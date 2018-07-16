Ahmet Zeki Üçok'tan FETÖ uyarısı: Bu iş bitti diyen hata eder

“Mücadeleyi kara kuvvetlerinde adli müşavirlik, hava kuvvetlerinde personel başkanlığı, deniz kuvvetlerinde ise kurmay başkanlığı yürütüyor. Yani en organize dediğimiz kurumda bile bir birlik beraberlik, koordinasyon yok. Bu da aksamalara neden oluyor. Hele hele sivilde yani bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında hiçbir koordinasyon yok. O yüzden de yeterince bir temizlik olmadı ne yazık ki.”

701 sayılı KHK’yla ihraç edilenlerle birlikte ordudan atılan asker sayısının 20 bini bulduğunu ve aynı durumun Emniyet teşkilatı için de geçerli olduğunu dile getiren, ancak bu rakamların FETÖ temizliğinde istenilen düzeye gelindiği anlamına gelmediğinin altını çizen Bengin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok'un bu konudaki uyarılarını aktardı:

“TSK’da bütün personelle ilgili süreç tamamlanmadı. İnceleme anlamında söylüyorum. Zaten bitseydi görürdünüz. Her gün tespit edilen 80-150 kişi de bunu, yani süreç ilerledikçe yeni daha bir çok FETÖ’cü çıkacağını gösteriyor. Çünkü niye? 2006 yılından bu yana FETÖ ne yazık ki TSK’nın insan kaynaklarını ele geçirdi o nedenle de bugünlere geldik. Dolayısıyla da daha çok FETÖ’cü ortaya çıkar.”

Temizlik tamamlanmadı yani?

Katiyen, bakın çok net söylüyorum. Dünyanın en organize örgütlerinden bir tanesini iki senede bitirebileceğini düşünen ya da belini kırdık gibi bir yanılgıya düşen büyük hata eder ve ileride meydana gelebilecek tehlikelerin de bence baş sorumlusu olur. Bu mücadele hiçbir şekilde kesilmemeli, hatta daha da organize bir şekilde devam ettirilmeli aksi takdirde böylesine uluslararası örgütler tarafından desteklenen bu suç örgütünün temizlenmesi mümkün değil.”

Ne kadarı temizlenmiştir sizce?

“TSK’dakiler rakamlar üzerinden gidersek 50-60 bin civarındaydı. Şu ana kadar 20 bin ihraç olduğunu varsayarsak, daha yüzde 30’u temizlenmiş demek ki. Diğer kurumlara baktığınızda ise bu oran yüzde 4-4,5’larda. Hatta 1,5-2 gibi oranlarda var. Bunları ben söylemiyorum, ilgili kurumlar kendileri yayınladı. Bu işe bitti diyen büyük hata eder”

