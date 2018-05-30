Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

Akit TV’de katıldığı programda, “Şayet olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kafdağı’nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık...” diyen Ahmet Maranki , savcılıkta ifade verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattığı Ahmet Maranki’ye ifade tebligatı çıkartmıştı. Birçok vatandaş da Ahmet Maranki ve Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebligatını alan Maranki dün akşam saatlerinde adliyeye gelerek savcıya ifade verdi.

