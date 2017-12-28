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Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül tepkisi: Ne var bunda kardeşim?

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 07:55 | Son Güncelleme 6 saat önce

"AK Parti’den kim ağzını açsa Abdullah Gül’e yükleniyor" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK çıkışı için "Ne var bunda kardeşim?" diye sordu.

Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül tepkisi: Ne var bunda kardeşim?

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK maddesine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tepki gösterdi. Ülkeyi iç savaşa sürükleyeceği iddia edilen maddeyle ilgili Abdullah Gül, "696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Abdullah Gül, AK Parti'ye söz konusu maddeyi gözden geçirme çağrısı yaptı. Gül'ün bu çağrısının ardından AK Parti'den art arda 11. Cumhurbaşkanı'na tepkiler yükseldi.

Abdullah Gül'e tepkileri köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Nedir bu Abdullah Gül alerjisi? Anlamadım ki!" diye sordu ve şöyle devam etti: "AK Parti’den kim ağzını açsa Abdullah Gül’e yükleniyor. İyi de ne demiş Abdullah Gül?"

Abdullah Gül'ün iyi niyetli bir şekilde uyarı yaptığına işaret eden Ahmet Hakan, "Ne var bunda kardeşim? Adam dostça, arkadaşça, kardeşçe, iyi niyetli bir şekilde bir uyarı yapmış. Nedir bu tahammülsüzlük? Nedir bu nezaketsizlik? Nedir bu orantısız tepki? Kaldı ki Abdullah Gül, yaptığı uyarıda... “Ben son KHK’nın 15 Temmuz hain darbesine karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkarıldığını düşünüyorum” diyerek... KHK’yı çıkaranların amacının iyi niyetli olduğunu da vurgulamış" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti KHK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Okuyucu Yorumları 39 yorum
abdullah gül, erdoğanın yerine geçmelidir, bi ciddiyeti, bir duruşu,devlet terbiyesi var. Eminm bu ülke daha huzurlu olur, dış ülkelerle de ilişkilerimiz çok iyi olur.
@serdar_akdeniz_1983 abdullah gul un sanal almedeki lakabı kraliçenin adamıdır..emir eri olursan sesinin cıkarmazsan tabiki ilişkilerin iyi olur..da ulkenin geleceği ne olacak..devlet terbiyesi nedir?bir soylesende ogrensek mesela putindemi terbiyesiz. ;)
Kayıtsız şartsız taraf olacaksın doğruda olsa yanlışta olsa ,yoksa hedefte olursun fetöde hahlaksız terbiyesizler.
@abdullahasci sen ciddi anlamda bir gerizekalısın. Chp lilere kızardım mal gibi takım tutar gibi parti tutuyorlar diye. Sen ve senin gibileri gördükçe chp lilere sarılmak geliyor içimden. Aynı ayardasınız ama siz daha gerzeksiniz
ahmet hakan bi ara sakalları bıyıkları azda olsa inceltte yemek yerken falan bulaşmasın :@ ortalığı karıştır aman başka bir işe yarama gereksiz herif .
@melankoli_86 sizin badem bıyıklıları da gördük.
Mevzu Abdullah Gül değil ki.Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayladığı şeyi onaylamayan her kim olursa olsun bir anda cephe alınıyor.Yani Cumhurbaşkanı'nın he dediğine sen nasıl he demezsin,sen o zaman yaramaz bir insansın deniliyor.Neden?Cevap belli.Yalakalık yapmak.
iyide kardeşim bunların her söylediğine evet diyeceksiniz yoksa düşmansınız .bunlar ne yaparsa doğrusunu yapar.yani astığı astık çaldığı düdük. ötesi berisi yok
Ahmet Hakan bir sakal tıraşı alda öyle konuşalım :)
@ali_desideroo_1981 sakal traşı olmasın..yoksa sulanırsınız adama..bunu diyen sizin sakallı hocalarınız..ben demiyorum..
Ahmet hakan ver gazı..,senin sağın solun hiç belli değil,tam bir provokatör sün.
ADAM DEMİŞ,AMA DEDİKLERİNİ HİÇ KİMSE OKUMAMIŞ!!!HİÇBİR ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMİYORSUNUZ,AMA SİZDEN OLMAYANLARA SALDIRMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ!!!BU NASIL BİR DEMOKRASİ ALLAH AŞKINA?
YAZIKLAROLSUN. İÇİNİZDEKİ FETO HAYRANLIĞI BUNCA ŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR DEMEKKİ.
@koraycal halk kimin fetöcü olduğunu, kimlerin islami siyasete alet ettiklerini gayet iyi biliyor.
koyun pisikolojisi akp zihniyeti oldu..
siyasetin iyice dozu kaçtı miğdem bulanıyor artık siyaset haber kanalı dahi izlemiyorum
Çok şey var. AKP yi AKP den hiç kimse yorumlayamaz. koşulsuz cumhur başkanına itaat etmek zorundalar. beyinleri olmaması gerekir. nerde kaldı erbakan, ecevit, demirel dönemi.
@raha963 çok iyi anlaşılmış KHK lar ilgili yerler iyi anlamış hadi deneyinde görelim
İRAN İSLAM DEVRİMİ SENARYOSU BURADA DA UYGULAMAYA KONURSA SİVİLLERE İHTİYAÇ OLACAK BU KHK LAR BU AMACA HİZMET EDİYOR .
abdullah gülün, fethullah gülenin yolunda olduğu alenen belli iken hangi akp li abdullah güle oy verir rte bir şey yapıyor bütün fasıklar karşı çıkıyorsa doğru yoldadır bizde rte nin gittiği yoldan gideriz kimsenin zoruna gitmesin
@c_raul kimin yolunda olduğu önemli değil.ama adamın dediği yanlışmı.sizler işinize gelmeyen her olayı fetöcülüğe bağlıyorsunuz.rte nin demeçleri ayetmiş gibi hiç sorgulamadan kabulleniyorsunuz.
@c_raul Rt de zamanında feytullahın yolundan gidiyordu
ön yargılı bir millet olmuşuz düşünsek 15 yıldır geldiğimiz içler acısı hal ortada AKtrrolar SAYESİNDE
10 YIL ÖNCE SAYIN BÜYÜĞÜMÜZ DİYORDUNUZ.ARTIK İŞİNİZ BİTTİ.ŞİMDİ KÜFREDİYORSUNUZ.SİZİN KARAKTERİNİZ BÖYLE İŞTE.
Faşist yobaz rejimin sonuçları bunlar..etraf kraldan çok kralcı olur hepsi din ayağına devleti soyar ama fütursuzca liderin gtünü yalar..tabi hepsi müslümandır ordan geçinir..nasıl bir müslümanlıksa...
AMAÇ BELLİ RTE KARŞITLIĞI YAPMAK BÖYLECE KARŞI BLOK ADINDA BİR OYALAMA OYUNU YAPMAK. ABD DEAŞ KURDU HERKES BİLİYOR . PYD Yİ KULLANIYOR. FETOYU KULLANIYOR. AMAÇ BU BÖLGEDE 32 DEVLETCİK KURMAK SONRADA İSRAİLE DEVRETMEK HALA MASALLARLA UĞRAŞIYORSUNUZ. TIPKI İSTANBULUN FETHİ SIRASINDA YAPILAN TARTIŞMALAR GİBİ. FETO MEHDİ OLSUN ŞU BÖYLE OLSUN YOK OLMADI SEN BURADA KAL ABD İŞGALE HAZIRLIK YAPIYOR. KİMSEDE TIK YOK
KENDİLERİNE SAYGISI OLMAYANLARIN BAŞKALARINA NEZAKET GÖSTERMESİNİ BEKLEMEK BEYHUDE. HERKES İFADELERİ YANLIŞ ANLADI SADECE BİZ DOĞRUYU BİLİRİZ.
İş dunyasinda şöyle bir söz vardir, "Başkalarının omuzuna basmadan yükselemezsin ve asla omuzuna bastiğın kisiyi de ileride omuzuna bastirtma" İste sn. Abdullah Gül de omuzuna basilanlardan ..
Art niyetli yaklaşması fetöcülere darbe yapacaklara karşı alınmış bir önlem uyarmış iş savaş başlatırmış başlatsın iç savaşsa iç savaş dış savaşsa dış savaş darbe yapacaklar için alınmış bir kararı çarpıtmanın anlamı nedir.15 temmuzda kiler yargılanamaz fetöcülere darbe yapanlara karşı gelenleri onları darp edenleri öldürmemişler dua etsinler linç ederlerdi de etmedi guvenlik güçlerine teslim etti darbe falan değildir bu işgal girişimidir Fetöcüleri savunmayı bırakın artık yeniden böyle bir işgal girişimi darbe ne derseniz deyin karşı çıkacağız herzaman bunuda düşünsünler
ya boşverin bakın ne demişler zeytinide eytin yağınıda tunustan alır ithal ederiz demişler yani bu nedemek nedemek ki biz zeytinleri etinlikleri satalım ranta çevirelim tarım bitti hayvancılık bitti buna bağlı herşeyi ithal ediyoz bide zeytini ithal edelim de yarın filistinliler gibi oprak toprak dememizde yakın galiba ee toprağıuda ithal ederiz gari
@artea_ares Seni ihraç etsek olmazmı ?
ben sadece şünu merak ediyorum tayyer bey diorum meşhur ak parti vekiline ikdidar deişincede bu matdeyi böyle savunurmuydu acaba
hani ifade etme yasağımız hakaret içermedikçe yapabilirdik..Sayın Gül endişelerini dile getirmiş..ben de aynı fikirdeyim..şimdi bir sorum var..15 temmuz da şehir olan askerlerimizin cenazelerini,toprağa verilişlerini,haberlerini gördük,okuduk..üzüntüyle..onlar sadece tatbikat yapıyoruz sanıyorlardı..SORUM ŞU :Öldüğü belirtilen rakamı tam hatırlamıyorum 256 kişinin cenazesini gören var mı?toprağa verilişlerini gören var mı?ben görmedim gören varsa lütfen bana tarih tarih hangi haber bildirsin..müteşekkir kalırım..
hadi lan fırıldak sanamı kaldı
SAYIN GÜL EN BAŞTAN GEREKEN TAVRI BIRAKSAYDINIZ BARALARA HİÇ GELİNMEZDİ
Bugün Cumhurbaşkanımıza Allah geçinden versin birşey olsa bu AKP nin adamlarının hepsi Abdullah Gülcü olur.
sizce çıkarmamış mı
Burası demokrat bir ülke değil mi yoksa, herkes düşüncesini rahatlıkla söyleyemeyecek mi? Adam kararın olabilecek sonuçlarına değiniyor siz adama saldırıyorsunuz.
NİYET OLAYLARI SULANDIRMAK. BİRİSİ MUĞLAK OLAN NOKTAYI NET Bİ AÇIKLASADA BİZDE ÖĞRENSEK.. ÜLKENİN BAŞINA BELA EDİLEN TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARINA NASIL TBMM DE TAHAMMÜL ETTİRİLDİYSEK, ÇİZİLEN ROTA FETÖ İÇİN DE AYNI DOLAYLI YOLLARDAN BUNLARDA İÇİMİZDE OLACAK. YAPILACAK İLK GENEL SEÇİM SONRASINDA Kİ TABLOYA İYİ BAKMAK LAZIM.....
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