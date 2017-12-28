Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül tepkisi: Ne var bunda kardeşim?

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK maddesine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tepki gösterdi. Ülkeyi iç savaşa sürükleyeceği iddia edilen maddeyle ilgili Abdullah Gül, "696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Abdullah Gül, AK Parti'ye söz konusu maddeyi gözden geçirme çağrısı yaptı. Gül'ün bu çağrısının ardından AK Parti'den art arda 11. Cumhurbaşkanı'na tepkiler yükseldi.

Abdullah Gül'e tepkileri köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Nedir bu Abdullah Gül alerjisi? Anlamadım ki!" diye sordu ve şöyle devam etti: "AK Parti’den kim ağzını açsa Abdullah Gül’e yükleniyor. İyi de ne demiş Abdullah Gül?"

Abdullah Gül'ün iyi niyetli bir şekilde uyarı yaptığına işaret eden Ahmet Hakan, "Ne var bunda kardeşim? Adam dostça, arkadaşça, kardeşçe, iyi niyetli bir şekilde bir uyarı yapmış. Nedir bu tahammülsüzlük? Nedir bu nezaketsizlik? Nedir bu orantısız tepki? Kaldı ki Abdullah Gül, yaptığı uyarıda... “Ben son KHK’nın 15 Temmuz hain darbesine karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkarıldığını düşünüyorum” diyerek... KHK’yı çıkaranların amacının iyi niyetli olduğunu da vurgulamış" dedi.

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