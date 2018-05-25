Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Maranki'ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı.
Ahmet Maranki Akit TV’de katıldığı programda, “Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı’nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık...” dedi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler üzerine Ahmet Maranki hakkında ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlattı. Bir çok vatandaş da Ahmet Maranki ve AKİT TV hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Maranki’ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı. Maranki’nin önümüzdeki günlerde ifadeye gideceği belirtildi.
Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 7 yorum