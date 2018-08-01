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Aile Platformu'ndan protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 22:54 | Son Güncelleme

Aile Platformu Başkanı Adem Çevik: - "Delilsiz, şahitsiz kadının beyanı esas alınarak erkekler evden atılıyor. Evden kediyi, köpeği attığınız zaman bile 700 lira cezası var ama 'baba'yı attığınız zaman herhangi bir cezası yok"

İSTANBUL (AA) - Aile Platformu Başkanı Adem Çevik, "Delilsiz, şahitsiz kadının beyanı esas alınarak erkekler evden atılıyor. Evden kediyi, köpeği attığınız zaman bile 700 lira cezası var ama 'baba'yı attığınız zaman herhangi bir cezası yok." dedi.

Aile Platformu üyeleri boşanan erkekleri mağdur ettiklerini öne sürdükleri yasayı Galatasaray Meydanı'nda protesto etti.

6284 sayılı yasanın kaldırılmasını isteyerek, tek taraflı velayetin çocuk istismarı olarak yorumlanması gerektiğini savunan Çevik, şunları söyledi:

"Delilsiz, şahitsiz kadının beyanı esas alınarak erkekler evden atılıyor. Evden kediyi, köpeği attığınız zaman bile 700 lira cezası var ama 'baba'yı attığınız zaman her hangi bir cezası yok. Evden atılan babanın evde ve mahallede itibarı zedelenmiş oluyor. 6284'ün başka zararları da var. Aile içinde 'tecavüz' kavramı getirildi, Bu da başlı başına bir skandal. Bu yasa aileleri parçalıyor, parçalanan ailelerin çocukları da suça daha meyilli hale geliyor. 1 Ağustos'da 6284'ün kabul edilişinin 4. yıl dönümü nedeniyle protesto ekmek istedik. Bu kanunun ya iptal ya da ıslah edilmesi için bu basın açıklamasını yaptık."

Platform üyesi Hüsametin Kiraz ise kendisinin de mağdur bir baba olduğunu belirterek, "Kadınlar eşimiz, anamız, kızımız, kardeşimizdir. Onların mağdur olmasını hiç kimse istemez. Kadını, bu mağdurluktan, zayıflık ve güçsüzlükten kurtaralım derken, denge kaçtı, erkek mağdur edilmeye başlandı. 6284 sayılı yasayla erkek mağdur edilmeye başlandı. Boşanan erkeğe sürekli nafaka gibi bir zulüm getirildi." ifadelerini kullandı.

Başka bir üye Mustafa Aslan da parası olanın çocuğunu gördüğünü olmayanın göremediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çocuğum 5,5 yaşında, toplasanız 20 kez falan görmüşümdür. Çünkü kadın tedbir aldırıyor ve bu tedbir neticesinde kadına yaklaşamıyorsunuz. Kadının beyanı burada esastır. Bundan dolayı mağduruz.Bu kadın-erkek eşitliği değil, erkek ezilmiş vaziyette, erkeğe zulüm yasası bu..." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aile Platformu Başkan Adem Çevik

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