Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Ancaak!.. R. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlıktan azledilme sürecinde o ahlaksız trollerin nasıl rol oynadığını, neler yaptığını, yol taşlarını nasıl döşediklerini unutmuş herhalde!.. O trollerin AKP tarafından maaşa bağlandığını da hiç bilmiyordur mutlaka!.. Bu kısa ve nazik hatırlatmadan sonra geçelim Erdoğan'ın, Soylu'nun "veda" konuşmasını işittikten sonra Bakanı ile Pazar günü akşamı yaptığını söylediği telefon görüşmesine;

"Dooğru!.. Hem de çok dooğru!.

AKP Genel Başkanı R. Erdoğan, Afrika turuna çıkmadan önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında -talimatlı sorular çerçevesinde- "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası söz konusu değil" dedi. Soylu'nun Trabzon'da yaptığı çıkışı "duygusallığa" bağladı. Ahlaksız trollerden bahsetti ve ekledi; "bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, Soylu'nun cebinde dolaştırdığı istifa mektubu yırttırıldı. Peki, Erdoğan, Süleyman Soylu'yu nasıl istifadan vazgeçirmiş?.. Telefonda sormuş Soylu'ya "Seni kim o Bakanlığa getirdi?.." Cevap vermiş Sayın Bakan, "Siz efendim." Özetle şöyle devam etmiş telefon görüşmesi;

R.E; "Seni o koltuğa Berat Albayrak mı oturttu?"

S.S; " Hayır efendim. Siz oturttunuz."

R.E; "Sizin Bakanlıkta kalıp kalmayacağına kim karar verir?

S.S; "Siz efendim."

R.E; "Peki o zaman. Sizinle daha yapacağımız çok iş, yürüyeceğimiz çok yol var."

S.S; "Emredersiniz efendim."

Bakan Soylu, bu telefon görüşmesinin ardından epey rahatlamış. Yakın çevresi ile yaptığı değerlendirme toplantısında da öyle bir iddia ortaya atmış ki, duyanlar pek de inanmamış ama yine de ses çıkaramamışlar;"

Göreceksiniz, Berat Albayrak, 2019 olmadan gidecek..."

Kim kimi götürür belli olmaz ama Erdoğan'ı da çok yakından tanıyanların iddiası şu;

"Erdoğan öyle istifa ile falan kimsenin karşısında dikilmesine müsaade etmez. Bunu kendisi açısından bir zaaf sayar. Günü geldiği zaman Soylu'yu da Melih Gökçek'e benzetir."