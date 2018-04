Aile sigortası Maltepe’de başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçim vaatleri arasında bulunan "aile sigortası", Maltepe Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçiriliyor. Her ay başında 600 TL yüklenecek ve Maltepe sınırları içerisinde sadece alışveriş için kullanılabilecek olan Halkkart, 25 Nisan Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edilecek.

Maltepe Belediyesi, CHP’nin yoksullukla mücadele amacıyla geliştirdiği, seçim programında da bulunan “aile sigortası”nı hayata geçiriyor. Proje kapsamında hak sahibi ailelere destek sunmak amacıyla Halkkart adı verilen kartlara, her ay 600 TL yüklenecek. Halkkart, 25 Nisan Çarşamba günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edilecek.

Proje kapsamında tespit edilen ailelere her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulması planlanırken, kartlar hanedeki kadınların adına çıkartılacak. Alışveriş için kullanılabilecek kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlayacak.

Herkesin evinde aşı kaynasın diye bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Maltepe Belediye Başkan Kılıç, “Aile sigortası uygulamasını hayata geçiren ilk belediye olmaktan gurur duyuyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışıyla 3 yıldır kapı kapı dolaşarak tespit ettiğimiz hanelerimize bu desteği sunmaya karar verdik. Ben de köyde büyüdüm. Yokluk ne demektir iyi bilirim. Kimseye ayrıcalık yapmadan, tamamen bilimsel yöntemlerle sonuca ulaştık. Herkesin evinde aşı kaynasın diye aylık 600 TL destek sunacağız. Bu destek kartlarımızı evin kadınına teslim ediyoruz. Hem kadınlar ekonomik olarak güçlenecek hem de Maltepemiz kalkınacak” diye konuştu.