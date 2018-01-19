Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama

Bakan Kaya şunları söyledi:

Sağlık Bakanlığımız inceleme başlattı. İstanbul Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını biz Aile Bakanlığı olarak takipçisi olacağız. Olayla ilgili avukatlarımız da savcılarımızla birlikte konuyu takip ediyorlar. Bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı ekiplerimiz evlerinde ziyaret edecek.

Şunu ifade etmek istiyorum bir kez daha. Türkiye'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz"

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN: 'BİZİM VERDİĞİMİZ KARAR İNCELENİYOR'

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, bugün yaptığı açıklamada, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt vermişti. Şahin, "Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmediği ortaya çıkmıştı. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmetler biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.