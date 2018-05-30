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Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

Akit TV canlı yayınında yaptığı 24 Haziran seçimlerine ilişkin şok açıklamalar ile büyük tepki çeken Ahmet Maranki savcılıkta ifade verdi.

Akit TV’de katıldığı programda, “Şayet olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kafdağı’nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık...” diyen Ahmet Maranki , savcılıkta ifade verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattığı Ahmet Maranki’ye ifade tebligatı çıkartmıştı. Birçok vatandaş da Ahmet Maranki ve Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebligatını alan Maranki dün akşam saatlerinde adliyeye gelerek savcıya ifade verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Maranki 24 haziran seçimleri erken seçim Belgrad Ormanı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Eskilerden bir şarkı vardı! Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar diye. Bu dengesiz savcılıkta nasıl kıvırdığını çok merak ediyorum :D
sonuç!! ne gömmüşler neleri çıkartıcakmış göstermelik hareket çekmesinler adam gibi takip etsinler
çin malı çakma prof seni gidi
tahminim bunun gibiler seçimden sonra fazla para kazanamayabiliriz,başkası yalamalık kabul etmeyebilir diye korkup bu feryadları ediyorlar
Bunların hepsi üniversite mezunu
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