Aile Bakanlığı'ndan 'cinsel istismar' hazırlığı! Ev ev dolaşılacak

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezaları artıran ve önleyici tedbirler getiren düzenleme TBMM’ye sunuldu. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre çocuklara karşı istismar suçlarıyla ilgili bir de “acil eylem planı” hazırlanıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) aracılığıyla ev ziyaretleri yapılacak. Bu ziyaretlerde elde edilen verilerle her ilde risk haritaları oluşturulacak. Haritalar, çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda yol gösterici olacak.

BU YIL BAŞLAYACAK

Hükümet, cinsel istismar korusunda cezaları artıran düzenlemeyi TBMM’ye gönderirken, diğer taraftan da koruyucu ve önleyici tedbirler getiren, toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleyen bir eylem planını hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu yıl içerisinde uygulanmaya başlanacak eylem planı çerçevesinde ASDEP’in kapasitesi artırılacak.

PERSONEL TAKVİYESİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, taşra teşkilatında ASDEP kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. İlk etapta 400 ASDEP personeli istihdam edilecek. Bu personel, adli makamlarca tespit edilen can güvenliği hali dışında 5 yıl süreyle iller arasında yer değişikliği yapamayacak.