AİHM'den Roj TV'ye ret

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Roj TV'nin terör örgütü propagandası yaptığına ve Danimarka mahkemesi tarafından yayın lisansının iptali kararının yerinde olduğuna hükmederek bu yayın kuruluşunun başvurusunu reddetti.

AİHM, Roj TV tarafından yapılan başvuruyu değerlendirdi.

Danimarka mahkemesi tarafından Temmuz 2013'te verilen lisans iptali ve para cezası hükmünün ülkedeki Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasından sonra kararı 2014'te AİHM'ye taşıyan Roj TV, ret cevabı aldı.

Mahkeme, “Mesopotamia Broadcast” isimli şirketin Danimarka'da çok sayıda televizyon lisansına sahip olduğu ve 2004'ten itibaren ülkede terör örgütü PKK propagandası olarak değerlendirilen yayınlar yaptığını hatırlatarak Danimarka mahkemesinin kapatma ve para cezası kararının yerinde olduğu yönünde görüş bildirdi.

Gerekçeli kararda, Roj TV'nin terör örgütü PKK'nın propagandasına yer veren yayınlar yaptığı, PKK'nın Danimarka, AB ve çok sayıda ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı ve kanalın Danimarka mahkemeleri tarafından yargılanıp lisansının iptal edildiği belirtildi.