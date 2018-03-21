Aile Destek Merkezi kadınların ikinci evi oldu

Belediyenin iki katı atıl üç katlı sosyal hizmet binasını ilçedeki kadınların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlediklerini anlatan Özcan, "Benim görev sürem öncesinde bu proje kabul edilmişti ancak kaynakları henüz kullanılmamıştı. Şimdi bayanlarımız çok ciddi teveccüh gösteriyor. İnşallah Bahçesaray'ın fedakar anneleri için, çocukları için iyi bir ortam oluştuğunu düşünüyoruz." dedi.

İçerisinde dinlenme odaları, kuaför, kreş, kütüphane ve atölyelerin bulunduğu merkeze gelen kadınlar kendilerini evinde gibi hissediyor. Merkezin yanında açılan kadın hamamı ve spor salonu da kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Bahçesaray Belediyesince yaşama geçirilen Aile Destek Merkezine (ADEM) gelen kadınlar, burada sosyalleşme imkanı buluyor ve kendilerine sunulan birçok imkandan faydalanıyor.

Bahçesaraylı kadınlar için ellerinden gelen çalışmayı yapmaya devam edeceklerini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"ADEM'in hemen yanında kadınlara özel alt katı hamam üst katı spor salonu olan hizmet binamız var. Hamam kadınlara ücretsiz. Onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Spor salonunda ise pilates ve aerobik kursları alıyorlar. Bu hizmete de ciddi katılım oldu. Yaptığımız hizmetler ilçedeki kadınların kaynaşmasına ve sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor."

Merkeze gelen kadınlardan Fatma Aslanhan, çarşı merkezindeki işlerini bitirdikten sonra merkeze geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada dinlenme, namaz kılma ve çay içme imkanı buluyoruz. Önceden köyden geldikten sonra çarşıda işimiz bittiğinde akşama kadar dükkanlarda, parklarda bekliyorduk. Çok sıkıntı çekiyorduk. Ancak şimdi merkeze geliyoruz. Akşam mahalleye dönene kadar zamanımız burada geçiyor. Kendi evimizden farksız. Bizim için her şey düşünülmüş ve tüm hizmetler ücretsiz. Görevliler de çok anlayışlı. Gerçekten çok güzel bir hizmet."

Ayşe Orhan da merkezde güzel arkadaşlıklar kurduklarını, işlerinden arta kalan zamanlarını burada geçirdiklerini ifade etti.

Eşini merkeze getiren vatandaşlardan Yakup Fişne de "Eşimle çarşıya geldiğimde onu ADEM'e bırakıp sonra kendi işlerimi halletmeye çıkıyorum. Gerçekten bizim için de çok rahat oldu. Çok güzel bir hizmet." dedi.