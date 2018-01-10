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Aile Bakanlığı duyurdu: Şiddet haberleri için RTÜK ile önemli çalışma

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 11:22 | Son Güncelleme 4 saat önce

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önümüzdeki ay içinde vahşet ve şiddet içerikli haberler konusunda RTÜK ile toplantı planlıyoruz" dedi.

Aile Bakanlığı duyurdu: Şiddet haberleri için RTÜK ile önemli çalışma

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
nasıl olsa memlekette hırsıza tecavüzcüye ceza yok haberleri neden engelleniyor anlamadım. korktunuzmu yoksa..
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, RÜTÜK' ü bırakıp İç İşleri Bakanı ile toplantı yapsın. Kadına şiddet uygulayan polislerine gerekli hizmet içi eğitim verdirsin. Çünkü o şiddeti öneriyor.
sayın bakanım ekranlarda insanları bilgilendiren düşündüren öğreten programlara ihtiyaç var.
ha başka işin yoktu adam gibi adaletli olun
admin sende şu yazdığımızı birkere olsun izin verde görülsün madem haber yapıyorsun bırakda yorum yapalım ...
HABER Kanallarını Kapatalım En İYİ si Hiç Olmaz ise ne TECAVÜZlerinizi Nede HIRSIZLIK larınızı Duyarız sizde dilediğiniz gibi AT Koşturursunuz.!
tabii türkiye de millet yoksulluktan kafayı yeyip, cinnet geçirip birbirini öldürüyor diye göstermeyin ki oylar azalmasın...
önlemek yerine gizlemeyi tercih etmek yanlış değilmi
ey AKP ye oy verenler.elektriğe zam geliyor haberi var.gelsin önemli değil.bana giren sizede giriyor.ne güzel değilmi.
Bir çok haber gibi koy yasağı herşey güllük gülüstanlık olsun...eğitim şart...arkadaşların bahsettiği bakanlara milli eğitimi de katalım...tek başına halledilecek bir olay olmaktan çok öteye gitti...bari bu işi de Cumhurbaşkanına bırakmayın...durmak yok biraz çalışın
Silah kaçakcısı,uyuşturucu satıcısı mafya babaları dizilerde kahraman gibi gösterildiği sürece şiddete özenen zayıf karakterli insanlar çoğalıyor.Küçücük çocukların şortundan rahatsız olan beyinler birazda bu dizileri görün.
Haberin önünü kapatmakta üstünüze yok. Dizilere çeki düzen verin sayın bekar aile bakanımız!
ne yapacaksınız engelleyecek misiniz böyle haberleri siz suçlulara güzel bi ceza verseniz ortada böyle sorunlar kalmaz güneş balçıkla sıvanmaz bakan hanım
şiddeti önleminin er kolay yolu içinde Allah korkusu olan inançlı insan yetiştirmektir. ancak öyle bir şey açıklansa laiklik elden gidiyor diye yırtınirsınız.
ülkemizde olan vahşet ve şiddet olaylarına kanunları gözden gecirip koruyucu caydırıcı ve daha sıkı radikal tetbirler almak yerine vatandasın haber alma özgürlugunü kısıtlayarak mı bu olayların önüne geçip önlem alınacağını düşünüyorsunuz
ÖNEMLİ OLAN BU TÜR OLAYLARIN OLMAMASI ONUN İÇİN TEDBİR ALIN SANSÜRLEME İLE NE KAZANIMI OLACAK ANLAMADIM
Sn. Bakanım toplantıyı rtukle değil adalet bakanlığı ile yapmanız gerekiyor. Bunuda biz mı söyleyelim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinden kurtulun artık. Bugün bize yarın size ve çocuklarınıza. Sizleri seviyoruz bir insan olarak fakat sevgimizinde bir sınırı var. Daha önce 30 ayrı suçtan sabıkalı, suc dosyası bi hayli kabarık cümlelerini ortadan kaldırmak içinde siz TDK ile toplantı düzenlersiniz şimdi. Allah hepimize akıl vermiş. Lütfen bunu amacına uygun kullanalım.
ne oldu haberlerımı halktan saklıyacaksınız helede bu devırde cahıller sürüsü sızı
Gizleyeceğinize olayların önüne geçin yapanlara ağır cezalar verin, gerçi eğitim kim siz kim, size okumayan araştırmayan sorgulamayan seçmen lazım, bu dünyada yersiniz içersiniz gezersiniz sorgulamaya gücümüz yetmiyor ahirette görüşürüz.
Ne kadar sapık hırsız arsız dolandırıcı gaspçı tecavüzcü varsa son 15 yılın rakamsal verilerine bakın ve ne kadar düzgün bir adalet sistemine sahip olduğumuzu görün. Suç varsa adalet yoktur. Neden mi böyle. Cunki konu adalet olunca şehircilik bakanı konuşuyor, ekonomi olunca adalet bakanı, adalet olunca ekonomi bakanı, din iman olunca herkes. Inancimiza uygun yasayalım. Ortadaki tablo çok vahim. Rtukle toplantı yapmayın bence, şoförler odası ile yapın.
Sorunun temeli.adalete dayanırken siz rtukle toplantı ayarliyorsunuz. Cezaevlerini sosyal tesis statüsünden çıkarıp içerideki insanların iaşelerini masum insanlara fatura etmenizin etik olmadığını bi düşünmenizi tavsiye ederiz. Dağda vurulan terorist bile sağlık hizmetlerinden faydalanıp bağ-kur borçlusu faydalanmıyorsa insanı değerlerinizi sorgulamanizda fayda var. Bunlar gibi bi çok şeyi görmezden gelirseniz hepimiz elbet öleceğiz ve yaptıklarımızı ve yapmadiklarimizi o zaman göreceğiz.
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