Ahmet Hakan'dan operasyon eleştirisi: Fotoğraftaki tek eksik!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Afrin operasyonunun kilit noktalarından biri olan Genelkurmay Başkanlığı'nda çekilen fotoğrafla ilgili şunları yazdı:
"- KONUNUN gerektirdiği ciddiyet... Tamam.
- Askeri kararlılık... Tamam.
- Operasyona odaklanma duygusu... Tamam.
- Cesaretli duruş algısı... Tamam.
- General Akar’ın olaya hâkimiyeti... Tamam.
- Komutanların güven vericiliği... Tamam.
Yani Afrin operasyonu için...
Karargâh’tan gelen fotoğrafta...
Her şey yerli yerinde...
Ve fotoğraf, imaj açısından hayli başarılı...
Fotoğraf karesinin tek eksiği şu:
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