Ahmet Ünal: Abdullah Gül’den lider olmaz

"Son günlerde gündemi gereksiz yere meşgul eden olaya dair birkaç kelam etmek gerekirse aslında durumun konuşmaya bile değmeyeceğini peşinen söylemek isterim. İyi Parti ve Sayın Akşener dışında başta muhalefet partisi olmak üzere diğer parti ve liderlerinin bu konudaki niyetleri ve tavırlarının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Zira Gül’e karşı baştan kesin bir veto tavrı benimsemelidirler. Lider olmak farklı bir şeydir, alınan iyi eğitim veya geldiğiniz toplumsal katman ya da arkanızdaki güçlerin etkisi sizi zirveye çıkarmaya yetmez. Farklı ve özel niteliklere sahip olmanız gerekir. Lider olunmaz lider doğulur deyimi kesinlikle doğru bir jargonu ihtiva eder.

İYİ Parti Şişli İl Başkanı Ahmet Ünal

Çok net ifade etmek gerekir ki Abdullah Gül’den lider olmaz. Abdullah Gül’de bir liderin en önemli vasfı olan cesaret yoktur. Lider gerektiğinde gövdesini ortaya koyabilmeli, zorluklar karşısında durabilmelidir, ortaya karakter koyabilmelidir. Erdoğan tüm negatif özelliklerine ve ülkeye verdiği zararlara rağmen liderlik vasıflarına sahiptir. Refah Partisi'nden ayrılış süreci ve akabindeki dönemlerde bu refleksi daima göstermiştir. Olaylar karşısında ortaya beğenilir veya beğenilmez karakter koymuştur. Gül ise cumhurbaşkanı olduğu dönem dahil gerçek fikirlerini söyleme cesaretine dahi sahip olamamış, katılmadığı yasaları onaylamış, katılmadığı düşüncelere dair dilinin ucuyla mırıldanarak açıklamalar yapmış veya üstü kapalı şekilde beyanlarda bulunmuştur. Özellikle Feyzioğlu-Erdoğan tartışması esnasındaki duruşu ve hareketleri turnusol kâğıdı işlevi görmektedir. Erdoğan’ın peşine takılarak gidişi acziyetini göstermiş bulunduğu makama da yakışmamıştır. Buradaki duruşu kesinlikle bir lider tavrı değildir. Bu sebeple muhalefet partilerinden Gül’e dönük bir 2019 adayı Erdoğan’ın kesin seçim zaferiyle sonuçlanacaktır. Erdoğan da bu durumun kokusunu aldığı için son dönemde Gül’ü açıktan hedefe koyarak ötekileştirmek ve muhalefinin Gül’ü aday yapmasını istemektedir. Böyle bir yaklaşımın benimsenmesi Ekmeleddin İhsanoğlu tercihinden bile daha kötüdür."