Ahmet Özhan 50. sanat yılını CRR'de kutladı

İSTANBUL (AA) - Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan, 50. sanat yılını Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sevenleriyle birlikte kutladı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, rast ve hicaz makamından sevilen eserlerin yanı sıra oynadığı filmlerde seslendirdiği şarkıları da yorumlayan sanatçı, hayatı boyunca kendisi üzerinde iz bırakan kişileri ve unutamadığı anılarını da dinleyicileriyle paylaştı.

Konseri izlemeye gelenlere teşekkür eden Özhan, "Sevgili dostlar, sizlerle birlikte olmak, bu sahnede olmak ve sanat hayatımın üzerinden 50 sene geçmiş olması çok gurur verici bir şey. 18 yaşından beri sahnelerdeyim. Şükürler olsun Cenabıhakk'a, bugünleri gösterdi. Sahnede 50 yıl az bir kıdem değil. Hayatta oldukça, inşallah sizlerle daha çok birlikte olmak bizim için en önemli görev ve hizmettir." dedi.

Sanatçı, Selahattin Pınar, Avni Anıl, Şekip Ayhan Özışık ve Hacı Arif Bey gibi birçok önemli ismin Türk müziğine katkılarını da anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim musikimiz aslında üslup ve tavır musikisi. Bizim musikimiz, bir medeniyet musikisi. Bu okuduklarımız günün sevilen sanat şarkıları. Fakat, daha klasiklerimiz, Dedelerimiz, Itrilerimiz, Zekai Dedelerimizin eserleri, onlar bir medeniyetin musikisi. Onların meşki de okunuş tavrı da daha özeldir. Bütün dünyada klasik müzik özeldir, Batı dahil olmak üzere. Allah hayırlı ömürler versin sevgili hocamıza, Alaeddin Yavaşca bize o üslubu taşıdı. O temel teşkil etti. Onun üzerine insanlar kendi özellikleriyle birlikte bir yol haritası çizdi."