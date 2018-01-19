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Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 13:05 | Son Güncelleme 7 saat önce

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in ardından Aile Bakanı Kaya da hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kaya, 'Sürecin takipçisi olacağız. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar.' dedi.

Bakan Kaya şunları söyledi:

Sağlık Bakanlığımız inceleme başlattı. İstanbul Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını biz Aile Bakanlığı olarak takipçisi olacağız. Olayla ilgili avukatlarımız da savcılarımızla birlikte konuyu takip ediyorlar. Bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı ekiplerimiz evlerinde ziyaret edecek.

Şunu ifade etmek istiyorum bir kez daha. Türkiye'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz"

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN: 'BİZİM VERDİĞİMİZ KARAR İNCELENİYOR'

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, bugün yaptığı açıklamada, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt vermişti. Şahin, "Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmediği ortaya çıkmıştı. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmetler biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.

Son dakika: '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama
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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hamile çocuk

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Okuyucu Yorumları 74 yorum
İMAMLARI KONTROL ALTINA AL YETER.
Ensar vakfının neden takıpçisi olmadınız.
Bir kereden bir şey olmaz diyen bi bakanımız vardı amatörce ülke yönetiyorlar.
Allah çocuk istismarı yapanı ve buna göz yumanı kahretsin!
Bu yazımı inş. bir yetkili okuyordur..benim yanımdada iki suriyeli calışıyor,bu konuyu sordum..aynen şu cevabı verdiler.arablarda cok normal bir olaymış bu yaşı küçük evlenmeler 13 yaşında bir kızı 30 yaşında birine babası verebiliyor..belli bir meyil (başlık) parası karşılığı..bunların evliliği resmiyette yok bir hoca bulunuyor o akşam imam nikahını yap kızı al götür..T.C kanunlarını saymıyor ve takmıyorlar..devletin yapacagı tek iş var..bunların önde gelenlerini bulup onlara şunu söyleyecekler..bizim yasalarımıza ve kanunlarımıza uyun !! uymayanı sınır dışı yaparız diyeceksin.uygulayacaksın.
@yokedici_37 BİZİM YASALARIMIZA UYUN NE LAN? BU ÜLKEDEN DEFOLUP GİDİN DENMESİ GEREKİYOR ARTIK.
@yokedici_37 Öyle diyeceğini alayını sınır etsek ya? Ne işleri var burda sizide kınıyorum niye Türk çalıştırmıyorsunuzda Suriyeliye ekmek veriyorsunuz,ölümüne dahi olsa memleketini terk edermisniz ? ben etmem ölürüm öleceksem sürüneceksem vatanımda sürünürüm
" Bir seferden bir şey olmaz" diyenler, bu skandalın üzerini de kapatacaklardır. Zaten Vali bey soruşturma izni vermeyerek niyeti ortaya koymuştur.
Aile Bakanımız SAYAN, TESETTÜRLÜ... Ancak, sorumlu olduğu Aile ve Kız çocuklarımız SORUNLU..! Bu sorunlarımız, TESETTÜR le mi çözüm bulacak, EĞİTİMLE mi..?
@tcvatantc ne çirkin iğrenç bir zihniyetin var, tesettürden bu kadar rahatsız oluyorsan defol git başka yerde yaşa.bıktık usandık sizlerden
görünüm deyil kalbiniz fesfese?
bi kereden birşey olmaz desen 115 tane. bence soruşturma izni vermeyen vali ile konuş bence, derdi neymiş? Niye böylesi bir olayda soruçturma izni vermek istememiş. Tanıdıkmı, Yandaşmı nedir bu kişiler? Önce valiye sor. Gerisi kolay.
bu pislik iş kesinlikle işidir ama hangi cemaat işi bilmem.. o hastahanede cemaat doktorları vardır onlar orda böyle pislik işleri temize çıkarıyorlardır..cemaat
abla kendi skandal insanı aşleden sogutr
cinayet işleri başkanlığı 15 yaşındaki kız evlenebilir diyor. 15 yaşındaki çocuk evlenebilir demek normal hamile kalmış demek anormal mi? bakanlık bu olayın takipçisi olsun tabi ama gidip çocuk yaştakiler evlenebilir diyen ahlaksızların da takipçisi olsun.
Konuşmaktan başka bir şey yapan aile bakanı görmedik bu güne kadar hamd olsun. Ensar vakfında yaşananları çözseler bu günlere gelinmezdi. Laf değil icraat önemli.
Ensar vakfı gibi mi takipçisi olacaksınız!
Fetö Nurcuların bir kolu.O yüzden olabilir.Nurcuları takip edin.
mikrop fetocu kadin.
Sende bakan kumaşı var mı acaba ? hiç aklına gelir miydi bakan olabileceğin ? Sen inanıyor musun bakan olduğuna ?
Çocuk evliliklerine izin veriyorsun..Tecavüze uğrayan çocukların doğum yapmaları için mecbur ediyorsun Tecavüzcüyü tecavüz edilenle evlendiriyorsun..şimdide kalkmışlar 115 tane hamile çocuk varmış ineceleyeceklermiş dalgamı geçiyorsunuz
İlgili bakanın kadın olduğu bir skandal....
SAYIN BAKANIMIZA TÜRKİYEDE BİRSÜRÜ BAĞLI BULUNAN KURUMLAR VAR BU KADAR ÇOCUK İSTİSMARI VARKEN TELEVİZYONLARA KONU OLUNCA MI İLGİLENİYORLAR. NEDEN ÖNCESİNDE MÜDAHALE EDİLMİYOR. AYIN 15 İ GELİNCE MAAŞINI ALMAYI BİLİYORLAR. BİRAZ BİR YERLERİNİ KALDIRSINLARDA SIRA DIŞI OLAYLAR VARMI ONLARLA İLGİLENSİNLER. MEMURDA OLSA İŞİNİ YAPMIYORSA KOVACAKSINIZ
SAYAN, Bu tablonun sorumlularının başında DİYANET vardır... DİYANET in açıklamalarını incelersen, Seni küçük yaşta İMAM NİKAHINA götürür..! Sebebinin Siz olduğunuz Sorunları GEVELİYORSUNUZ...! RİYAKARSINIZ...
türbanlı kukla ne işe yararsınki zaten dünya kadın öldürülme rekoru akp sayesinde bu ülkede senden bakanmı olur git evinde kocana pilav yap
sayın bakanım hangi sapıga ne kadar ceza verildi kimse bilmiyor ki bilgigim kadarı ile tutuksuz yargılanıyor sapıklık bitermi bu sekil
@alieker37 onlar için fetöden başka suç işlenmiyor bu memlekette. o da fetö direk akepeye dokundu diye. yoksa onlarda saman latından sur yürütmeye devam edecekti.
1 BİRDEN BİR ŞEY OLMASSA 115 TENDE BİR ŞEY OLMAZ NASIL OLSA MANTIK AYNI MANTIK.
bu olay Avrupa da olsa ne bakan kalır ne hükümet,ülkedeki tüm doğum hastaneleri tek tek araştırılsın bakın daha neler çıkıyor
ÇOCUKLARI TACİZE UĞRAMIŞ HİÇ BİR ÜLKEDE BİR BAKAN ÇIKIPTA BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ DEMEZ, DİYEMEZ. PARDON GAVUR ÜLKELERİNDE DEMEK İSTEDİM , ÇÜNKÜ BÖYLE BİR ŞEY ANCAK MÜSLÜMAN ÜLKELERİNDE OLUR. MAALESEF ZİKİR BOZUK. HİÇ DİKKAT ETTİNİZ Mİ? CUMA NAMAZLARINDA HER HAFTA VAAZ DİNLERİZ. VAAZLARDA HIRSIZLIK, KAMU MALI VE ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR KONULARININ ANLATILDIĞINI HİÇ DUYDUNUZ MU? NEDEN DEVLETİMİZ DEVLET GEREKSİNİMLERİNİN GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE DEĞİLDE BİR KİŞİNİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE YÖNETİYOR. BİR VALİ SORUŞTURMA AÇMAK İÇİN NEDEN BİR KİŞİNİN AĞZINA BAKIYOR? TEK ADAMDAN DEĞİL ALLAH'TAN KORKACAKSIN
GELİŞMİŞ DEMOKRASİ ve İSLAMA TAM RİAYETİN OLDUĞU YERDE BAKAN VEYA SORUMLU OLUPTA BU TABLONUN ORTAYA ÇIKTIĞI YERDE SORUMLULAR İSTİFA EEDER. İSTİFA İSTİFA İSTİFA tabiii o erdem ve demokrasi anlayışınız varsa İSTİFA EDİLİR.
Sosyal medya ile duyulunca hemen takipçi oluyorlar. Tepki çekmeseydi aynı açıklama yapılır mıydı ?
ben valinin ne demek istdiğini anlayamadım? buyurun; İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, bugün yaptığı açıklamada, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt vermişti. Şahin, "Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" demişti. -içinizde anlayan var mı??
daha önce ensar vakfındakilere ne yapmışsanız bunlarada yaparsınız.valla yıllardır anca konuşuyorsunuz.icraat yok.
Hiç takipçisi olamassınız çünkü bunların yüzde 70 i sizin partinin üyesi cıkacak..
hiç bir şey çıkmaz. saraylardan yalılardan köşklerden çıkması lazım şehit taciz di ufak çocuk tecavüzleri o zaman çözülür . garibanın başına gelirse 1 gün sürer bilemedin 1 hafta unutulur gider takipsizlik verilir hiç bir şey olmamış gibi devam eder.
yapanların hepsi kendi adamları it iti ısırırmı hiç. allah kahretsin türkiyede bunlar basta oldukça bu ülkede yaşanılmaz.
Rezalete bak fetos urunu barzani cocugu papa dallaldallalamari ulkulkeyi ne hale getirdi kimin eli kimin cebinde belli deil.. ahlak haya seref onur yerlerde surunur oldu..
akp nın erkegıde kadınıda sapık daha vucudu oluşmuyan kızlara bıle nıkah duser dıyen bı partden ne beklıyorsunuz akp nın içinden olursan hersey serbest bunlarlar dın tuccarı dını kullanan ınsanlar yazık oldu turkıye cumhurıyetı dıye guzelım vatan dagıldı ne ararsan var ulkede ensar grubunu bıle ortbas eden bı devlet....
olay 3 ekimde savcılığa intikal etmiş sosyal hizmet uzmanı size bağlı çalışmıyormu simdiye kadar nerede idinişz basına çıkınca mı takipe başladınız lütfen istifa edin bakan türkiyede hiç bir cinsel istismar vakasının üstünü kapatmıyoruz diyor çok komik ya
konuş konuş o kadar bir de git sahibini yala
BAKANLIĞA ÇOK YAKIŞIYOR BU TEYZE .
SAYIN BAKAN GÜLÜP TEBESSÜM EDECEĞİNİZE, CİDDİ KARARLI VE VAKUR ŞEKİLDE OLAYIN ÜZERİNE GİDİNİZ.
türkiyede hiç bir cinsel istismar vakasının üstünün örtülmesine müsade etmeyiz demiş aile bakanımız, keşke sende daha önceki aile bakanımız gibi bir seferden bir şey olmaz deseydin.
Aman siz konuşmayın ellerinizi ve pis cemaatleri çocukların yakınından çekin yeter. Sonra çıkıp bir kereden bir şey olmaz diyorsunuz.
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