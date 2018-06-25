AIFC, bölgesel ve küresel finans merkezi olmayı hedefliyor

"Astana" Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) Başkanı Kayrat Kelimbetov, AIFC'nin hem Kazakistan, hem de Orta Asya bölgesi ekonomisini geliştirmeye odaklandığını ve gelecek 10 yılda bölgesel, 20 yılda da küresel finans merkezi olmayı hedeflediğini söyledi. Kelimbetov, düzenlediği basın toplantıda yaptığı konuşmada, AIFC'nin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "100 somut adım" projesinin bir parçası olduğunu, son 2 yılda merkezin oluşturulması için yasal çerçevenin hazırlandığını ve organizasyon çalışmalarının yapıldığını dile getirdi. Bu yıl Şubat ayında faaliyete başlayan AIFC'nin, İngiliz ticaret hukuku ilkelerine dayalı çalıştığına dikkati çeken Kelimbetov, "AIFC, Kazakistan’a gelen yabancı yatırımcıların yatırım güvenliğini garantilemek için yapılıyor." ifadesini kullandı. Kelimbetov, AIFC'nin, ülkede sermaye ve borsa piyasalarının yanı sıra İslami finans piyasasını geliştirmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, merkezin aynı zamanda yatırım çekim merkezi olacağını kaydetti. Kelimbetov, ayrıca, AIFC’ye yatırımcıların ilgisini çekmek için “Astana” Uluslararası Borsasını oluşturduklarını ve dünyadaki büyük borsalarla ortaklık kurduklarını bildirdi.

\ - AIFC, 25 milyar dolar değerinde ulusal firmaları özelleştirecek Kazakistan’ın "100 somut adım" kurumsal reform projesi çerçevesinde yapılacak ulusal şirketleri özelleştirme sürecinin AIFC platformunda yapılacağını aktaran Kelimbetov, "AIFC, Ulusal Refah Fonu Samruk Kazına'nın 2018-2020 dönemi özelleştirme sürecine katılacak. Air Astana, Kazaktelekom ve Kazatomprom, 6-12 ay içerisinde özelleştirmek istediğimiz şirketler." diye konuştu. Kelimbetov, 2019-2020 yıllarında devlet petrol ve doğalgaz şirketi "KazMunayGaz", Kazakistan Demiryolu şirketi ve bunların yan kuruluşlarının özelleştirme konusu olacaklarına işaret ederek, "Bu firmalar, Kazakistan’ın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor." dedi. Özelleştirilecek firmaların piyasa değerinin 25 milyar dolardan fazla olduğunu kaydeden Kelimbetov, ülkeye büyük yatırımların yapılacağını söyledi. Kelimbetov, AIFC'nin, yeni finansal sistemin geliştirilmesi yönünde çalışacağını, çevrenin iyileştirilmesiyle ilgili yeşil yatırım faaliyetlerini destekleyeceğini dile getirdi.

AIFC'ye, şu an itibarıyla 42 firmanın kayıt yaptırdığını, yıl sonuna kadar bu rakamı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Kelimbetov, 2020 yılına kadar firma sayısının 500'ü aşmasını beklediklerini ifade etti. Kelimbetov, "AIFC, hem ülke ekonomisine, hem de bölgenin gelişmesine odaklanıyor. Gelecek 10 yılda bölgesel finans merkezi olmayı planlıyoruz. Gelecek 20 yılda da Asya'nın 20 küresel finans merkezi arasında yer almak istiyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in desteği ve stratejik ortakların büyük ilgisi sayesinde AIFC'nin başarılı olma garantisi verdiğini kaydeden Kelimbetov, Kazakistan ekonomisinin emin adımlarla hızla ilerlediğini, Özbekistan gibi komşu ülkelerde ekonominin liberalleşmesi sayesinde de Orta Asya bölgesinin dünya yatırımlarına açıldığını sözlerine ekledi. \ - AIFC'nin uluslararası tanıtımı temmuzda yapılacak AIFC, Bağımsız Devletler Teşkilatına (BDT) üye ülkelerde benzeri görülmeyen finans merkezi olarak biliniyor. Faaliyetinde İngiliz ticaret hukuku ilkelerine dayalı faaliyet gösteren ve modern finansal teknolojilerin kullanıldığı AIFC'de, çeşitli uluslararası finansal merkezlerde çalışma deneyimi olan İngiliz hakimler çalışıyor.