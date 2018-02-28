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Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 08:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'da yaptığı konuşmadaki 'veda' olarak yorumlanırken, istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı 'Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Süleyman Soylu arasındaki telefon konuşmasına yer verdi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa iddialarına ilişkin olarak gündem yaratacak bir gelişmeye değindi.

İşte Takan'ın o yazısı;

"Bıraktığımız yerden devam edelim...

AKP Genel Başkanı R. Erdoğan, Afrika turuna çıkmadan önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında -talimatlı sorular çerçevesinde- "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası söz konusu değil" dedi. Soylu'nun Trabzon'da yaptığı çıkışı "duygusallığa" bağladı. Ahlaksız trollerden bahsetti ve ekledi; "bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek.

"Dooğru!.. Hem de çok dooğru!.

Ancaak!.. R. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlıktan azledilme sürecinde o ahlaksız trollerin nasıl rol oynadığını, neler yaptığını, yol taşlarını nasıl döşediklerini unutmuş herhalde!.. O trollerin AKP tarafından maaşa bağlandığını da hiç bilmiyordur mutlaka!.. Bu kısa ve nazik hatırlatmadan sonra geçelim Erdoğan'ın, Soylu'nun "veda" konuşmasını işittikten sonra Bakanı ile Pazar günü akşamı yaptığını söylediği telefon görüşmesine;

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, Soylu'nun cebinde dolaştırdığı istifa mektubu yırttırıldı. Peki, Erdoğan, Süleyman Soylu'yu nasıl istifadan vazgeçirmiş?.. Telefonda sormuş Soylu'ya "Seni kim o Bakanlığa getirdi?.." Cevap vermiş Sayın Bakan, "Siz efendim." Özetle şöyle devam etmiş telefon görüşmesi;

R.E; "Seni o koltuğa Berat Albayrak mı oturttu?"

S.S; " Hayır efendim. Siz oturttunuz."

R.E; "Sizin Bakanlıkta kalıp kalmayacağına kim karar verir?

S.S; "Siz efendim."

R.E; "Peki o zaman. Sizinle daha yapacağımız çok iş, yürüyeceğimiz çok yol var."

S.S; "Emredersiniz efendim."

Bakan Soylu, bu telefon görüşmesinin ardından epey rahatlamış. Yakın çevresi ile yaptığı değerlendirme toplantısında da öyle bir iddia ortaya atmış ki, duyanlar pek de inanmamış ama yine de ses çıkaramamışlar;"

Göreceksiniz, Berat Albayrak, 2019 olmadan gidecek..."

Kim kimi götürür belli olmaz ama Erdoğan'ı da çok yakından tanıyanların iddiası şu;

"Erdoğan öyle istifa ile falan kimsenin karşısında dikilmesine müsaade etmez. Bunu kendisi açısından bir zaaf sayar. Günü geldiği zaman Soylu'yu da Melih Gökçek'e benzetir."

Bendeniz de aynı görüşteyim!.. "Ben siyaset yaparken, Genel Başkanlık yaparken, Berat Albayrak kısa donla geziyordu" falan gibi iddialı laflar, Erdoğan'ın kitabında para etmiyor...

Müslim, Avrupa'da koruma altına alındı...

Terörist Salih Müslim, Çekya'da mahkemece serbest bırakıldı. Sürpriz olmadı. AKP iktidarı, Müslim, Çekya'da yakalandıktan sonra sanki Türkiye'ye iade edilecekmiş, ikinci Öcalan vakası olacakmış gibi bir hava estirmeye çalıştı. Balon çok kısa sürede söndü!.. İsterseniz acı gerçeklerin altını bir kez daha çizelim;

1- Karar siyasi.

2 - ABD ve Batı'nın Suriye'de müttefik ilan ettiği PYD'nin eski eş başkanının  terör suçundan Türkiye'ye iadesi, Suriye'de henüz tamamlanmayan terör koridoru projesini sekteye uğratırdı.

3- Türkiye'den başka hiçbir ülke PYD'yi terör örgütü olarak görmediği için serbest bırakıldı.

4- Avrupa'da PKK/PYD terör örgütü üyeliği nedeniyle yakalanıp ceza alan ya da Türkiye'ye iadesi yapılan bir örnek yok.

5- PKK/PYD/YPG terör örgütü, Suriye'de Ayn el-Arab'ı işgal edip "Kobani"ye çevirirken AKP iktidarı güvenlik güçlerimizin korumasında Türk topraklarından çapulcu sürüsü peşmergeleri yardım ve destek için bölgeye sevk ediyordu. O zaman kendimizi yırttık; PKK, YPG oluyor siz de bunun uluslararası arenada meşrulaşmasına yardımcı oluyorsunuz diye. Ancak, üstümüze "kandan beslenenler" diye geliniyordu.

6- Salih Müslim'in Ankara'da defalarca kırmızı halı ile ağırlandığı ve kendisine iktidar katlarında VIP muamelesi yapıldığı gerçekleri ve belgeleri ortadayken  acaba hangi sağlam ve inandırıcı gerekçelerle, Çekya'ya iade talep edilen dosyalar gönderildi?

7- Acaba, Ankara'dan giden dosyalar gerçekten sağlam belgelere dayanıyor muydu?..

8- Ezkaza, terörist Müslim Türkiye'ye iade edilseydi neler öterdi?..

Siz, bakmayın iktidar kanadından gelen "hatanın telafisini bekliyoruz" açıklamalarına... Bence, Müslim hakkında verilen serbest bırakılma kararı ile birlikte AB sınırlarından çıkmayacaksın hükmüyle Avrupa sınırlarında koruma altına alınmasına içlerinden en çok sevinenlerinin başında AKP iktidarı mensupları geliyordur!..

Bir gün gelip de, terörist Salih Müslim de bebek katili Öcalan gibi "sayın" olmasın?..

Hemen tepinmeyin!.. Oslo görüşmelerinin tam içeriğini bugüne kadar öğrenebildiniz mi de, Prag temaslarının perde arkasına vakıf olacağınızı sanıyorsunuz?.. "

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Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu süleyman soylu istifa

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
Hep demişimdir meral akşenerin yerine Süleyman soylu kuracaktı o partiyi Bir milliyetçi olarak sonuna.kadar arkandayız SN. SÜLEYMAN SOYLU
@hasan_bzkrt EMREDERSİNİZ EFENDİM DİYENDEN NE ZAMANDIR LİDER OLUYOR.?
@hasan_bzkrt Hatırlarsanız Süleyman Soylu'nun biat etmeden bir partisi vardı ve adı da Demokrat Parti idi. Demokrat Parti başkanı iken söyledikleri ile şimdi yaptıkları arasında 360 derece fark var o zaman insan düşünmeden edemiyor bu kadar efelenen o zaman o sözleri niye ifade etti hadi ettin şimdi niye tükürdüğünü yalıyorsun hayat çok acı bu gerçekleri silemezsin
trollerini aktrolleri ne olacak :)) her gün seni öven politikalarını halka yedirmeye çalışan muhtemel sizden maddi katkı sağlayan troller var ya onlar
Ahmet Takan'da kimdir ::)) Yeni bir köşe yazarımı ::)))
Yazdıkları ile bi yerlere takan biri ilginç yani
bilmiyorsan kendi cahiligine yan kocum
yani diyo ki ben ne dersem o olur git dersem gitcen kal dersem kalcan cunku memleket babamin ciftligi halka da biraz demokrasi den bahsederim nasilsa yerler diyo..
Aynen katılıyorum..
FETÖ nün yeni kalemşörü yazmış :)
@ahmet.arisoy fetonunda seninde mına koyayım ben. sizden hariç herkes fetocu değil mi ?
yaladı yaladı yaladı istifa ederken yine yalıyor yalama
kim takar ahmet TAKANI
SÜLEYMAN SOYLUNUN ESKİ VİDEO VE KONUŞMALARINI YAYINLIYOR CHPliler ERDOĞAN VE AKP HAKKINDAKİ ama Hz.ÖMERİN İSLAMIN İLK YILLARINDA KURAN OKUYOR DİYE KIZKARDEŞİNİN AĞZINI BURNUNU KIRDIĞINI PEYGAMBERİMİZ Hz.MUHAMMEDi ÖLDÜRMEYE GİTTİĞİNİ HALÎD BİN VELÎDÎN BEDİR SAVAŞINDA MÜŞRİK ORDUSUNDA ÇARPIŞIP BİR ÇOK SAHABEYİ YARALADIĞINI BİR KAÇ TANESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ VE SONRADAN MÜSLÜMAN OLDUĞUNU BİŞRİ HAFİNİN ÖNCEDEN ALKOLİK ZİNAKAR OLDUĞUNU SONRADAN EVLİYA OLDUĞUNU HİÇ BİLMİYORLAR YÜZLERCE BİNLERCE ÖRNEK VAR
Belli ki bir trol de Ahmet Takan denen kim olduğunu bilmediğimiz biri
köşe yazarı yazarımısın politikacımı anlamadım size yada sana neden kan emici dediklerini yazdıklarını okuyunca daha iyi anladım yazdıklarının yarsını sallamışsın gerisi zaten biliniyordu
Kemal Kılıçtaroğlu"na "sen bittin Kılıçtaroğlu sen bittin "diyordun .Kılıçtaroğlu yerinde duruyor..Bitmiş gibi de değil. Ama sen bitiyorsun galiba S. Soylu,sen bitiyorsun.!
HABER ŞEKLİNİZ SÜPER HEP İDDİA EDİLDİ :)))
@akin_o81 adamsın
ahmet hakan senarist olsa kesin oscar alirdi.acaba bu iki kisi arasindaki konusmanin detayini bu kadar ince nasil ogrendi ??sulayman soylu gibi politikacilara aliskin degiliz tabi millet olarak.ancak kaybedince anlariz degerlerimizin degerini.
Bu paralı trollük yapanlar vatana ihanetten yargılanmalıdır. Kim için yaparsa yapsın. Çünkü kamuyu yanıltıcı algı büyük suçtur. Bu bir tv de program da reklam olduğu belirtilmeden aleni bir ürünün reklamının yapılmasına benzer ve haksız rekabettir. Bunu geçtim salih müslim teröristini almak için ne gibi çaba sarfettiler bizimkiler dersiniz? Ahmet Takan denen zat ın yazdığına göre Kırmızı Halı ile ağırlanmış olan bu zat bir öterse neler oldu neler konuşuldu diye yazmış yani böyle mi yürüyor bu işler.?Hükümeti zor durumda bırakacak şeyler bilen biri suçlu ve aranıyorsa iade??..
2 damat olsa süleyman soylu etmez..kişilikleri degil duruşları açısından söylüyorum..berat albayrağın dezanvatajı reisin damadı olması o yüzden istenmiyor..birde bunca günahsız insanı fetöcü diyerek işinden olduğu bir dönemde fetö okullarından yetişen birinin hala bakan koltugunda kalması muaamma..
bu "Berat" bana çok yapmacık geliyor
Demekki hala cumhurbaşkanının veya içişleri Bakanı’nın telefon dinlenebiliyor ya da bu haber yalan
soylu en başından beri erdoğanın adamıydı..
şu an ben şok..şu ismi lazım olmayan kaynaklardan bizede lazım.. SS in işi yokta milletin içinde tlf la konuşacak..bu kaynaklarada helal wallah karşı tarafında konuşmasını duyuyor..yada telekulak..
Dünki yazısında aynı takan diyorduki, Soyluyu birileriyle ters düştüğü için görevden alacaklar, bugün Soylu'yu nasıl döndürdüler. Eyy takan dün de dediğim gibi seni takmıyorum, kemal gibi cark etmen 24 saat sürmüyor....
cumhurbaşkanı etme dedi ama ben edecem kusura bakmayın deyip sıyrılacak. üstad çıkarmamış olacak.
hikaye ve reklam arası kokuyor bu iş
he canım he, her köşe yazarının yazdıklarına da inanıyordu zaten millet.
Koskoca Devletin Cumhur Başkanının telefonuna dinleme cihazı koymuşlar Başkanın bundan haberi yok ve oda yetmiyor köşe yazarının biri çıkıp bu konuşmayı olduğu gibi aktarıyor millete ve bu millette inanıyor böyle şeylere öylemi
Ahlaksız troller bitmez
içişleri bakanı adam adam kesinlikle dış işleri bakanlıgına getirilmeli 15 temmuzda sıçan nato suriyede sancılarını yaşıyor dış işlerine tamda böyle net konuşan bir bakan getirilmeli
seni o koltuğa, sandık başına gidip oy veren vatandaş oturttu.ancak görülüyor ki vatandşın önemi yok ben oturttum ben kaldırırım "padişahım çok yaşa" "çekilebilirsin" "hünkarım" "şehzadem" "sultanım" muhteşem yüzyılı çok sevmiştik artık ekrandan çıktı hayatımıza girdi
Fırat kıyısında kaybolan kuzu hikayesini kullanarak Saraya geçildi, Saray entrikaları bitmiyor, Bir BAŞBAKAN, 5 büyükşehir belediye başkanı, çeşitli bakanlar, önce sahip çıkılan sonra ajan ilan edilen rüşvet veren Zarrap, şimdide Damat ve bakan çatışması, ömrü uzun değil bunun, Damat bunu bunu yer...
bence soylu değil de damat gidici
ahlaksız troller hahahaha
"Biz ahlaklı adamız" diyor Soylu efendi......... gördük ahlakını, unuttuk mu sanıyorsun Erdoğan'a karşı yaptığın konuşmaları . Biz unutsak bile arşiv unutmaz buyrun izleyin. https://www.youtube.com/watch?v=EkWy4L_r0LU
Sayın SOYLU siz bu ülke için şu zor günlerimizde bu vatanın olmazsa, olmasızın onun için siz rahat olun. Yarası olanlar var bu güne kadar kimsenin cesaret edemediği, bam teline dokunamadığı kesimlere Allah,ın izniyle cesaretle ilk defa siz müdahale ettiniz,tabikii bu kadar hışırtılar çıkacak,bütün dualarımız sizler için.
dön baba dönelim, artık ezberledik...
Ahmet Takanı kimse takmadığı için kendisini taktırmaya yönelik bir senaryo bırakın şu masa başı gazeteciliği bilmem kaç sene sonra olursa ben falan tarihte yazmıştım diyecek tıpkı Spor gazetelerin büyük kulüplere 100 tane futbolcu transfer haberi yapıpta 1 tanesini tutturduğu gibi biz yazmıştık babında olmuş takmıyorlar seni gülüm
iyide bu konuşulan cümlelerden haberiniz nasıl olur, demek ki cumhurbaşkanı hala dinleniyor..
3- Türkiye'den başka hiçbir ülke PYD'yi terör örgütü olarak görmediği için serbest bırakıldı. 4- Avrupa'da PKK/PYD terör örgütü üyeliği nedeniyle yakalanıp ceza alan ya da Türkiye'ye iadesi yapılan bir örnek yok. Neden peki ? Yahu zaten hepsi pkk yi kendileri destekliyor, besliyor da ondan..ee ne beklenir ki bunlardan daha başka..Ne geldiyse başımıza, zalimden merhamet umduğumuz için geldi.. Adamlar bize düşman,sopayı kafamıza indiriyor,.. ya biz size düşman değiliz ,vurmayın bize yeter ..diye yalvarıp medet bekliyoruz yıllardır..Neyse ki ancak yeni yeni bir şey ler değişmeye başladı..
Ahmet takan kim ? ilkkez duydum ismini ve yazıyı da okudum biz bunları sokakta kahvede konuşuyoruz zaten :)
Erdoğan ,"Al Ahmet Kardeşim, bu bizim telefon görüşmemiz.Ben Cezayir e gidince köşende paylaş,demiş.
Herif biraz Enver Sedat'a biraz da alman diktatörü andırıyor
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