Ahmet Yesevi Üniversitesi mensupları iftarda buluştu

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti, üniversitenin mezunları, öğrencileri ve akademisyenleri düzenlenen iftar programında buluştu.
Üniversitenin mütevelli heyeti başkanlığınca düzenlenen Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ile çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, barış, güven ve huzur diledi.
Türk milletinin manevi önderler sayesinde, Çin Seddi'ne de Adriyatik kıyılarına da hak, adalet ve özgürlük için gittiğini belirten Topçu, "Biz millet olarak hep Hakk'ın ve hakikatın peşinde koşmuşuz. Şu anda da öyleyiz." ifadelerini kullandı.
Topçu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlarının, Ahmet Yesevi Üniversitesinin kuruluşunda ciddi emeği ve katkısı olduğunu vurgulayarak, "Ahmet Yesevi'nin manevi huzurunda bir üniversite, büyüyerek ve genişleyerek eğitim hayatına devam ediyor ve çok ciddi insan yetiştiriyor." diye konuştu.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ise üniversitenin üyesi olmanın gururunu yaşadığını belirterek, iftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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