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Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında, "AKİT TV isimli televizyon kanalında 23 Mayıs 2018 tarihinde akşam yayınlanan bir televizyon programında yer alan Ahmet Maranki isimli şahsın ekranda 'şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'da....Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibimde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık...' şeklinde başlayan ve devam eden sözlere ilişkin olarak; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımı'zca söz konusu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) maddesi 216/1,218/1 uyarınca 'Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

24 Haziran seçimleri öncesinde Akit TV'deki 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söylemişti.

Prof. Dr. Maranki'nin bu açıklaması stüdyoda soğuk rüzgarlar estirirken, sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil de...' ifadesiyle ortamı yatıştırmaya çalışmıştı.

İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;

"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Prof. Dr. Maranki'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben degil kuzenim demis der yirtar. kendi adamlarina ceza vermezler
25 haziranda başa kim gelir siz kaybederseniz muhalifler, bu ülkeden başka gidecek yerleri olmayanlar.Sanki ülke manda ve himaye altına girecek yahu zaten ekonomik olarak şuan ülkeyi saldırılara açık hale getirdiniz bir de seçimi kazanmasak ormanlarda saklı silahlarınızı mı çıkaracaksınız ! Ya atın içeriye bunu halkı iç savaşla tehdit ediyor aynı baştakiler gibi ama parti liderini uyduruk yalan suçlamalarla içeriye atmayı bilirsiniz siz !
soyadina bakildiginda ne halt oldugu ortaya cikiyor.
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