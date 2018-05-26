Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

AKİT TV'de 24 Haziran seçimleri sonrasına ilişkin "Benim umudum 25 Haziran’da... Olmadı artık Belgrad Ormanı’nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız artık." söyleriyle infial yaratan Ahmet Maranki'ye çok sayıda kesimden tepki yükselmeye devam ediyor.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ise, Maranki ile ilgili olarak bilinmeyenleri köşesine taşıdı.
Maranki'nin televizyon kanallarında 'tıp bilgileri' aktardığını ve 'beslenme', 'bitkisel tedavi' öğütleri verdiğini hatırlatan Altaylı, kendisinin aslında sanıldığı gibi bir tıp doktoru olmadığını yazdı.
Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
2 Gündür gündemde Prof. Dr. Ahmet Maranki diye biri var.
Bir televizyon programında, AK Parti’nin seçimi kaybetmesi halinde Belgrad Ormanları’na gömdükleri “şeyleri” çıkaracaklarını söylemesiyle.
Gömdüklerinin “silah”, bu sözlerinin de bir iç savaş tehdidi olduğu varsayılıyor.
Komikten öte bir durum.
Söyledikleri doğru bile olsa, silah gömmüş ve bir iç çıkarma potansiyeli barındıran bir hareketin mümessili bile olsa, bunu bu tarzda söylemesi ancak “sağlıksız bir ruh” halinin göstergesi olabilir.
Ciddiye alınmaz.
Ki zaten ben kendisini evvel ahir ciddiye almadım.
Nedenini de anlatayım.
Habertürk Televizyonu’nda Teke Tek programında arada bir sağlıkla ilgili programlar da yaptığım oluyordu.
Canan Karatay’ı ve başka birtakım hekimleri konuk alıp bilgi vermelerine aracılık ediyordum.
Bir gün yapım ekibi, “Prof. Dr. Ahmet Maranki’ye de alalım. Galiba katılmak istiyor” dediler.
“Ne alaka?” diye sordum.
“Bitkisel tedaviler üzerine uzman” olduğunu söylediler.
Galiba sonradan TRT’ye giden Pelin Çift’in programına konuk olmuş birkaç kere ve iyi izlenmiş. Böyle bir referans getirdiler.
“Peki hangi hakla sağlıkla ilgili bir konuda konuşmasına aracılık edeceğiz? Ne ilgisi var?” diye sordum.
“Doktor” dediler.
Ben başladım gülmeye.
“Çocuklar, doktor olduğu doğru ama adam tıp doktoru değil.”
Şaşırdılar.
Çünkü Prof. Dr. Ahmet Maranki’yi herkes tıp doktoru zannediyordu.
Adamın aslında “Tütün Eksperleri Yüksekokulu” mezunu olduğunu, sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde mühendislik okuduğunu, doktorluğunun “tıp”la ilgisinin bulunmadığını kimse bilmiyordu.
Ve tütün eksperi ve mühendis Ahmet Maranki, yıllardır ekranlarda Türk halkına “tıp bilgileri” aktarıyor, “beslenme” ve “bitkisel tedavi” öğütleri veriyordu.
Ahmet Maranki dediğiniz böyle biridir.
Bu anlattıklarımdan nasıl biriyle karşı karşıya olduğunuzu anlayın.
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