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Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattığı Ahmet Maranki’ye ifade tebligatı çıkarttı.

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Maranki'ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı.

Ahmet Maranki Akit TV’de katıldığı programda, “Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı’nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık...” dedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler üzerine Ahmet Maranki hakkında ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlattı. Bir çok vatandaş da Ahmet Maranki ve AKİT TV hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Maranki’ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı. Maranki’nin önümüzdeki günlerde ifadeye gideceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Maranki Akit TV istanbul

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Pislik herif , senin gibi bölücü şerefsizler bu vatanın yakasından düşsün... Senin ne haddin ne gücün yeter Atatürk evlatlarına...
@bulent_yildirim_k6 herkezde senin fkrine katılmak zorunda değil bende evlat değil Allah ın kuluyum
Ulen otcumusun sihirbaz misin nesin.Dagdan gelip bağı karıştırmaya senin ne hakkın var ne.Sen bak koyunlara ot satmaya.
yalakanın biri ciddiye alınacak bir durumu yok yalakki
savcı hakime bi tel yukardan kovuşturmaya gerek yoktur formalite hepsi
ATIN İÇERİ...
hdp den bir vekil olsaydı şimdi ceza evindeydi akpnin yandaşı olunca savcılar kesin ricada bulunacak
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