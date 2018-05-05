Ahmet Yesevi'den Şeyh Şaban-ı Veli'ye Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu

"Ahmet Yesevi'den Şeyh Şaban-ı Veli'ye ve Günümüze Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu" sona erdi.
Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında 27. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen "Ahmet Yesevi'den Şeyh Şaban-ı Veli'ye ve Günümüze Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu", Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı ile tamamlandı.
Vali Yaşar Karadeniz, buradaki konuşmasında, Kastamonu'nun bu yıl Türk Dünyası Başkenti olarak birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek "İnsanlar bazen bu programlara katılamayabiliyor. Bunu normal görüyoruz. Bize gelen her programı yapmamamızın sebebi de bu. Çok program yapmak çok başarılı olmak anlamına gelmiyor. Onun yerine seçici olmak gerekiyor." dedi.
Programların devam edeceğini dile getiren Karadeniz, "Sempozyumda yapılan bildirileri kitaplaştırmak bizim için de önemli. Burada anlatılanlar unutulmaya mahkumdur. Yazılı olduğunda kalıcı olacaktır. Belki yüzyıllar sonrasına ışık tutacaktır." ifadesini kullandı.
Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş de sempozyumun amacına ulaştığını dile getirdi.
Ahmet Yesevi'yi UNESCO'nun hatırlattığını aktaran Eriş, "Kendimize samimi şekilde soralım, UNESCO 2016’yı Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etmeseydi kaçımız biliyorduk? Bu aslında bize bir uyarıdır. Size 'Siz olun' diyor. Kültür konusunda bir sarsıntı geçirdik. Bu sarsıntı Hoca Ahmet Yesevi'yi bize UNESCO'nun anlatması ve tanıtmasıydı ama Türk düşünce hayatı sadece Hoca Ahmet Yesevi’den ibaret değil." değerlendirmesinde bulundu.
Etkinlikte çok güzel bildirilerin ortaya çıktığına dikkati çeken Eriş, "Hoca Ahmet Yesevi öncesinden başladık, sonrasına geldiğimizde kimi öne alalım diye düşündüğümüzde çok isim karşımıza çıktı. Bu sempozyum sayesinde Türk düşünce hayatımızda yüzlerin arasında seçkinler ortaya çıkartılmıştır." diye konuştu.
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