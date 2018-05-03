"Ai Weiwei Mardin'de" sergisi

"Özellikle bir senedir şehirde artık huzur var, herkesin yüzü gülüyor. Devletimiz ve hükümetimiz kararlı tutumunu sürdürdü. Bu karar ve tutumuna dayanarak bu şehirdeki valisi, kaymakamları, adli erkanı, güvenlik güçleri ve elbetteki Mardinli hemşehrilerimiz, bu şehrin bu hale gelmesine gayret ettik. Bugün hepimizin yüzü gülüyor. Tescilli 6 bin 500 yatağımız var. Misafirhanelerle beraber 10 bin civarında. Son 6 aydır yüzde 300 bir artış var gelen misafirlerde ve bütün yataklarımız dolu."

Masal şehri Mardin'de önemli bir turizm hareketliliği yaşandığına dikkati çeken Yaman, şöyle konuştu:

Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, müzelerin şehrin hafızasını canlı tuttuğunu belirterek, şehirde müze açılmasında emeği geçen rahmetli Sakıp Sabancı ve ailesine teşekkür etti.

Mardin’de, Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yaman, devletin, hükümetin ve bürokratların üzerilerine düşen görevi yerine getirdiğini dile getirerek, bütün yatırımcılara yatırım yapma çağrısında bulundu.

- "Müzemize her zamanki gibi en iyi şekilde sahip çıkacağız"

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı da Mardin'de müzenin kurulmasının merhum Sakıp Sabancı'nın sözü olduğunu anımsatarak, onun sözünün yerine getirildiğini vurguladı.

Sabancı Vakfının, tarihi yapıyı aslına uygun olarak restore ettiğini ve 2009 yılının ekim ayında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nin açılışını hep birlikte yaptıklarını hatırlatan Sabancı, müzenin, açıldığından bu yana 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını aktardı.

Eğitim programlarıyla on binlerce Mardinli çocuğa ve gence kültür sanat bilinci kazandırıldığını ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

"Bugün sizlere Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nin, 49 yıl süreyle Sabancı Vakfına tahsis edildiği müjdesini veriyorum. Biz Sabancı Vakfı olarak, müzemize her zamanki gibi en iyi şekilde sahip çıkacağız. Yeniden Mardin'de olmaktan, Mardin'e katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Mardin, Mezopotamya'nın en görkemli şehirlerinden biri. Bu müzeyi açarken hem şehrin kültür yaşamının bir parçası olmayı hem de şehrin mirasını dünyaya tanıtmayı hedeflemiştik. Bugün sevinçle görüyoruz ki Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi, Mardin'i kültür ve sanatın önemli bir merkezi haline getirdi."