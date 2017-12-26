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Ahmet Takan yazdı: Saray, Bahçeli'den kurtulmak için yeni formül buldu!..

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 09:27 | Son Güncelleme 4 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında olay yaratacak bir yazı kaleme alan Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, "16 Nisan'a MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin üstün gayretleriyle kavuşan ve sonuçlandıran saray, sırtından kamburu atmak için MHP'den gelen "ittifak" ve "seçim barajı düşürülsün" tekliflerine soğuk bakıyor. Bahçeli ile saray arasındaki restleşmeyi bu köşeden sizlere duyurmuştuk... Yeni gelişmeler var" ifadelerini kullandı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, 'Saray, Bahçeli'den kurtulmak için yeni formül buldu!..' başlıklı yazısında çok önemli iddialarda bulundu.

İşte Takan'ın o yazısı;

"Olup bitenlere şaşırıyor muyum?..

Hayır!..

16 Nisan'ın olağan sonuçları sırayla önümüze konuluyor. Gayet planlı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. En uygun zamanlamayı yakaladıklarına ve sonuçtan emin olduklarına inandıkları anda baskın erken seçimi, önümüze koyacaklar. Faşizmin paralel uygulamaları birer birer hayata geçirilirken diğer taraftan da topluma rüşvet dağıtmaya devam ediyorlar. Taşeron işçiler, kamuya 110 bin memur alımı... Bozuk ekonomiye rağmen gerisi gelecek. Eh!.. Haksız da sayılmazlar. Makarna dağıtarak, vatandaşı bankalara ipotek ettirerek geldiler bugüne. Alternatifsizlik sancısı ile kıvranan kitleler, dün, "istikrarın devamı" diye kendini avutuyordu. Bugün "istikrarın devamı"nın üzerine korku imparatorluğu tüm şiddetiyle çöktü. Düşünmeyeceksin, eleştirmeyeceksin, hele tepki hiç göstermeyeceksin. Verilen sadaka mahiyetindeki rüşvetleri afiyetle kabul edip, ekmeğimi kaybetmeyim, hapislerde çürümeyim, faili meçhul olarak ölüp bir de terörist olarak yaftalanmayım diyerek "padişahım çok yaşa" nidalarıyla durmak yok, yola devam edeceksin!..

Değiştirilen Anayasa gereği önümüzdeki genel seçimde 600 mebus seçeceğiz. Kime yarayacak acaba?.. Ortada parlamenter demokrasi mi kaldı?.. 550 milletvekilinin yapamadığı hangi şeyi 600'lük meclis yapacak?.. Cevap vereyim; Tek bir işleri olacak. Ballı maaşlarını alıp, ballı hayatlarına devam ederken mebus görünümlü saray muhafızları olacaklar!..

R. Erdoğan da, sarayın meclis muhafaza birliğini mümkün oldukça güçlü tutabilmek için gerçekten hummalı bir çalışma yürütüyor. 16 Nisan'a MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin üstün gayretleriyle kavuşan ve sonuçlandıran saray, sırtından kamburu atmak için MHP'den gelen "ittifak" ve "seçim barajı düşürülsün" tekliflerine soğuk bakıyor. Bahçeli ile saray arasındaki restleşmeyi bu köşeden sizlere duyurmuştuk... Yeni gelişmeler var;

Saray, Bahçeli ve tabela partisi haline gelen MHP'yi tamamen sırtından atmak için yeni formüller üzerinde çalışıyor. Eğer, Bahçeli, AKP listelerinden önerilecek yerlerden en fazla 50 mebusluğa razı olmazsa AKP bu sefer CHP ile bir ittifaka girmeyi düşünüyor. Durun bir dakika... Yok, bu seferki seçim ittifakı falan değil!.. Sarayda yapılan son toplantılarda CHP ile Anayasa değişikliği yapabilme formülü üzerinde duruluyor. Saray kaynaklarından edindiğim bilgiyi şöyle özetleyebilirim:

Değiştirilen Anayasa gereği milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılması gerekiyor. CHP'ye "eğer erken seçimi çok istiyorsan, seçimden kaçmayın, gel hemen bir Anayasa değişikliği yapalım, erken seçim ile Cumhurbaşkanlığı seçimini ayıralım. Hemen, erken seçimi tek başına yapalım. Ardından zamanında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Seçim barajı yüzde 10'da kalsın, seçim sistemine de dokunmayalım" denilecek. Bu, şu anda sadece sarayda tartışılan alternatiflerden birisi. Alınmış kesin bir karar değil. Çünkü, Anayasa Mahkemesi'nin referandumu iptal edebileceği de alternatifler arasında. Sarayda bu konuda ciddi görüş ayrılıkları var. MHP ve HDP'nin baraj altında kalmasına kesin bir gözle bakan saray, yüzde 40 civarında bir oyla güçlü bir Meclis çoğunluğu elde etmeyi hesaplıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 50 artı 1 tehlikede olduğundan Anayasa Mahkemesi'ne gerek kalmadan formül arayışları gündeme geliyor. "Meclis'te güçlü bir yapıya kavuşalım başkanlık için sonrasına bakarız" deniyor...

Evdeki hesap çarşıya uyar mı?..

Saraydaki son düşünce ile ilgili kulaklarına bir şey gelip gelmediğini öğrenebilmek adına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ı aradım. Kulaklarına, saraydaki yeni planlama ile ilgili bir şeyin gelip gelmediğini sordum. Tezcan, "hayır duymadık" cevabını verdi, "önümüze somut olarak bir şey gelmediği içinde yorum yapmak doğru olmaz. Stratejik bir karar. Partinin yetkili organlarında oturup konuşmamız lazım. Kişisel olarak yorumlarımız doğru olmaz. Gelirse yorum yaparız" diye ekledi.

Kaotik bir ortamda gerginliğin artarak devam ettiği siyasetin kulislerinde -özellikle AKP'de- Abdullah Gül'ün çıkış yapmasının "an meselesi" olduğu konuşuluyor. İktidar kulislerinden pompalanan söylentilere göre, Abdullah Gül, R. Erdoğan'a "gidişatın çok kötü ve tehlikeli olduğunu, bundan vazgeçmesi gerektiği" konusunda çok dil dökmüş ancak "dinletememiş." Yine iddialara göre, "Abdullah Gül, yakında, bir yanına Ali Babacan'ı diğer yanına eski bir yüksek yargı organının başı olan ismi alarak açıklama yapmaya hazırlanıyor"muş!..

Dediğim sırada... Abdullah Gül'ün sosyal medya üzerinden son KHK'larla ilgili gayet nazik kıvamda yaptığı açıklama, haber kanallarının ekranlarına alt yazı olarak düştü. Dur bakalım ne olacak?.."

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Ahmet Takan

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
MHP ile Ak parti seçmenleri sizin oyunlarınıza gelmez halklar öyle istiyor ok yaydan çıktı bu ülkeyi fetocü lere teslim etmeyeceğiz bunu bir yerinize yazın ne yaparsanız yapın ne ederseniz edin 16 nisandan sonraki başkanlık düzenine alışın yoksa kaybolup gidersiniz vekil bile olamayacaksınız seçilemezseniz başkanlığa aday olursanız 100 bin oy toplayacaksınız vekil olabilmek için Barajıda indirmesinler niye indirecekler birdaha hendek kazdırmak için mi ? ittifakınızı 2014 den beri biliyoruz kısaca ciğerinizi biliyoruz burdanda size ekmek çıkmaz chp hdpkk iyi parti saadet nasıl bir araya geldi ?
Bahçeli yi gönderip Sinan Oğan ı mhp başına getirecek akp.
Eğer birisinin yazdığını okumak istesem o şahsı takip ederim.Boşuna niye haber yapıp algı yapmaya çalışıyorsunuz ki
chp akp ile ortak bir tek karar alsın iyi partiye geçerim bizim hırzılara Atama küfür edenler ile yütğyecek yolumuz yok
şu habere bak tövbe tövbe. Ya siz harbi koltuk sevdasına para versen bu haber yazılmaz. Bahçeliden kurtulmak için miş..... Tam komedi oldu memleket.
@dahikartal2023 evet aynen bahçelinin işi bitti.akepe salakmıda bahçeliyi hükümete ortak etsin.chp ile anlaşıp erken seçime gidebilir.akepe,chp ve iyi parti barajı geçer.mhp mazi olur.akepede kurtulur.
@dahikartal2023 Türkeşin oğlu akp'ye geçerkende böyle bir şey olması mümkün değil deniyordu.Bahçelinin internet sayfalarında bizim sarayla anlaştığımız soysuzca namertçe söyleniyor dediği günler çok eski zamanlara ait bir söylem değil.İnternetten izle gör.
OZAN ARİFİN ÇOK GÜZEL ŞİİRLERİ VAR.youtuba girip DİNLEMENİZİ TAVSİYE EDERİM.
BAHCELİ ORTADA KALDIII NE YAPSAA YARANAMIYOI☺
@tatusa RTE' nın stratejisi, herkese yaptığı gibi BAHÇELİ'yi de kullanıp atıcak. MHP'nin kurultayında oy oranı yüksek başka birinin başa geçmesi için harekete geçecek. Böylece IYI Partinin oylarını bölerek gücünü azaltmaya çalışacak. Seçimde de ittifak kuracak. Çünkü kendinden iyice bıkan artık gözündeki perdeyi aralayan seçmenin kayacağı parti biliyor ki MHP olacak.
bu gazetenin yazısı ingilizlerin fitneciliğinden bile beter tam bir katıksız FİTNE İŞİ yav kardeşim böyle pislik yaparak nifak sokmaya çalışmayın hainler başaramayacaksınız
Takan mısın nesin işin gücün fitne ve fesat çıkarmak. Sen ölünce hesap vermeyecekmisin yahu... çek şu Müslümanların üzerinden elini... Münafıklığın alemi yok... Ancak hasedinden çatlarsın. Bilesin ki sen ve senin gibiler istemesede Allah cc nurunu tamamlayacaktır.
eeee daha baska ne var ne yok (provakatör)
:))) devret artık baççeli
AKEPE KOLTUĞU KAPTIRMAMAK İÇİN 9 TAKLA ATIYOR .AMA MİLLET AKŞENERE DÖNDÜ. AKEPE ÇOK GEÇ KALDI .BU SAATTEN SONRA İŞİ OLMAZ.
zaten öyle.
akp kazık kandırılmaktan bııktı ama yanlış kişiye onu kurtarana kazık atmaya çalışıyor. yine öğrenememiş bu işi bu hainliği yaparsa millet affetmez
Akp böyle birşey yaparsa devlet bahçeli akpyide rteyide indirir. Durup dururken boşuna mı devlet bahçeli Türk düşmanı dediği kişi ile ittifak yapıyor?
adam gibi yönetsinler de kim yönetiyor sa yönetsin ülkemizi
RTE' nın stratejisi, herkese yaptığı gibi BAHÇELİ'yi de kullanıp atıcak. MHP'nin kurultayında oy oranı yüksek başka birinin başa geçmesi için harekete geçecek. Böylece IYI Partinin oylarını bölerek gücünü azaltmaya çalışacak. Seçimde de ittifak kuracak. Çünkü kendinden iyice bıkan artık gözündeki perdeyi aralayan seçmenin kayacağı parti biliyor ki MHP olacak.
@hilal_yildiz_1977 kendi adınıza konuşun:D seçmen dediginiz sadece sizin kafanız:D
SAFIN BELLİ VE ADIDA ERDOGAN DÜŞMANLIĞI DİĞER ADI DİN DÜŞMANLIĞI. NE YAZARSAN YAZ BU MİLLET HER ŞEYİ GÖRÜYOR.SİZİN GİBİ FELAKET TELLAARINIDA GÖRÜYOR. ERDOGAN OLMASA SENİN ZİHNİNDE BİRİ GELECEK VE HORTUMLAMA ESKİDEN OLDÜĞU GİBİ BAŞLAYACAK. AMA BU MİLLET O ZİHNİYETE PRİM VERMEZ. MHP DE SANA BİR ŞEY YAPMIŞ BELLİ.
Bu iddiayı kim atmış ? Yeniçağ köşe yazarı. Peki bu gazete kim ? MHP muhalifleri ve iyi particiler. Özeti şudur ki dikkate alınacak tarafı yoktur. Onlar bazı şeyleri hazmedilmiyor. Olay budur.
Lan oğlum sizin başka işiniz yokmu yalan haber nekadarda kolay
AK PARTİ DÖNEMİNDEN ÖNCEKİ LİDERLER NE ZAMAN MHP DEN UZAKLAŞTI HEPSİ HU OLDU, YANİ YOK NE ANAP KALDI NE DSP NE DE DOĞRU YOL.AMA MHP HEP KALDI. BEN AK PARTİNİN MHP Yİ SIRTINDA KAMBUR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM. ASIL KAMBUR CHP. EĞER AK PARTİ DİĞER PARTİ VE PARTİ LİDERLERİ GİBİ MHP YE TERS DÜŞERSE BU AK PARTİNİN ZARARINA OLUR. BENDEN DEMESİ.BEN HALK ADAMIYIM.VE AK PARİYE OY VEREN BİRİ OLARAK BUNU DİYORUM. ÇÜNKÜ AK PARTİYİ SEVİYORUM.AMA TÜRKİYE SİYASİ PARTİ GERÇEKLERİ MAALESEF DEDİKLERİMDEN İBARET.
seni takan kim la ahmet takan
Eeeee Diyecek bir şey yok kendi şahsi ihtirası uğruna MHP yi tabela partisi haline düşüren bahçeli, akape çoğu kez yaptığı gibi senide kullanılmış ped gibi kaldırıp atacak. Bu saatten sonra yapabileceğin en iyi şey partinin başından gitmen olacaktır. Sonrasında MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜLER gereğini yapar ve bu partiyi tekrar ayağa kaldırır. Rahmetli BAŞBUĞ ALPARSAN TÜRKEŞ in emanetini ne hale getirdin. RTE akıllı adamdır MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜLERİ ve DAVASINI satan adamın kendisini haydi haydi satacağını bildiğinden biran önce senden kurtulmak isteyecektir. Biran önce aveneni de topla ve defol MHP den.
khk ile türkiye idare edilmiyorsa 550 vekili ihtiyaç yok ülkeyi k.h.k ile vekilleri sacmeyelim vekillere gerek.yoksa seçim yapmayalim vekiller neyapiyorlar beni temsil etmeyen vekiller istifa etsinler meclisi kapatılması daha iyi olacak
Algı haberleri saldırılar artarak devam edeck iyi parti nin işi beceremeyeceğini anlayınca yıkıcılar failiyetlerine tam gaz devem ediyor..
yazar efendi burdan size ekmek cıkmaz hadi canım:D
ahmet fitne çıkarma peşinde
siyaset canlansin alışveriş artsin
takanı takan yok çamur atıyor
Bunlar Mhp ile Akpartinin arasını açmak için Pensilvanyadan gelen senaryolar. Chp den de kaçan İyi partiye geçsin amaçlanan. Daha dün kendi ağızlarıyla söylediler. Mhp ile Akpartinin arası açılmazsa başkanlık seçimini Erdoğan kazanır diye. Mynet de Pensilvanyadan yönetiliyor anlaşılan
k h k idare daha iyi meclise ihtiyaç yok
yedek lastik patladııı
3 5 koltuk için yılların mhpsi bitti
Ak Parti - MHP birdir! kıskanmanın son hali hahah
Bu Akşener i parlatmak için görevlendirilmiş gazeteci yine çıktı ortaya..külliyen yalan olmasını istediğini bir senaryo ile haber yapıyor milleti kandırıyor.
Ey bahçeli herkes kandırıyor bende kandırırım dedim ama olmadı seninle işi bitince paçavra gibi fırlatıp attılar demek neymiş kandırıla kandırıla insan kandırmayı öğreni verirmiş bir eğtimci olarak bunu sen daha iyi bilirsin
herşey heryer türkiye İYİ olacak
bu boşu haber yapıp yayınlamayın
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