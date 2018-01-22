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Ahmet Hakan'dan operasyon eleştirisi: Fotoğraftaki tek eksik!

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 07:46 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Ahmet Hakan, bugünkü 'Gelin fotoğraftaki tek eksiği bulalım' başlıklı yazısında, Afrin operasyonunun yürütüldüğü Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde çekilen Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının yer aldığı fotoğrafla ilgili ilginç bir eleştiri yazısı kaleme aldı.

Ahmet Hakan'dan operasyon eleştirisi: Fotoğraftaki tek eksik!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Afrin operasyonunun kilit noktalarından biri olan Genelkurmay Başkanlığı'nda çekilen fotoğrafla ilgili şunları yazdı:

"- KONUNUN gerektirdiği ciddiyet... Tamam.

- Askeri kararlılık... Tamam.

- Operasyona odaklanma duygusu... Tamam.

- Cesaretli duruş algısı... Tamam.

- General Akar’ın olaya hâkimiyeti... Tamam.

- Komutanların güven vericiliği... Tamam.

Yani Afrin operasyonu için...

Karargâh’tan gelen fotoğrafta...

Her şey yerli yerinde...

Ve fotoğraf, imaj açısından hayli başarılı...

Fotoğraf karesinin tek eksiği şu:

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