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Ahmet Zeki Üçok'tan FETÖ uyarısı: Bu iş bitti diyen hata eder

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 07:51 | Son Güncelleme

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, 2. yılına girilen FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok'un önemli uyarılarını köşesine taşıdı.

Ahmet Zeki Üçok'tan FETÖ uyarısı: Bu iş bitti diyen hata eder

TSK ve devletin diğer kurumlarındaki FETÖ'cü yapılanmayla ilgili olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok'tan önemli uyarılar geldi.

Üçok, henüz temizlenen sayının az olduğuna dikkat çekerek, 'Bu işe bitti diyen büyük hata eder' uyarısında bulundu.

701 sayılı KHK’yla ihraç edilenlerle birlikte ordudan atılan asker sayısının 20 bini bulduğunu ve aynı durumun Emniyet teşkilatı için de geçerli olduğunu dile getiren, ancak bu rakamların FETÖ temizliğinde istenilen düzeye gelindiği anlamına gelmediğinin altını çizen Bengin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok'un bu konudaki uyarılarını aktardı:

“Mücadeleyi kara kuvvetlerinde adli müşavirlik, hava kuvvetlerinde personel başkanlığı, deniz kuvvetlerinde ise kurmay başkanlığı yürütüyor. Yani en organize dediğimiz kurumda bile bir birlik beraberlik, koordinasyon yok. Bu da aksamalara neden oluyor. Hele hele sivilde yani bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında hiçbir koordinasyon yok. O yüzden de yeterince bir temizlik olmadı ne yazık ki.”

“TSK’da bütün personelle ilgili süreç tamamlanmadı. İnceleme anlamında söylüyorum. Zaten bitseydi görürdünüz. Her gün tespit edilen 80-150 kişi de bunu, yani süreç ilerledikçe yeni daha bir çok FETÖ’cü çıkacağını gösteriyor. Çünkü niye? 2006 yılından bu yana FETÖ ne yazık ki TSK’nın insan kaynaklarını ele geçirdi o nedenle de bugünlere geldik. Dolayısıyla da daha çok FETÖ’cü ortaya çıkar.”

Temizlik tamamlanmadı yani?

Katiyen, bakın çok net söylüyorum. Dünyanın en organize örgütlerinden bir tanesini iki senede bitirebileceğini düşünen ya da belini kırdık gibi bir yanılgıya düşen büyük hata eder ve ileride meydana gelebilecek tehlikelerin de bence baş sorumlusu olur. Bu mücadele hiçbir şekilde kesilmemeli, hatta daha da organize bir şekilde devam ettirilmeli aksi takdirde böylesine uluslararası örgütler tarafından desteklenen bu suç örgütünün temizlenmesi mümkün değil.”

Ne kadarı temizlenmiştir sizce?

“TSK’dakiler rakamlar üzerinden gidersek 50-60 bin civarındaydı. Şu ana kadar 20 bin ihraç olduğunu varsayarsak, daha yüzde 30’u temizlenmiş demek ki. Diğer kurumlara baktığınızda ise bu oran yüzde 4-4,5’larda. Hatta 1,5-2 gibi oranlarda var. Bunları ben söylemiyorum, ilgili kurumlar kendileri yayınladı. Bu işe bitti diyen büyük hata eder”

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15temmuz2017 darbe girişimi TSK

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
La siyasi ayağı duruyor orada hatta kahraman ilan edildiler nasıl bitsin :D Dünya dalga geçiyordur herhalde bizimle
Ağam konuşmuş, ahkam kesmiş yine ancak binlerce kişi bu kadar kritik makamlara ve yerlere gelinceye kadar 16 yıldır iktidarda bulunan onun bunun çocuklarının hakkını yiyen Tayyibe bu işlere sen sebep oldun, kandırıldın, millete de kandırdın. Diyemiyor. Kim ki Tayyibe bu işlerin sorumlusu sensin bil demiyorsa O adam bana gerek değil. Bu böyle biline. Sende bil ey Rabia, türban, filistin diye Araptan çok Arkahp olan diye din diye oy veren halk sende bil. Asıl uyuyan sensin. Türklüğüne dön
bitti demek hata olur doğru siyasi kanadı da dahil temizlik devam etmeli inanıyorum ki 5 yıl içinde bu pislikler temizlenir başkanlık sistemi bunu sağlayabilecek hız ve güce sahip
kimse yanlış anlamasın.bu iş bitti.bunu kendileride biliyor.mesele siyaset askeri vs değil.artık halk izin vermez .bu kesin ve kati
50yıldır yuvalanmışlar reis sen bence bu tarikatların bile oluşmasına seyirci olma?
sen TSK yı bırak siyasete bak, önce oranın temizlenmesi lazım, bülent arıncın oğlu milletvekili , kardeşi fetöden hapis pakdemirli bakan !
önce bu ahlaksız içeri alınmalı.... sahte çürük raporu işinden ve gizli işler çevirmekten..
AKP içindeki FETO ile kasila kasila poz verenleri bak FETO aynen yerli yerinde gariban çaycı fetocu ama bunlari ise alan BELEDIYE başkanı bakan genel müdür yok çünkü alayı yerinde duruyor
Ahmet Zeki Üçok dahi bu şekilde düşünüyorsa Muhalefetin kesinlikle Feto operasyonlarına destek vermeli! Mağdur edebiyatı yapan Feto mensuplarına sırf Akp karşıtlığında dolayı prim vermemeli! Chp liler ,Ahmet Zeki Üçok'u sever...
Demekki ohal kalkmayacak.
Bu ülkede muhalefet sırf akp ve erdoğan düşmanlığı yüzünden bu örgüte karşı olan mücadeleye gölge düşürürse ve samimi olarak bu işin temizlenmesini istemezse olacak ama zor olacak bu temizlik.Kesinlikle en başta CHP yöneticileri olmak üzere kendilerine çeki düzen vermeliler ve artık yok tiyatro yok abd den arayan birileri yok gazetecileri yok iş adamı vs vs demeyi bırakmalılar bedeli çok ağır olur aksi halde bu millet için uyanın artık.
ÇOK DOĞRU DAHA SİYASİ AYAĞI DURUYOR, DAHA BİLİNMEYEN BİR SÜRÜ KİŞİLER VARDIR.
çok doğru üniversiteler hele doğudaki üniversiteler bunların üstü rektör makamında ama çaliştşiği iki yardımcısı fetö den yurt dışında şimdi bu rektör fetö cü degilmi neden arkasıda mustafa var mustafa
tsk.deki fetullahçı sivil personele dokunulmadı..
bunlar nasıl yerleşti,sade bir vatanda devlete basit bir memuru bile adamını bulmadan yerleştirebilirmi,,uzaylılar mı yaptı
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