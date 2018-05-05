Ahmet Yesevi'den Şeyh Şaban-ı Veli'ye Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu

"Ahmet Yesevi'den Şeyh Şaban-ı Veli'ye ve Günümüze Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu" sona erdi.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında 27. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen "Ahmet Yesevi'den Şeyh Şaban-ı Veli'ye ve Günümüze Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu", Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı ile tamamlandı.

Vali Yaşar Karadeniz, buradaki konuşmasında, Kastamonu'nun bu yıl Türk Dünyası Başkenti olarak birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek "İnsanlar bazen bu programlara katılamayabiliyor. Bunu normal görüyoruz. Bize gelen her programı yapmamamızın sebebi de bu. Çok program yapmak çok başarılı olmak anlamına gelmiyor. Onun yerine seçici olmak gerekiyor." dedi.

Programların devam edeceğini dile getiren Karadeniz, "Sempozyumda yapılan bildirileri kitaplaştırmak bizim için de önemli. Burada anlatılanlar unutulmaya mahkumdur. Yazılı olduğunda kalıcı olacaktır. Belki yüzyıllar sonrasına ışık tutacaktır." ifadesini kullandı.