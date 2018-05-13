Aile boyu kick boksçu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de vücudun her yanını çalıştıran karma bir dövüş sporu olan kick boks antrenörlüğü yapan hamile Ayşe Dirican Demirci (30), 7 yaşındaki kızını müsabakalara hazırlıyor. Eşinin de uzun yıllar aynı sporla ilgilendiğini anlatan Demirci, bir ay sonra dünyaya gelecek oğlunu da iyi bir sporcu yapmak istediğini belirterek "İlk çocuğum, 2 aylıktan itibaren salonlarda büyüdü. Oğlum da öyle olacak, buralarda emekleyecek. Bu sporu asla bırakmam" dedi.

Ayşe Dirican Demirci, 13 yaşından beri oldukça sert bir dövüş sporu olan kick boks ile ilgileniyor. İki yıl öncesine kadar maçlara çıktığını anlatan Demirci, şimdi antrenörlük yapıyor. 8 aylık hamile olan ve erkek bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demirci, kızı Eflin Sahra gibi Arın Ünal adını verecekleri oğlunu da spor salonunda büyütecek.

DERECELERLE BAŞARISINI KANITLADI

Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ayşe Dirican Demirci, kick boksta 8 kez Türkiye şampiyonu oldu, Avrupa'da 3 kez derece aldı. Bu spora 17 yıl önce başladığını belirten Demirci, "Sporun bana getirileri çok fazla. Artık dövüşmüyorum. 2 yıl öncesine kadar aktif bir sporcuydum. Kızımla birlikte maçlara gidiyordum. Eşim Murat Demirci ikinci antrenörümdü. O bıraktı, şimdi başka bir işle ilgileniyor, ama ben devam ediyorum. Farklı bir işle uğraşmayı hiç düşünmedim" dedi.