Ahmet Maranki hakkındaki soruşturma

İSTANBUL (AA) - Akit TV'de yayımlanan "Bilgi Savaşları" programında kullandığı ifadeler üzerine, hakkında "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istemiyle soruşturma açılan Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Maranki ifadesinde, söz konusu programda, Türkiye'nin içinde bulunduğu güncel meselelerin değerlendirildiğini, programın yaklaşık 2 saat sürdüğünü, programda değişik konularla ilgili görüşlerini dile getirdiğini söyledi. Seçim süreciyle ilgili olarak da geçen dönemlerden örnekler verdiğini, Adnan Menderes'in seçilmiş olduğu halde darbe ile indirildiğini, Turgut Özal'ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini, o dönemlerde yapılan ekonomik ve değişik manipülasyonların değerlendirmesini yaptığını ifade eden Maranki, "Günümüzde de aynı geçmişte olduğu gibi bu tür hareketlerin olduğunu söyledim. 15 Temmuz gibi bir olayı yaşayan ülkemizin bu badireden büyük bir başarı ile çıkmasını değerlendirdim ve tam bu sürede 15 Temmuz'un değişik bir türü olarak dövizle ilgili adeta bir iktisadi darbe yaparak hükümeti zor durumda bırakmak ve sonucunda düşürmek senaryoları ile ilgili kendi birikimim ve aldığım eğitimle detaylı değerlendirme yaptım." dedi.

Uzun süren programın yaklaşık 30, 35 saniyelik bölümündeki bir konuşmasının başı sonu kesilmiş bir şekilde adeta cımbızlanarak alınıp sanki iç savaş çıkartacakmış gibi değerlendirilerek sosyal medyada bir saldırıya uğradığını ileri süren Maranki, şöyle konuştu: "Söz konusu bölümde olayları anlatırken 'Olmadı artık Belgrad ormanlarında talim şeyimizi oraya gömdük, çıkaracağız.' cümlesinden sonra devamında, bu sözlerim ile ne söylemek istediğimi şu şekilde açıklamıştım. Bu millet, 15 Temmuz'da nasıl tanka tüfeğe saldırmış ise bu şekilde bir saldırı olur ise aynı şekilde millet olarak da şahsım olarak vatanı savunacağımı söylemiştim. Belgrad ormanı söylemi de şuradan çıkmıştır. Ben 1980 öncesi üniversitede okuyordum. O dönem yine sağ sol çatışması başta olmak üzere değişik terör saldırıları ile karşı karşıyaydı. O dönem ben adeta hayatta kalma ve öğrenimimi tamamlamak amacıyla judo gibi savunma sporlarına başladım. Zaman zaman arkadaşlarımızla Belgrad ormanlarına gider, orada olaylara karşı duyduğumuz kin ve nefreti, öfkemizi ağaçların altına toprağa gömerek bir nevi kendimizi topraklayıp stresimizi atıyorduk. Sporumuzu yapıyorduk ve bununla ilgili kendimizi geliştiriyorduk."