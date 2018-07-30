Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Express dergisinden Yücel Göktürk’e konuştu. Şık haftaya seçim olması halinde HDP’nin baraj altında kalacağını savundu.

"HDP'NİN BARAJI GEÇMESİNDE KATKI OYLARININ PAYI BÜYÜK"

HDP’nin barajı geçmesinde ‘katkı oyları’nın payının büyük olduğunu belirterek, bu desteğin gelmemesi halinde partisinin yüzde 10 barajını aşamayacağı değerlendirmesinde bulunan Ahmet Şık, “714 bin fazla oy almış gözükmemize rağmen aslında bir milyon kaybı var. Bu da yüzde 2 demektir. HDP’nin şu anki oyu, Demirtaş’ın oyunun üzerine bir puan ekle, o kadar” dedi.

"BİR OY MUHARREM'E, BİR OY HDP'YE"

HDP içinde de partinin oy oranı konusunda bir kafa karışıklığı olduğunu savunan Şık, Batı’daki oy oranındaki artışa dikkat çekerek, “‘Bir oy Muharrem’e, bir oy HDP’ye’ sloganı tuttu. Bu, aynı zamanda, bu seçmenlerin Kürt meselesinde siyasal çözüm talep ettiğini gösteriyor. Bu insanlara ulaşmamız, ilişkimizi daha iyi, daha sağlam kılmak nasıl mümkün, ona bakmamız lâzım” diye konuştu.

