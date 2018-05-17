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AİHM'den "Uludere" başvurusuna ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

AİHM, Uludere'de 2011'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Uludere'de 2011'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yapılan başvuruyu kabul edilemez bularak reddetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AİHM, Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında, 28 Aralık 2011'de sınırda düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesince, olayla ilgili yapılan bireysel başvurunun 2014'te reddedilmesini değerlendiren AİHM, başvuranların yasal süre içerisinde eksik olduğu belirtilen belgeleri teslim etmediğine ve buna ilişkin haklı görülebilecek bir mazeret sunmadığına vurgu yaptı.

AİHM, başvuranların Anayasa Mahkemesi önündeki başvurularında özen yükümlülüğüne dikkat etmediğine işaret etti.

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle başvuruyu reddetmesinde herhangi bir keyfilik olmadığını ifade eden AİHM, başvuranların özensiz davrandığını, buna ilişkin yeterli ve makul bir gerekçe sunamadıklarını aktardı.

Başvuranların, Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvuru yolunu usulüne uygun olarak tüketmediklerine karar veren AİHM, başvuruyu kabul edilemez bularak reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
AİHM Şırnak Uludere

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