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Ahmetli'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Doğan ÇİZMECİ/AHMETLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Ahmetli ilçesinde dün akşam başlayan sağanakla birlikte yaklaşık 20 dakika süren dolu, özellikle tarım arazilerinde zarara yol açtı. Ahmetli ilçesinde özellikle Ataköy, Yaraşlı, Kargın, Derici, Seydiköy ve Karaköy mahallelerinde dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar, meyve ve sebze bahçeleri büyük zarar gördü. Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Uysal, yağışların ilçede ve bazı kırsal mahallelerdeki tarım alanlarını vurduğunu belirtti. Uysal, "Bazı bölgelerde ciddi hasar var. Ancak ne kadar olduğu, yapılacak tespitlerden sonra belli olacak. Bazı bölgelerde tahminlere göre bağlarda yüzde 80 zarar meydana gelmiştir. Gece de etkili olması beklenen yağışa karşı çiftçilerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kırsalda çok yoğun gök gürültüsü ve yağış var. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.

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