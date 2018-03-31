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Ahmet Özhan 50. sanat yılını CRR'de kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Türk sanat müziği sanatçısı Özhan: - "Sizlerle birlikte olmak, bu sahnede olmak ve sanat hayatımın üzerinden 50 sene geçmiş olması çok gurur verici bir şey. 18 yaşından beri sahnelerdeyim. Şükürler olsun Cenabıhakk'a, bugünleri gösterdi. Sahnede 50 yıl az bir kıdem değil" - "Bizim musikimiz aslında üslup ve tavır musikisi. Bizim musikimiz, bir medeniyet musikisi. Bu okuduklarımız günün sevilen sanat şarkıları. Fakat, daha klasiklerimiz, Dedelerimiz, Itrilerimiz, Zekai Dedelerimizin eserleri, onlar bir medeniyetin musikisi"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan, 50. sanat yılını Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sevenleriyle birlikte kutladı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, rast ve hicaz makamından sevilen eserlerin yanı sıra oynadığı filmlerde seslendirdiği şarkıları da yorumlayan sanatçı, hayatı boyunca kendisi üzerinde iz bırakan kişileri ve unutamadığı anılarını da dinleyicileriyle paylaştı.

Konseri izlemeye gelenlere teşekkür eden Özhan, "Sevgili dostlar, sizlerle birlikte olmak, bu sahnede olmak ve sanat hayatımın üzerinden 50 sene geçmiş olması çok gurur verici bir şey. 18 yaşından beri sahnelerdeyim. Şükürler olsun Cenabıhakk'a, bugünleri gösterdi. Sahnede 50 yıl az bir kıdem değil. Hayatta oldukça, inşallah sizlerle daha çok birlikte olmak bizim için en önemli görev ve hizmettir." dedi.

Sanatçı, Selahattin Pınar, Avni Anıl, Şekip Ayhan Özışık ve Hacı Arif Bey gibi birçok önemli ismin Türk müziğine katkılarını da anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim musikimiz aslında üslup ve tavır musikisi. Bizim musikimiz, bir medeniyet musikisi. Bu okuduklarımız günün sevilen sanat şarkıları. Fakat, daha klasiklerimiz, Dedelerimiz, Itrilerimiz, Zekai Dedelerimizin eserleri, onlar bir medeniyetin musikisi. Onların meşki de okunuş tavrı da daha özeldir. Bütün dünyada klasik müzik özeldir, Batı dahil olmak üzere. Allah hayırlı ömürler versin sevgili hocamıza, Alaeddin Yavaşca bize o üslubu taşıdı. O temel teşkil etti. Onun üzerine insanlar kendi özellikleriyle birlikte bir yol haritası çizdi."

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Özhan, "Bilmem ki Nedendir Bana Sen Hor Bakıyorsun", "Nihansın Dideden Ey Mest-i Nazım", "Hiçbir Şeyde Gözüm Yok", "Rüya Gibi Uçan Yıllar", "Çaresizim", "Duydum ki Unutmuşsun", "Bak Yeşil Yeşil" ve "Bir Ateşim Yanarım" adlı eserlerin de aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

Sanatçıya sahnede, Hasan Esen, Aydın Varol, Umut Hoşgör, Dilek Yüzlüer, Bora Dicle, Göksel Kabacı, Hakan Alvan, Seyfi Uraş, Erdinç Kadıoğlu, Ali Akaçça, Burak Özbilen, Serkan Geçin ve Tarkan Tana'nın yer aldığı orkestra eşlik etti.

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