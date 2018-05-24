Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında, "AKİT TV isimli televizyon kanalında 23 Mayıs 2018 tarihinde akşam yayınlanan bir televizyon programında yer alan Ahmet Maranki isimli şahsın ekranda 'şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'da....Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibimde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık...' şeklinde başlayan ve devam eden sözlere ilişkin olarak; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımı'zca söz konusu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) maddesi 216/1,218/1 uyarınca 'Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Maranki'nin bu açıklaması stüdyoda soğuk rüzgarlar estirirken, sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil de...' ifadesiyle ortamı yatıştırmaya çalışmıştı.

İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;

"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ



Prof. Dr. Maranki'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırmıştı.

