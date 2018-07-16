Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Allah tarafından seçilmiş kişi olduğunu düşünüyorsa...

MECZUP TANIMA REHBERİ Adam kafalamayı en birinci iş olarak benimsemişse...

Gelin, tarihin çok ötelerine geçecek şekilde hep beraber en güçlü bir şekilde haykıralım:

Onda da var meczupluk alametleri.

Onda da mürit evlendirme / mürit boşandırma var.

Onda da epey dikkat çekici tuhaflıklar var.

Onda da Ceceli tipi müritler var.

Onda da sosyete merakı var.

"Onda da cemaat var.

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Ahmet Hulusi Akten'le ilgili şunları yazdı;

Türkiye'nin konuştuğu Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in İntizar ile ilişkisi olduğu haberlerinden sonra ortaya fotoğraf yeni bir tartışma konusu olmuştu. Üç isminde ABD'ye Ahmet Hulusi Akten'e gittiğini gösteren bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayılmaya başlamasının ardından herkes Ahmet Hulusi Akten'in kim olduğunu merak etmeye başladı.

Sürekli rüyalarından söz ediyorsa...

Hep ben diyen bir gösterişçiyse...

Aşırı kibirli ya da aşırı mütevazı ise...

Beş kuruşum yok diyerek milyon dolarla hükmediyorsa...

Bir meczupla karşı karşıyasınız demektir.

Kaçın!

Aman kaçın!"

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AHMET HULUSİ KİMDİR? MUSTAFA CECELİ İLE İLİŞKİSİ NEDİR?



21 Ocak 1945 İstanbul doğumlu olan Ahmet Hulusi, İstanbul’da birçok gazetede görev aldı. Ardından ABD’ye yerleşen Ahmet Hulusi şuanda yaşamını ABD’de sürdürüyor. Mustafa Ceceli’nin de bir dönem yaşam koçluğunu yapan Ahmet Hulusi’nin esasında Mustafa Ceceli’nin şeyhi, yani Mustafa Ceceli’nin Ahmet Hulusi’nin müridi olduğu iddiaları da basında sıkça yer almaya başladı.

Ahmet Hulusi yaptığı açıklamada 'Burç Tarikatı' şeyhi olduğuna ilişkin iddialara yanıt vermişti. Ahmet Hulusi açıklamasında "40 yıl öncesi bir mecmuada yayınlanan ‘Burç tarikatı’ lafına itibar ederek üstüme geliniyor, buna inananın aklına şaşarım" diyerek kendisini savunmuştu. "Benim tarikatım yoktur, ben şeyhlik cemaat işleriyle uğraşmam, benim duruşum bellidir. Ben düşünce adamıyım, yazarım, gazeteciyim, kimsenin aklının ermeyeceği ölçüde çok takipçim ve okuyanım var" diyerek sürdürdüğü açıklamasında neden FETÖ'nün kendisiyle çok uğraştığı için ABD’de yaşadığını iddia etmişti.

