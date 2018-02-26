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Ahmet Ünlü yazdı: Kamuda çalışan tecavüzcüler ne olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 10:26 | Son Güncelleme

Cinsel saldırıların önlenmesine yönelik tartışmalar sürerken hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, ilginç bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Ünlü yazdı: Kamuda çalışan tecavüzcüler ne olacak

Türkiye’de son yıllarda artan taciz, tecavüz ve cinsel istismar olayları ülke gündemine oturdu. Cinsel saldırıların önlenmesine yönelik tartışmalar sürerken hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, ilginç bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Ünlü, “Kamuda tecavüzcü çalıştırmanın zorunlu olduğundan haberdar mıyız?” başlıklı yazısında, “Bugünlerde revaçta olan konuların başında artan tecavüz olaylarında nasıl tedbirler alınacağı gelmektedir. Garip gelebilir ama bir taraftan tecavüzcüler cezalandırılmak isteniyor bir taraftan da onların kamuda istihdamı zorunlu hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELEYECEKTİR”

“Elbette eski hükümlülerin toplum dışına atılması doğru değildir” diyen Ahmet Ünlü şöyle devam etti:

“Ancak, işsiz çok sayıda insan iş beklerken hırsızlıktan, tecavüzden, teröristlere yardım ve yataklıktan mahkum olanların kamu kurumlarında istihdam edilmesinin zorunlu olması toplumsal barışı zedeleyecektir. Hele hele son zamanlarda toplumda infial oluşturan tecavüz olaylarından mahkum olanların dahi kamuda istihdam edilmeye zorlanması doğru değildir. Bu yaklaşım sanki işlenen suçları teşvik edercesine diş kirası verir gibi bir algı oluşturmaktadır.”

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“FETÖ MENSUPLARINI DA KAMUDA İSTİHDAM ETMEK ZORUNDA KALIRSAK…”

Ahmet Ünlü, “Yönetmelik dikkatlice incelendiğinde başarı puanı sınırının bulunmaması kamu kurumlarını kontenjan dahilinde İş-Kur’dan gönderilenlere mahkum etmektedir” diyerek şunları kaleme aldı: “Yani kamu kurumlarının tecavüzcüleri, hırsızları, teröre yardım ve yataklıktan mahkum olanları istihdam etmeye zorlanması doğru değildir. Bir süre sonra FETÖ mensuplarını da kamuda istihdam etmek zorunda kalırsak kimse şaşırmamalıdır.

Özellikle HDP’li belediyelerin etkin olduğu bölgelerde eski hükümlü istihdamı tam bir faciaya dönüşecektir. Teröristlere yardım ve yataklıktan mahkumiyeti olanların kanunen istihdamına kendi ellerimizle yardım eder hale geliyoruz. Ayrıca, bu yönetmelik, teröristlerle terörle mücadele edenleri yan yana koymaktadır ki bu durum dahi yönetmeliğin mantığını sakatlamaktadır.”

“YOKSA TECAVÜZCÜLERLE MÜCADELE HAVADA KALMAYA MAHKUM OLACAK”

“Önerimiz, kısa sürede yönetmeliğin kamu vicdanını yaralamayacak şekilde yeniden ele alınarak düzenlenmesidir” Ahmet Ünlü yazısını şöyle sonlandırdı: “Yoksa, tecavüzcüleri bir de kamuda istihdam etmek gibi bir zorunluluk, kendi ayağımızı kendi ellerimizle bağlama anlamına gelecektir. Hele hele yüzbinlerce taşeron işçinin kadroya alınmasıyla eski hükümlü çalıştırmayan kamu kurumunun bulunmayacağı dikkate alındığında ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bakalım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda tetikleyici adım atacak mı? Yoksa tecavüzcülerle mücadele havada kalmaya mahkum olacaktır. Bizden hatırlatması.”

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
TECAVÜZ VE TERÖRE YARDIM EDEN ESKİ HÜKÜMLÜLER ASLA VE ASLA DEVLET KURUMLARINDA GÖREV YAPTIRILMAMALI......
Şöyle düşünün. Hem suç işleyeceksin. sonra birde devlet memuru olacaksın. Malum bu devirde AKP'li değil isen devlet memuru olman şansın binde 1, En kısa çözüm suç işle hüküm giy. Sonra devlet memuru ol. Vatandan 5 yıl KPSS'ye çalışsın. Sen ise kısa yoldan memursun.
Böyle bir madde olduğundan eminim benim gibi çoğumuzun haberi bile yoktur.Nasıl bir adalet ve vicdan böyle kanun maddesi koyar.
belediyeler ve kamuda çok beyler günaydın
akp bayılır çocuk tecavüzcüsüne ve hırsıza hemen atlar şimdi aktroller ama ispat ortada trolcükler alın ensar vakfı alın izmir süleymancılar yurdu alın sayısız imam hatip yurdu alın zarrap alın egemen bağışıydı saatçi bakanıydı alın man adası alın alın üçün birini alacaksınız yakında trolcükler
Doğru tespit " ..işsiz çok sayıda insan iş beklerken hırsızlıktan, tecavüzden, teröristlere yardım ve yataklıktan mahkum olanların kamu kurumlarında istihdam edilmesinin zorunlu olması toplumsal barışı zedelemektedir. Bunlar içinde madde bağımlıları da, torbacıları da vardır. Kamuda çalışan normal emekçiler de bu eski mahkumlardan çekince duymaktadır. Onlarsa eski mahkum olmayı avantaj gibi kullanıp çevrelerini etkilemektelerdir.
Belli bir yere gelmiş bir İnsanın araştırma yapmadan bu kadar boş konuşmasına ve yazmasına alıştık maalesef.Eski Hükümlü Kadrosunda Çalışan bir Kamu işçisi olarak,yazdıkları külliyen yanlış!Bazı (Kataloğ)suçlardan hüküm alan kişiler bu haktan yararlanamıyor.Terör,Kaçakçılık,Devletin Manevi Şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar,zimmet,Cinsel suçlardan hükümlüler bu kapsam dışındadır.Dün FETÖ cülerin söylediğini,buğün bu söylüyor.MADEM Öyle siz de çocuklarınızı okula falan göndermeyin.Suç işletin,Ne de olsa cezası bittikten sonra İşe giriyor yaa.Ne kadar Kolay geliyor değil mi,?
Gerçek tecavüzcü ve o işi yapmamış iftira atan iftiracılara idam gelsin.
Çok yerinde bir tespit.. derhal ve behemahal bu konularla ilgili devlet gerekli tedbirleri almalı. Mesela diyelim: Adam hırsızlıktan ceza evinde yatıyor. Çıkıp Kamuda çılışmaya başlıyor. Adamın üstünde şeytan tüyü var ve zeka süper.. adamda 220 IQ zeka var. Birlikte çalıştığı üç arkadaşının kredi kartlarını her nasılsa son limitlerine kadar harcıyor ve kayboluyor.. Sonrasında vatandaş girdiği KPS sınavından 100 üzerinden 95 puan alarak ve mahkum kadrosundan yararlanarak tekrar başka bir ilde kamuda yine çalışmaya başlıyor.. belki sözde çalışmaya halen devam da ediyordur...
ben bunu 10 yıldır yazıyorum
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