Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül'e şarkı tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu İl Kongresi’nde, Abdullah Gül'e şu sözlerle yüklendi: "Yayımlanan son kanun hükmünde kararnamede daha önceki ifadelerin aynısıyla bu konuda bir düzenleme yapılmıştır. Her nedense bir anda büyük bir gürültü kopartıldı. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabi üzüldük. Yapmamaları gerekirdi. Ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan’da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan’da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman ‘evet’ demediler, ‘hayır’ dediler. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Ya biz bir yolda beraber, dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz? Ana muhalefetin bir Muğla milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız, tekrarlamaktan haya edeceğim ifadelerle milletime saldırmıştır. Biz bunların tıynetini, cibilliyetini çok iyi bildiğimiz için açıkçası yaptıkları terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun."