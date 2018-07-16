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Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 07:40 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in İntizar ile ilişkisi olduğu haberlerinden ortaya çıkan fotoğraf yine gündem oldu. Üç ismin birlikte Ahmet Hulusi Akten'e gittiğini gösteren fotoğrafın ardından herkes 'Ahmet Hulusi Akten kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü 'Türkiye Cumhuriyeti bari bundan sonra meczuplar memleketi olmasın' başlıklı yazısında Akten için 'Onda da var meczupluk alametleri' ifadesini kullandı.

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Türkiye'nin konuştuğu Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in İntizar ile ilişkisi olduğu haberlerinden sonra ortaya fotoğraf yeni bir tartışma konusu olmuştu. Üç isminde ABD'ye Ahmet Hulusi Akten'e gittiğini gösteren bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayılmaya başlamasının ardından herkes Ahmet Hulusi Akten'in kim olduğunu merak etmeye başladı.

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Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Ahmet Hulusi Akten'le ilgili şunları yazdı;

"Onda da cemaat var.

Onda da sosyete merakı var.

Onda da Ceceli tipi müritler var.

Onda da epey dikkat çekici tuhaflıklar var.

Onda da mürit evlendirme / mürit boşandırma var.

Kısacası...

Onda da var meczupluk alametleri.

Madem öyle...

Gelin, tarihin çok ötelerine geçecek şekilde hep beraber en güçlü bir şekilde haykıralım:

Efendiler!

Ey millet!

İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, meczuplar memleketi olamaz!

MECZUP TANIMA REHBERİ

Adam kafalamayı en birinci iş olarak benimsemişse...

Beklenen Mehdi falan olduğuna samimiyetle inanıyorsa...

Allah tarafından seçilmiş kişi olduğunu düşünüyorsa...

Sürekli rüyalarından söz ediyorsa...

Hep ben diyen bir gösterişçiyse...

Aşırı kibirli ya da aşırı mütevazı ise...

Beş kuruşum yok diyerek milyon dolarla hükmediyorsa...

Bir meczupla karşı karşıyasınız demektir.

Kaçın!

Aman kaçın!"

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AHMET HULUSİ KİMDİR? MUSTAFA CECELİ İLE İLİŞKİSİ NEDİR?

21 Ocak 1945 İstanbul doğumlu olan Ahmet Hulusi, İstanbul’da birçok gazetede görev aldı. Ardından ABD’ye yerleşen Ahmet Hulusi şuanda yaşamını ABD’de sürdürüyor. Mustafa Ceceli’nin de bir dönem yaşam koçluğunu yapan Ahmet Hulusi’nin esasında Mustafa Ceceli’nin şeyhi, yani Mustafa Ceceli’nin Ahmet Hulusi’nin müridi olduğu iddiaları da basında sıkça yer almaya başladı.

ahmet hulusi

Ahmet Hulusi yaptığı açıklamada 'Burç Tarikatı' şeyhi olduğuna ilişkin iddialara yanıt vermişti. Ahmet Hulusi açıklamasında "40 yıl öncesi bir mecmuada yayınlanan ‘Burç tarikatı’ lafına itibar ederek üstüme geliniyor, buna inananın aklına şaşarım" diyerek kendisini savunmuştu. "Benim tarikatım yoktur, ben şeyhlik cemaat işleriyle uğraşmam, benim duruşum bellidir. Ben düşünce adamıyım, yazarım, gazeteciyim, kimsenin aklının ermeyeceği ölçüde çok takipçim ve okuyanım var" diyerek sürdürdüğü açıklamasında neden FETÖ'nün kendisiyle çok uğraştığı için ABD’de yaşadığını iddia etmişti.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
esasen dini hizmet alanında çalışan tüm görevlilere de yol verirsen hepsinin yolu aynıdır. Bunlar fırsat bulup üste çıkabilenler. Dinlerin ilkel zamanlarda insanları yönetmek için bir araç olarak kullanıldığını anlayabilen toplumlar aydınlanma devrimi yaparak öne geçtiler, Ortadoğu gibi ilkel coğrafyaların toplumları için ise aydınlanma dönemine 1000 sene var henüz.
bu ahmetten nefret ederim ama adam haklı
Ahmed hakan kendini nasıl tanımlıyor acaba bunu cidden merak ediyorum. (Ahmed hulusinin sadece kitaplarını duydum. Müridi değilim)
tanımlalar müthiş 5 kurusu yok ama milyonlara hükmeder süper olmus
ne ayaksınız lan siz.
Bütün tarikat ve cemaatler kapatılmalı alayı kahpe haindir şerefsizdir... Bu gün menzilciyiz nurcuyuz filan diyenlerin alayı dünün fetoscudur.... Din Allah'ın dini olmalıdır elinde kuran miting meydanlarında kullanıp durmayın kuran insanlığa indirilmiş son kitaptır eyy fetosa her istediğini verenler
Mustafa Kemal Atatürk ün neden bu çeşit yapıları kapattığını belki daha iyi anlarsınız
dinler tarikatlar hepsi aynı.sanki gerçek mehdi var da sahtesi sözleri dolaşıyor.ahmet hakan inancını sorgula
sallasan tarikata değiyor
Ahmet Hakan'ı da hiç sevmem,kafasına göre atıp tutuyor,araştırmadan etmeden kişileri karalama çabası,Ahmed Hulusi'nin soyadını bu habere kadar bilmiyordum zira yazdığı tüm kitaplarda soyadını vermez,kendisinin şeyh,şıh olmadığını tüm kitaplarında yazar,arkasından soyadı ile cemaat oluşmasını istemediği için,kitapları'nı internet üzerinden kendi sayfasın dan ücretsiz indirebilirsiniz her hangi bir telif hakkı yoktur,işte buna bozuluyor kapitalist kesim,bu arada yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler,müslüman değilim ama çoğu kitabını okudum haberde anlatıldığı gibi bir kişi olduğunu sanmıyorum
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