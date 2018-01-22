Ahmet Hakan'dan operasyon eleştirisi: Fotoğraftaki tek eksik!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Afrin operasyonunun kilit noktalarından biri olan Genelkurmay Başkanlığı'nda çekilen fotoğrafla ilgili şunları yazdı:

"- KONUNUN gerektirdiği ciddiyet... Tamam.

- Askeri kararlılık... Tamam.

- Operasyona odaklanma duygusu... Tamam.

- Cesaretli duruş algısı... Tamam.

- General Akar’ın olaya hâkimiyeti... Tamam.

- Komutanların güven vericiliği... Tamam.

Yani Afrin operasyonu için...

Karargâh’tan gelen fotoğrafta...

Her şey yerli yerinde...

Ve fotoğraf, imaj açısından hayli başarılı...

Fotoğraf karesinin tek eksiği şu:

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