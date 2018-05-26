Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

AKİT TV'de 24 Haziran seçimleri sonrasına ilişkin "Benim umudum 25 Haziran’da... Olmadı artık Belgrad Ormanı’nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız artık." söyleriyle infial yaratan Ahmet Maranki'ye çok sayıda kesimden tepki yükselmeye devam ediyor.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ise, Maranki ile ilgili olarak bilinmeyenleri köşesine taşıdı.

Maranki'nin televizyon kanallarında 'tıp bilgileri' aktardığını ve 'beslenme', 'bitkisel tedavi' öğütleri verdiğini hatırlatan Altaylı, kendisinin aslında sanıldığı gibi bir tıp doktoru olmadığını yazdı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

2 Gündür gündemde Prof. Dr. Ahmet Maranki diye biri var.

Bir televizyon programında, AK Parti’nin seçimi kaybetmesi halinde Belgrad Ormanları’na gömdükleri “şeyleri” çıkaracaklarını söylemesiyle.

Gömdüklerinin “silah”, bu sözlerinin de bir iç savaş tehdidi olduğu varsayılıyor.

Komikten öte bir durum.

Söyledikleri doğru bile olsa, silah gömmüş ve bir iç çıkarma potansiyeli barındıran bir hareketin mümessili bile olsa, bunu bu tarzda söylemesi ancak “sağlıksız bir ruh” halinin göstergesi olabilir.