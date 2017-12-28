Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, eski ve bakımsız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 301 aileye ev yapımı için 7,2 milyon, 454 aileye ev onarımı için 4 milyon ve afet barınma yardımları kapsamında 24 aileye yaklaşık 500 bin lira kaynak tahsis ettiklerini bildirdi.

Kaya, Twitter hesabından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun toplantısının yapıldığını belirterek, toplantıda alınan kararlara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Barınma yardımları ile eski ve bakımsız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Bu kapsamda 301 ailemize ev yapımında kullanılmak üzere 7,2 milyon lira, 454 ailemize ev onarımında kullanılmak üzere 4 milyon lira ve afet barınma yardımları kapsamında 24 ailemiz için yaklaşık 500 bin lira tutarında kaynak tahsis ettik." ifadesini kullandı.

Ortaöğretime devam eden öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca inşa edilecek 11 yeni öğrenci yurdunun yapımına destekleyeceklerini belirten Kaya, inşa edilecek yurtların 8'inin kız, 3'ünün erkek çocuklar için olacağını kaydetti.