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Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Akit TV'de katıldığı programda söylediği 'iç savaş' imalı sözlerle kamuoyunda 'infial' yaratan Ahmet Maranki ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

AKİT TV'de 24 Haziran seçimleri sonrasına ilişkin "Benim umudum 25 Haziran’da... Olmadı artık Belgrad Ormanı’nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız artık." söyleriyle infial yaratan Ahmet Maranki'ye çok sayıda kesimden tepki yükselmeye devam ediyor.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ise, Maranki ile ilgili olarak bilinmeyenleri köşesine taşıdı.

Maranki'nin televizyon kanallarında 'tıp bilgileri' aktardığını ve 'beslenme', 'bitkisel tedavi' öğütleri verdiğini hatırlatan Altaylı, kendisinin aslında sanıldığı gibi bir tıp doktoru olmadığını yazdı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

2 Gündür gündemde Prof. Dr. Ahmet Maranki diye biri var.

Bir televizyon programında, AK Parti’nin seçimi kaybetmesi halinde Belgrad Ormanları’na gömdükleri “şeyleri” çıkaracaklarını söylemesiyle.

Gömdüklerinin “silah”, bu sözlerinin de bir iç savaş tehdidi olduğu varsayılıyor.

Komikten öte bir durum.

Söyledikleri doğru bile olsa, silah gömmüş ve bir iç çıkarma potansiyeli barındıran bir hareketin mümessili bile olsa, bunu bu tarzda söylemesi ancak “sağlıksız bir ruh” halinin göstergesi olabilir.

Ciddiye alınmaz.

Ki zaten ben kendisini evvel ahir ciddiye almadım.

Nedenini de anlatayım.

Habertürk Televizyonu’nda Teke Tek programında arada bir sağlıkla ilgili programlar da yaptığım oluyordu.

Canan Karatay’ı ve başka birtakım hekimleri konuk alıp bilgi vermelerine aracılık ediyordum.

Bir gün yapım ekibi, “Prof. Dr. Ahmet Maranki’ye de alalım. Galiba katılmak istiyor” dediler.

“Ne alaka?” diye sordum.

“Bitkisel tedaviler üzerine uzman” olduğunu söylediler.

Galiba sonradan TRT’ye giden Pelin Çift’in programına konuk olmuş birkaç kere ve iyi izlenmiş. Böyle bir referans getirdiler.

“Peki hangi hakla sağlıkla ilgili bir konuda konuşmasına aracılık edeceğiz? Ne ilgisi var?” diye sordum.

“Doktor” dediler.

Ben başladım gülmeye.

“Çocuklar, doktor olduğu doğru ama adam tıp doktoru değil.”

Şaşırdılar.

Çünkü Prof. Dr. Ahmet Maranki’yi herkes tıp doktoru zannediyordu.

Adamın aslında “Tütün Eksperleri Yüksekokulu” mezunu olduğunu, sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde mühendislik okuduğunu, doktorluğunun “tıp”la ilgisinin bulunmadığını kimse bilmiyordu.

Ve tütün eksperi ve mühendis Ahmet Maranki, yıllardır ekranlarda Türk halkına “tıp bilgileri” aktarıyor, “beslenme” ve “bitkisel tedavi” öğütleri veriyordu.

Ahmet Maranki dediğiniz böyle biridir.

Bu anlattıklarımdan nasıl biriyle karşı karşıya olduğunuzu anlayın.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Eğitimsiz bir toplum yok olmaya mahkumdur.
TAMAM ANLADIK KURNAZSINDA BİZDE SULTAN AHMETTEKİ TURİST DEĞİLİZ AHMET EFENDİİİ
@sahin_taner_2016 tamam işte o zaman gelşin de hele turişştmişin değilmişin bakaçagız
@ardaank önce yazmayı öğren CAHİL YALAMA..
o silahlar sana dönmesin insan kılıklı yaratık dikkat et milleti suça teşvikten tutuklanmalı
burhan kuzu gibi bu da fetö zamanında prof.olmuştur kesin!
zaten o basit kanallarda çıkıp sebze pazarlayanlardan ne beklenirki zaten bunu aklını kullanan anlar
lise mezunlarının cb olduğu bir ülkede aktarların doktor olması gayet normal.
bu kişi o zaman millete bitkisel tedavi önerirken sağlık bakanlığı niye karsıdan izliyor neden mılletı uyaran yok
işte bak senin derhal halktan özr dilemen lazım .yoksa o çayırda topladığın otlar çaılıar çırpıları artık halk senden almıyacak.atarsın çöpe sende çope gidersin bu konuşmalrınla.
fatih sen ne okudun bende onu merak ettim bi bakiyom gsde maymunsun bi bakiyom tvde şaklabansin hayirdir?
Atin șu adami içeri asalim. Belli ki fetöcü iç savaș çığırtganlığı yapiyor.
BU TOPLUMU TARIKATLAR EGITIMDEN UZAKLAŞTIRARAK BU HALE GETIRDILER ALLAHTAN ZEHIR GIBI BIR NESIL GELIYOR ONLARLA GURUR DUYACAZ BOYLE ZEVZEKLER ARTIK KAHVE KOSESINDE BILE KONUSAMAZLAR
bu adam aslında tütün eksperi ama adam insan sağlığı ile ilgili prof gibi konuşuyor,işinin uzmanı olmayan biri
Tahtası kopuk adamları ekranlara çıkarıyorsunuz düzgün adam yapıp çıkıyorsunuz fatih. kimbilir kimleri kandırdı. çık işin içinde.
Bu adamım “prof.” ünvanı da sahtedir. Bizzat kendi internet sitesine bile girdiğiniz vakit “"Univesity Lecturer" göreviyle "Economy" alanında profesör unvanı almıştır.” yazmaktadır. Böyle bir profesörlük ünvanı yoktur ve gerçek değildir. Profesör olmak o kadar kolay bir şey değildir. Ama kendisine “prof.” ünvanı yazmak bu kadar kolaydır.
Programına çıkarıp reyting uğruna halkın sağlığıyla oynamasına göz yumduğun zamanlar neden bunları anlatmak aklına gelmedi acaba? Ya da her gün insanlara yalan yanlış bilgiler verirken neredeydin? Halk söz konusu olduğunda hepiniz sus pus, hangi iktidar olursa olsun onları savunmaya gelince aslan kesiliyorsunuz. Halk için konuş halk, sayemizde yazıyorsun.
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