artık danışıklı dövüş yapmayı, milleti enayi yerine koymayın.
Farkındaysanız.Hainin biri arap-alevi-sünni diye provokasyon yapıyor.Fitne oyunun oynuyor ve beyinsiz güruhta sazan gibi atlıyor...birlik ve beraberlik içinde olmalıyız beyler.100 yıl önce sınırlarımız adriyatikten orta asya, atlas okyonusundan-fizana yemenden viyanaya kadardı.ve hepimiz kardeştik...oralar benim ve biizim topraklarımız.insanları da bizim insanımız.ayrımcılık yok....
gül kendi kendini madara etme stratejisini uyguluyor.
iki kardeş siyatsetçinin dümenden sürtüşmesi nasıl olduda alevi sünni vs ye geldi enteresan, adamlar hamuduyla parayı götürüyor bizim 2 ile 5 bin tl maaş alan yorumcular bunları savunacam diye birbirine laf sokuyor keşke islama yakışan sünni yada alevi olsalar ama nerdeee birçoğu maun suresindeki çakma müslüman ...
ARAPALRI ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUZ TERÖR KAN GÖZYAŞI BÜTÜN PİSLİK ONLARDA ARTIK UYAN REİS HER ŞEYE KANMA İYİLİK EDECEĞİM DİYE TÜRK HALKINI BATAKLIĞA SOKMA EY CUMHURU REİS YETER ARTIK YETER BIRAK BU ARAPÇILIK ZİHNİYETİNİ YAHU YUNANA KAÇANI NİYE YAKALIYORSUN NİYE BIRAKMIYORSUN MÜLTECİLERDEN SANA NE BE KARDEŞİM AVRUPA KESTANE KIRIYOR SEN DERT EDİNMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOROSUN SENİN DERDİN NE.TÜRKİYEYİ YOK ETMEK Mİ YOKSA AYAĞI KALDIRMAK MI.
@kiziroglu075 korkma len hadım etmeyiz seni ne farkın var senin onlardan ne üstünlüğün var gideceğin yer belli kefene sarıp pamugu tıkayıp aynı yere gidecen manda
artık bunların misyonu bitti bence ülkeyi çok kötü yönetiyorlar.
huzur huzur huzur lazım
AKP ve RTE yi sünni gören aldanır.RTE ve AKP İSRAİL ile YAHUDİ DOSTLARIDIIIR. RTE'ye verilen ödül hiçbir HIRİSTİYAN LİDERE VERİLMEDİ. RTE'ye verilen'YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ,nü YAHUDİ SİYASİ VE ŞAHISLARDAN BAŞKA TEK ALAN RTE'DİR. Dolayısıyla RTE komutasındaki AKP nin asıl amacı MSÜLÜMANLARI FİTNE-FESADIYLA KAMPLAŞTIRMAK,İSLAM ALEMİNDE SURİYE-MISIR -LİBYA gailelerinin çıkmasında bop eşbaşkanlığı görevi ile ciddi iş yaptı. zararı müslümanlar görüyor. Kısaca AKP ve lideri MÜSLÜMAN VE İSLAM DOSTU OLARAK GÖRÜLEMEEEEEZ.
@ilhansafa koltuk olarak amerikan kucağımı kullanıyorsun. bunlar türkiyede görevlendirilmiş cianın yaymaya çalıştığı şeyler kaç dolar alıyorsun
her zaman gelen gideni aratmıştır ,burdada aynı durum söz konuşu
Ülkede ne kadar ABD uşağı varsa hepsi kendini açık etmeye başladı. ABD Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp PKK devleti kurmak için tüm piyonlarını sahaya sürdü. Biz de bu sayede kimin ne mal olduğunu görme fırsatı bulduk. Birlik olunması gereken bu günlerde ülkeyi karıştırmaya çalışanlar ABD nin işbirlikçileridir.
Ey guzel ulkem.basinindan tut yazarindan tutta sikiyorsa reisin soylediginden frakli bir sey soyle.Tek kisi ne soyluyorsa herjes aynisini soylemwk zorunda kaldik artik.farkli soyluyorsan hemen dusman okuyorsun.Ey guzelim ulkem.hepimizde koyun gibi okduk artik.
abdullah efendi sana müstehak bu muamele beter ol !!! başbakanlığından istifa edip birsine yer açtın , sonra ödülün cb nı olmak ve kariyer oldu ... şindi de rezil oluyorsun işte , kurucusu olduğun akape de en küçüğünden en büyüğüne sana laf atıyorlar ... beter ol !!!
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