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Aile içi şiddet ihbarı FETÖ firarisi çifti yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 20:36 | Son Güncelleme

Aydın'da ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, burada yaşayan çiftin FETÖ'den arandığını tespit etti

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği evde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla aranan çifti gözaltına aldı.

Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde "aile içi şiddet" olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Evli olduklarını beyan eden E.A. ve M.A'nın kimlik bilgilerini sorgulayan polis ekipleri, çiftin Antalya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli çift, işlemlerinin ardından Antalya'ya götürülecek.

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