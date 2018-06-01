Ahşap süs eşyaları üreterek para kazanıyorlar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, halk eğitim merkezince düzenlenen kurslara katılan dezavantajlı kadınlar, ahşap işleyerek ürettikleri süs eşyalarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Özellikle dar gelirli kadınlara yönelik düzenlenen sedef kakma ve ahşap oyma kursuna katılan kursiyerler, kılıç, baston, tarak, ayna çerçevesi ve takı kutusu gibi eşyalar üretiyor.
Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necati Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un desteğiyle yaklaşık 2 ay önce başlatılan sedef kakma ve ahşap oyma kursunda, 25 dezavantajlı kadına eğitim verildiğini söyledi.
Kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Taş, "Merkezde, kurs haricinde, kadınlara yönelik sosyal programlar ve seminerler de düzenliyoruz. Amacımız, kadınlarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirip para kazanmalarını sağlamak. Kadınlarımız burada tahtalara hayat veriyor. Herkesin gelip görmesini istiyoruz." dedi.
Taş, kadınların meslek öğrenmenin yanında para da kazandığını ifade ederek, "Kadınlarımız ev işlerini yaptıktan sonra buraya gelerek eğitimlerini alıyor. Bunun yanında günlük 35 lira da harçlık veriliyor. Dezavantajlı kadınlar, meslek öğrenmenin yanında para da kazanmış oluyor. Burada ürettikleri ürünleri pazarlarda satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Örneğin, bir süs eşyasının fiyatı işçiliğine göre 30 ile 100 lira arasında değişiyor." diye konuştu.
- Karataş: "Kendi iş yerimi açmayı planlıyorum"
Kurs öğretmeni Selçuk Altınbaş da unutulmaya yüz tutan meslekleri, kadınlar sayesinde ayağa kaldırmaya çalıştıklarını ifade ederek, bunun yanında, kadınlara meslek öğreterek bileklerine "altın bilezik" takmalarını da sağladıklarını anlattı.
Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Dilek Karataş ise mahalledeki arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İŞKUR'a başvuruda bulunduğunu, mülakatların ardından kursa kabul edildiğini belirterek, kursu tamamladıktan sonra kendi iş yerini açmayı planladığını söyledi.
Kursun kendisine çok büyük katkı sağladığını belirten kursiyerlerden Fatma Mızrak ise meslek öğrenmenin yanında kazandığı parayla da ailesine maddi destek sağladığını dile getirdi.
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