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Ahmet Şık'a büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

AK Parti, HDP Milletvekili Ahmet Şık'a 23 Temmuz'daki Meclis konuşmasında partiye hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık dava açtı

Partinin avukatı Burhanettin Sevencan ve Muammer Cemaloğlu'nun açtığı davanın dilekçesinde, Şık'ın, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi üzerine söz talep edip Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı belirtildi.

'AKLA, MANTIĞA, VİCDANA SIĞMAYACAK ŞEKİLDE İFTİRA'

Şık'ın, konuşmasında, "yasa tasarısının içeriği ile ilgisiz şekilde, AK Parti hakkında akla, mantığa ve vicdana sığmayan, tamamen iftira niteliğinde bazı açıklamalar yaptığı, açıklamalarında AK Parti'ye yönelik, katlanılması asla mümkün olmayan çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" ifade edilen dilekçede, Şık'ın konuşmasından bölümlere yer verildi. Şık'ın söylemleri üzerine TBMM Genel Kurulunda gerginlik yaşandığı ve oturuma ara verildiği belirtilen dilekçede, akabinde, Şık'ın iki birleşim Meclisten çıkarma cezası aldığı hatırlatıldı ve şöyle denildi: "Davalının yapmış olduğu konuşmada iktidar partisi olan müvekkil Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında sarf ettiği ifadelerin ve iddiaların tamamı gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Bu tarz asılsız iddialarla gündeme gelmek, davalının mensubu bulunduğu partinin siyasi ideolojisi haline gelmiştir.

'GERÇEKLE İLGİSİ YOK'

Davalının, davaya konu açıklamalarında bahsettiği hususlar akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmayan, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen hakaret ve iftira kastıyla ortaya atılmış asılsız ve mesnetsiz olmanın ötesinde, açıkça müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden mahiyettedir.

Bu çerçevede davalı Ahmet Şık'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetine ve AK Parti milletvekillerine yönelik bu hakaret, tehdit ve küfürleri hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız birer saldırıdır." Dilekçede, Şık'ın "akla, mantığa, vicdana aykırı iddialarının kabul edilebilir olmadığı", "bu iddialarla açık ve galiz hakarette bulunarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve suç isnadında bulunduğu" ifade edildi.

Şık'ın, siyasi eleştiri adı altında yapılan, fakat orantısız ve gerekli olmayan sözler içeren konuşmasının "düşünce açıklaması ve eleştiri" olarak kabul edilemeyeceği kaydedilen dilekçede, "bu denli ağır hakaretlerin düşünce açıklaması olarak kabulü halinde kişilik değerlerinin, hukuk ve anayasal güvenden yoksun kalacağı" belirtildi.

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, "Şık'ın, bir siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki çirkin üslubuna karşı caydırıcı
bir tazminata hükmedilmesi gerektiği" ifade edilerek, Şık'tan 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şık HDP meclis

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ak partinin maddi sıkıntıları var galiba kim ağzını açsa hemen tazminat davası açılıyor nasıl olsa bütün mahkemeler ellerinin altında
Hdp ancak yıkıcı işler yapar.verdiğim oylar haram olsun.
artık kimsenin eleştirme hakı kalmadı demeki demokrasiiye bak.
Mecliste istediğini konuşur.
Bu eli Kanlı katil yaltakçılarını TBMM taşıyanlar utansın. Güya AKP den bunlarla intikam alacaklar. Çok beklersiniz daha.
gercekler cok acidir insanin midesine ok gibi saplanir, ahmet şık midenizi aşmiş heryerinize oturtmuş..
Hainlerin Devletten aldıklarını donuna kadar geri alın.
akp dünya siyasetinin en iğrenç örneğidir. 295 vekilin içinde bir elin parmağını geçmez gerçek vekil satutusu taşıyan geri kalanı sadece koyun sürüsü. ahmet şık gibi 1 tane adam çıkmaz akp grubundan. aynen katılıyorum her sözüne, hadi bana da dava açın! yarasi olan gocunur derler!!! keni kendinize bile ikna olamayacak kadar düzenbaz bir siyasetiniz var...
Kasada para kalmadı sıra milleyete
adliye ve hakimler akp il teşkilatı gibi. yüzde yüz kazanırlar.
Kürsü dokunulmazlığı olmayan meclis, sadece diktatörlüklerde var.
ak parti alıştı zaten hemen mahkeme hemen tazminat ama kimse akp mahkemeye veremiyor
Ahmet siktan nefret ederim ama bu konusmayi dinledim, adami sevmemem dogru soyledigini kabul etmemem anlamina gelmez,tarafli yargiclarla verdireceginiz para cezalari hic bir anlam ifade etmez, ahim den geri doner.dikkat edin
Nasıl olsa bütün davaları kazanıyorsunuz. İstediğinize dava açabilirsiniz.
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