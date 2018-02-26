Ahmet Ünlü yazdı: Kamuda çalışan tecavüzcüler ne olacak

Türkiye’de son yıllarda artan taciz, tecavüz ve cinsel istismar olayları ülke gündemine oturdu. Cinsel saldırıların önlenmesine yönelik tartışmalar sürerken hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, ilginç bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Ünlü, “Kamuda tecavüzcü çalıştırmanın zorunlu olduğundan haberdar mıyız?” başlıklı yazısında, “Bugünlerde revaçta olan konuların başında artan tecavüz olaylarında nasıl tedbirler alınacağı gelmektedir. Garip gelebilir ama bir taraftan tecavüzcüler cezalandırılmak isteniyor bir taraftan da onların kamuda istihdamı zorunlu hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELEYECEKTİR”

“Elbette eski hükümlülerin toplum dışına atılması doğru değildir” diyen Ahmet Ünlü şöyle devam etti:

“Ancak, işsiz çok sayıda insan iş beklerken hırsızlıktan, tecavüzden, teröristlere yardım ve yataklıktan mahkum olanların kamu kurumlarında istihdam edilmesinin zorunlu olması toplumsal barışı zedeleyecektir. Hele hele son zamanlarda toplumda infial oluşturan tecavüz olaylarından mahkum olanların dahi kamuda istihdam edilmeye zorlanması doğru değildir. Bu yaklaşım sanki işlenen suçları teşvik edercesine diş kirası verir gibi bir algı oluşturmaktadır.”