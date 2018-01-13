Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti

Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı 'Şunlardan vazgeçilse' başlıklı yazısının bir bölümünü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ayırdı ve kritik yorumlarda bulundu.
İşte yazının ilgili bölümü;
Abdullah Gül dün...
- OHAL’e laf etti.
- Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına destek verdi.
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Kısacası...
Yine AK Parti yönetimini kızdıracak sözler söyledi.
Şu ana kadar...
- Pasif bekleyiş stratejisi...
- Aktif bekleyiş stratejisi...
- Maslahatçı çıkış yapma stratejisi...
Gibi stratejiler uygulayan Abdullah Gül...
Sanırım artık...
Kıl etme stratejisine geçti.
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