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Aile Bakanlığından Adana'daki cinsel istismar haberine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 23:40 | Son Güncelleme

Açıklamadan: - "Bu müessif olayın ardından İl Müdürlüğümüz hızlı şekilde olaya müdahil olmuş, annenin talebiyle yapılan başvuru üzerine 3 çocuğumuz savcılık kararıyla koruma altına alınmıştır"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adana'daki cinsel istismar haberinin ardından "il müdürlüğünün hızlı şekilde olaya müdahil olduğunu, annenin talebiyle yapılan başvuru üzerine 3 çocuğun savcılık kararıyla koruma altına alındığını" bildirdi.

Bakanlıktan bugün bazı yayın organlarında "Peki Berivan'ın suçu ne?" başlığıyla yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada, bu ailenin, yaklaşık iki yıldır Bakanlığın takibinde sosyal hizmet ve yardım imkanlarıyla desteklendiği belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu müessif olayın ardından İl Müdürlüğümüz hızlı şekilde olaya müdahil olmuş, annenin talebiyle yapılan başvuru üzerine 3 çocuğumuz savcılık kararıyla koruma altına alınmıştır. İstismar mağduru anne D.B'ye Bakanlığımız uzman meslek personeli ile psiko-sosyal destek verilmiş, genel durumu ekiplerimizce yakından takip edilmektedir. Ayrıca olayın adli boyutuna yönelik olarak da başlatılan hukuki süreç de Bakanlığımız tarafından titizlikle izlenerek mağdura her türlü hukuki destek sağlanacaktır."

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