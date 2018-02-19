Ahmet Tortum, İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı seçildi

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi 14. dönem yönetim kurulu seçimleri tamamlandı.

Seçimlere tek liste olarak katılan Prof.Dr. Ahmet Tortum başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Tortum, Özgür Bostancı, Ahmet Erdoğan, Gökhan Güngörmüş, Atila Kumbasaroğlu, Ömer Faruk Özkaya, Emre Çalıkıran.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Şube Başkanlığına seçilen Prof.Dr. Ahmet Tortum, “Şimdiye kadar Erzurum Şube Başkanlığı yapmış olan başkanların hepsine teşekkür ederek bundan sonra Erzurum sorunlarına çözüm üreten, İnşaat Mühendislerinin her türlü sorunlarıyla ilgilenen bir yönetim anlayışı sergilemek ve üyelerimizin katılımıyla odamızın üzerine düşen sorumluluk ve çalışmaları yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.