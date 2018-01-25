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Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:04 | Son Güncelleme 2 saat önce

Samsun’da 2010 yılında dönemin DTP lideri Ahmet Türk’ü yumruklayan İsmail Çelik, 'Benim 2010 yılında yaptığımı devlet şu anda yapıyor' dedi.

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Muş’un Bulanık ilçesinde DTP’nin kapatılmasını protesto gösterisinde esnaf Turan Bilen’in ateş açması sonucu iki kişinin ölümüyle ilişkin davanın Samsun’da görülen duruşmasını takip eden Türk, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından İsmail Çelik’in yumruklu saldırısına uğramıştı.

'IRKÇI FASİT BİR İNSANIN SALDIRISINA UĞRADIK'

Burnu kırılan Türk, ”Irkçı, faşist bir insanın saldırısına uğradık. Ben herkesi akl-ı selime davet ediyorum. Umut ediyorum ki bu tür şeyler topumda bir gerginlik yaratmaz” demişti.

'BİZİM KARŞILAMAMIZ BU ŞEKİLDE OLUYOR'

İHA’ya konuşan Çelik, “Neden yumruk attınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Benim 2010 yılında yaptığımı devlet şu anda yapıyor. Nasıl ki onlar teröristleri davul-zurnayla karşılıyorsa, biz de burada gereken şekilde onları karşıladık. Bizim karşılamamız bu şekilde oluyor. Eğer şu anda olsa gözümü kırpmadan aynı şekilde gereken cevabı veririm. Ben vermesem bile verecek biri elbet olur. Burası Karadeniz. Buradan hain çıkmaz ve PKK’lı da giremez. Karadeniz insanı bünyesinde yabancı bir şahsı barındırmaz. İnsanımız onlara ne bir lokma ekmek ne de içecek bir su verir.”

Ahmet Türk'e saldırı olayında şok fotoğraf
Ahmet Türk'e yumruk atıldı
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Yumruk saldırı Ahmet Türk Ismail Çelik Samsun dtp

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