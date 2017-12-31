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Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül'e şarkı tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 10:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son KHK’daki düzenlemeleri eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e isim vermeden tepki gösterip “Husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bir kısmı da katıldı. Nasıl oluyor da gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz? Yazıklar olsun” dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise, Erdoğan'ın bu çıkışının ardından Gül'e 5 şarkı önerdi.

Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül'e şarkı tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu İl Kongresi’nde, Abdullah Gül'e şu sözlerle yüklendi: "Yayımlanan son kanun hükmünde kararnamede daha önceki ifadelerin aynısıyla bu konuda bir düzenleme yapılmıştır. Her nedense bir anda büyük bir gürültü kopartıldı. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabi üzüldük. Yapmamaları gerekirdi. Ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan’da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan’da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman ‘evet’ demediler, ‘hayır’ dediler. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Ya biz bir yolda beraber, dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz? Ana muhalefetin bir Muğla milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız, tekrarlamaktan haya edeceğim ifadelerle milletime saldırmıştır. Biz bunların tıynetini, cibilliyetini çok iyi bildiğimiz için açıkçası yaptıkları terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun."

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın, "Yazıklar olsun çıkışına karşı Abdullah Gül’ün söyleyebileceği 5 şarkı" başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

“RIZKIMI VEREN HUDA’DIR KULA MİNNET EYLEMEM”

1- Sazının tellerine Ahmet Kaya gibi hınçla vurarak... “BAŞKALDIRIYORUM, VARIN BENİM FARKIMA...” şarkısını söyleyebilir.

2- Gayet kısık ve diplomatik bir ses tonuyla... “GELSE DE EN ACI SÖZLER DİLİME...” şarkısını mırıldanabilir.

3- Kayseri’de bir bağ evine yerleşerek... “ÖLÜM VARSA BU DÜNYADA ZULÜM VAR...”türküsünü seslendirebilir.

4- Leonard Cohen’e sardırıp... “HERKES BİLİYOR ZARLARIN HİLELİ OLDUĞUNU...”şarkısına var gücüyle asılabilir.

5- Bir Ahmet Aslan kayıtsızlığı ve bir derviş edasıyla... “RIZKIMI VEREN HUDA’DIR KULA MİNNET EYLEMEM” deyişini havalandırabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
Cumhurbaşkanıniz dogru konismus insani dostu yikar dusman. Zaten dusman
@020amsterdam eset yıkyı fetoş yıktı barzani yıktı merkel yıktı tramp yıktı putin yıktı..haklısın reis o konuda çok tevrübeli.. ama işin garip olan tarafı dost kim düşman kim hepsini birbirine karıştırmış durumda.... şaşırmış napacagını allah yardımcı olurmu olmazmı kendisi bilir...
@020amsterdam birgun herkes anlayacak kimin ne mal oldugunu.. umarım iş işten gecmeden anlarlar umarım...iç savasa hazırlık yapılıyor uyanın artık hepimiz kardeşiz hanyayı konyayı ayırt edin artık geç kalıyoruz
yabi yapilan yanlisi kimse elestirmesin diyorsun kardes kendine gel kendine allahtan baska herkes elestirilir
Yazıklar sana ve yanındakilere olsun ülkenin hali ortada geldiğiniz güne binlerce kez lanet olsun Abdullah Gül beyefendi bir insandır anladı ne mal olduğunuzu kendinden olmayan herkesi terörist hain diye karalayamazsınız ne zannediyorsunuz kendinizi
Keşke başkaldırsada safını açık açık belli etse..millet fetöcülerle iş tutanı ve tutmayanı bilerek veya bilmeyerek söylemleri ile onlara yardımcı olanları net olarak görsün artık.
@s.hazir ne istedinizde vermedi???
Kayık nereden kalkıyor acaba? bende bineceğim o kayığa....
gemicikten iyidir
ANADOLUDA BİR TABİR VARDIR AL AL YIKAR MOR MOR SERERİZ ÇAMAŞIRLARI
suriyeliler için harcadığımız parayı kendi gençlerimiz için harcasaydık işsizlik,eğitim,hayat pahalılığı... gibi sorunlarımız kalmazdı.eleştiri yaptım ama kusura bakmayın artık.
ÇÖKÜŞÜNÜZ KAÇINILMAZZ
hepp dedigin olacak dimii dogruda olsa yanlisda olsa kimse mualefet etmicek ona muhalefet eden ya fetocu ya hain ya isidcii dusman yanii
sakın abdullah gül abd nin erdoğanla baş etmek için ikinci piyonu olmasın sende gidersin
@aksoyguncu2 Akp nin işine gekmeyenler Fetöcü doğruyu konuşan hain olmuş.Yandaşı vatansever imanlı dinli yurttaş.Bu ülkede sesi çıkan bir iki kişiden biri Abdullah Gül.Umarım bu kadar yalaka dalkavuk ve korkakların içinde oda sesini kezmez.
DOSTUN KALLEŞİ ARKADAŞIN ÇAKALI AKRABANIN AKREBİ DÜŞMANDAN BETERDİR FETÖCÜLERDE BUNLARDAN BİRİDİR ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZA GÜÇ KUVET VERSİNKİ BU FETÖCÜLERİN KÖKÜNÜ KURUTSUN FETÖ MİLLETİN HAKKINI YEMİŞTİR HIRSIZLIK YAPIP SORULARI ÇALARAK EMNİYET MÜDÜRÜ GENAREL HAKİM SAVCI ÇIKARARAK ÜLKEYE İHANET ETMİŞTİR
@osman_1966_yfkmb Hükümetler ve kontrolündeki devlet neredeymiş o zaman? Bu haksızlıkların savunucuları şimdi yine AKP içinde değil mi?
@osman_1966_yfkmb GENERALLERİN ATAMA EMİRLERİNDE RTE NİN İMZASI VAR KONUYU SULANDIRMA AKP DE FETO ÇU OMAYAN MI VAR ZARRABIN AVANTALARINI KIRIŞAMADIKLARINDAN ÇIKTI MESELE KÜÇÜĞÜM?
@osman_1966_yfkmb heeee anlat.. kılıcdarogluna actıgı davanın hakimini degiştirdi...FETO ZAMANINDAN NE FARKI VAR ŞİMDİKİ ZAMANIN..NE DEGİŞTİ...DEMEKKİİİ DARBE DEGİL SADECE İKTİDAR DEGİŞİMİ OLMUS GİBİ TEFÖ İÇİNDE
sayin cumhurbaskani abdullah gul beyefendi adam gibi adamdir. turkiyenin ve halkin cikarlarini gozeten bir kisiliktir. sevmedigine hain benden olmayan hain vs ithamlari yoktur saltanatlar baki kalmaz allah bu ulkeyi korusun
adamlarda elestiriye kapalilik, kibir, yanlisi sadece kendilerine hak gorme, baski, yalan dolan ne ararsan var. ama bilipte susanlarda farksiz gozumde... hakkın kulu olun, guclunun degil
adamsın 38
padişah bey ne dediyse herkes katılacak zaten,karşı çıkanın eleştirenin vay haline
ÇÖKÜŞÜNÜZ KAÇINILMAZ
Peki Gülün eşi başörtülü diye Cumhuriyet ve 30 Ağustos resepsiyonlarına katılmayan Chp yöneticisi ve TSK yöneticilerine ne denebilirki Buna düpe düz...... adını millet koysun....Eşini Erdoğan Gül den daha çok savundu emperyalislere karşı biz unutmadık millette unutmasın bunlarıki adam gibi adam olan reise iyi sahip çıksın milletimiz...
bu zamana ca nerdeydin dünya yıkıldı sanki abdullah gül diye birisi yoktu sessiz sakin dilini yutan bir abdullah gül erdoğanın gölgesinde değerlendin şunu biliyorum millet sadece erdoğan hayranı etrafındakiler biri gider biri gelir
SAYIN ABDULLAH GÜL KÖŞESİNE ÇEKİLMELİ BİRİLERİNİN OYUYUNA GELMEMELİ
@otobakimzekayi Niye meydan Arsız , Hırsız, Hayasız ve ALLAH sızlara mı kalsın?
Biz bunların Eset'le, PKK ile Fetö ile gönüldaş olduklarını da biliyoruz. Bunlar Kimlerle Gönüldaş Dost kaldılar bir bakın çevrenize. Memleketin 10 da biri Avrupada Fransa Almanya Hollanda hangisiyle ilişkiler iyi. Bu kayıktan ilk İnen ABDULLATİF bey i kutluyorum.. Din adına deyip vatandaşı kandıranlar Makara - Bakara ya, Bir kereden bir şey olmaza, sessiz kalanlar. KKBedelini Vatandaşa kitleyenler bizlerin dostu olabilirmi. ABD nin gemisinde onların projelerine alet olanlar bu ülke insanlarının düşmanıdır. Ben dedeme TÜRK'müyüz? diye soran biri değilim. Ne Mutlu Türk üm Diyene.
bay kemal kadar başınıza taş düşsün emi.her konuşmanda ona çatmadan duramıyorsun.bu seni seçmenini bir yere taşımaz.bir insanı kötülemek bir defa bir müslümana yakışmaz.sen çıkar uğruna,koltuk uğruna bunları yapıyorsun belli ki.ama kindarlığın gaddarlığın sonu hüsrandır.Sayın dünya lideri.
çağrı çağrı nerende ağrı sen ve senin gibi gerzekler çok boğurecek daha.soytari
Sn Erdoğan; Partisinde Kimi Nereye getirip geri alacağını çok iyi bilir. Sn Erdoğan; YOLA ÇIKMADAN YOL ARKADAŞLARINI çok iyi tanımış. Sn Erdoğan A. ŞENER Gibi Karşısına çıkacakların A. GÜL' ünde kafasını SİYASETTE Kaldırtmaz. Çünkü AKP içinden birileri Sn Erdoğan' a ALLAH' ın Bütün vasıflarını taşıdığını söylediğinde İTİRAZ EDEMEYENLERİN şimdi itiraz etme hakları olmayacaktır. Saygılarımla
Ak partiliyi değil akp liyi ilğililendiren bir durum. Abdullah yada başka birinin sözleri zerre ırgalamaz.
yada abd görev verdi şarkısı olabilir.
abdullah gül tam bir devlet adamı gibi davranmışıştır ,ibundan sonrada akp nin yaptığı her yanlış hakkında açık açık yüksek sesle konuşmalıdır.
dünya lideri mi?... hadi ordan triçka.
ulan ne kadar sahtekar insan varmış bu ülkede en acısı da bu boş adamlarla aynı havayı soluyoruz ulan abdullah gül içim cumhuriyet mitingleri düzenleyen zevat şiödi da apocu oldu sizin için kriter vatan a söv gel kemalin kayığına bin
Vatanını seven Abdullah amcama bulaşmasın... herşeyden önce haddinizi bilin saygısızlar ülkeymi karıştırmak istiyorsunuz eee sonra ? Sizde oturup izleyeceksiniz uyanık olun arkadaşlar kandan beslenen vampirler ülkeyi yönetiyor Türkiye bir çıkmaza sürükleniyor bunları sandıkta nasıl getirdiysek öylece geri yollarız birdaha halkın insanlarına göz dikmesinler........
Demekki aynı yoldan aynı saftan olmadığı halde öyle görünmüş. Hz. Ali ne diyor: ' En tehlikeli düşman bize benzeyip bizden olmayandır'. Birde saygısızlıktan ahlaktan bahsetmezlermi. İşte insanı çileden çıkaran bu. Milleti uyuyor, aptal hiç bir şey bilmiyor değerlendirmiyor sanıyorlar. Koskoca devlet elden gitme tehlikesi yaşarken emperyalist batı ve teröristler bir olmuş saldırırken ve sonrasında köşesinde sus pus oturan bu devletin cumhur başkanlığını yapmış birisi bu gün çıkmış saygıdan bilmem neden bahsediyor. Bu güne kadar neredeydin hazret?
sayın akp secmenleri eski cumhurbaşkanı abdullah gülü elestirenler kim bi bakin bunlar kabul etsenizde etmesenizde hala toz yutmamış insanlar abdullah gül hem beyefendi hemde bedel ödemiş bir insan çoluk çocuk kalkip onu eleştiremez en az cumhurbaşkanı kadar bilgili bir insandir ve gercekleri gören bir insan biraz kulak kabartmak lazim ben yaptim oldu diye bisey her zmaan olmaz kimse kusura bakmasin
Fetöyü kim adam etti kullandı sadece abd mi. Türkiyede kim korudu büyüttü ve de kullandı aceba?
ey ahmet hakan sen ve senin gibiler bu güzelim ülkemde oldukca düşman aramaya gerek yok bunu o sıfır kafanla bişeylerin peşindesin ama geç kaldınız türkiyem uyandı zaten budan sonra nah bu ülkeyi kandırırsınız sizler ve sizin gibi alçaklara bundan sonra nahı göreceksinizi sizler DOSTUN KALLEŞİ ARKADAŞIN İKİYÜZLÜ ÇAKALI AKRABANIN ZEHİRLİ AKREBİ YILANLARININ DÜŞMANDAN BETERDİR FETÖCÜLERDE BUNLARDAN BİRİDİR ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZA GÜÇ KUVET VERSİNKİ BU FETÖCÜLERİN KÖKÜNÜ KURUTSUN FETÖ MİLLETİN HAKKINI YEMİŞTİR. AYRICA A.HAKAN SAKIN HİÇ DURMA BAKALIM AKP.Yİ BÖLE BİLEÇEKMİSİN AHMAK İNSAN İŞİN BU.
neden kulun parasını alıyorsun git allahtan gökten gelsin sana
bunca yıldır.fakir kulların.verdigi sadaka ve hikmetleri yedin
keşke sıyasete yenıden başlasa oyum sana yeminle sayın abdullah gülll
HALK SİZE BİR BESTE YAZIYOR.... yakında onu okuyacaksınız.
ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLEYECEK BU 696 NIN MADDESİ YERİNE GÜL- ERDOĞEN SALVOLARI GÜNDEME OTURDU. UYU MİLLETİM UYU... 2018 DE UYANIRSIN İNŞALLAH.
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