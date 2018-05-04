Ahmet Yesevi'den Şeyh Şaban-ı Veli'ye Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Kastamonu'yu öne çıkaran unsurlardan biri de evliyalar şehri olmasıdır. Evliyalar şehri unvanı öyle kolay bir iddia değildir. Kastamonu'nun en azından bir dönem ulemanın, alimin bolca yaşadığı bir şehir olduğunu gösterir." dedi.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen 27. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası etkinlikleri, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde "Ahmet Yesevi'den Şeyh Şaban-ı Veli'ye ve Günümüze Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu" ile başladı.

Vali Karadeniz, sempozyumun açılışında, etkinlik kapsamında Hoca Ahmet Yesevi'nden Şeyh Şaban-ı Veli'ye fikri akımların irdeleneceğini söyledi.

Kastamonu'nun birçok evliyaya ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Karadeniz, "Kastamonu, 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu. Kastamonu'yu öne çıkaran unsurlardan biri de evliyalar şehri olmasıdır. Evliyalar şehri unvanı öyle kolay bir iddia değildir. Kastamonu'nun en azından bir dönem ulemanın, alimin bolca yaşadığı bir şehir olduğunu gösterir." diye konuştu.