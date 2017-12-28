HABER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 00:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

- "Eski ve bakımsız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 301 ailemize ev yapımı için 7,2 milyon, 454 ailemize ev onarımı için 4 milyon ve afet barınma yardımları kapsamında 24 ailemiz için yaklaşık 500 bin lira kaynak tahsis ettik" - "Evde bakım yardımından faydalanmayan muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakımları ile zaruri ihtiyaçları için SYD vakıflarınca gerçekleştirilen 97 proje için 12 milyon lira tahsis ettik"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, eski ve bakımsız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 301 aileye ev yapımı için 7,2 milyon, 454 aileye ev onarımı için 4 milyon ve afet barınma yardımları kapsamında 24 aileye yaklaşık 500 bin lira kaynak tahsis ettiklerini bildirdi.

Kaya, Twitter hesabından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun toplantısının yapıldığını belirterek, toplantıda alınan kararlara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Barınma yardımları ile eski ve bakımsız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Bu kapsamda 301 ailemize ev yapımında kullanılmak üzere 7,2 milyon lira, 454 ailemize ev onarımında kullanılmak üzere 4 milyon lira ve afet barınma yardımları kapsamında 24 ailemiz için yaklaşık 500 bin lira tutarında kaynak tahsis ettik." ifadesini kullandı.

Ortaöğretime devam eden öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca inşa edilecek 11 yeni öğrenci yurdunun yapımına destekleyeceklerini belirten Kaya, inşa edilecek yurtların 8'inin kız, 3'ünün erkek çocuklar için olacağını kaydetti.

Kaya, kız çocuklarının güvenle eğitimlerine devam etmeleri için çabaladıklarını vurguladı.

- "ADEM'lerin sayısını 129'a çıkarıyoruz"

Yaşlı ve engelli vatandaşların bakımı projelerini sürdürdüklerine işaret eden Kaya, evde bakım yardımından faydalanmayan muhtaç durumdaki yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakımları ile zaruri ihtiyaçlarına yönelik projelerini destekleyeceklerini belirtti. Kaya, bu çerçevede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakıflarınca gerçekleştirilen 97 proje için 12 milyon lira tahsis ettiklerini bildirdi.

Terörle mücadelenin sürdürüldüğü illerde "devlet-millet" kaynaşmasını sağladıklarını ifade eden Kaya, bu bölgelerde yaşayan muhtaç kadın vatandaşların psikososyal kültürel ve mesleki yönden gelişimlerinin sağlanabilmesi için Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) sayılarını artıracaklarını kaydetti. Kaya, "Açılacak 8 yeni merkez ile ülkemiz genelindeki ADEM'lerin sayısını 129'a çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, ağır kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, bu sebeple vantilatör cihazına bağımlı hastaların bulunduğu muhtaç hanelerin cihaz nedeniyle olan elektrik tüketimlerini 200 liraya kadar karşılayacaklarını aktardı.

Bu ailelerin kesintisiz güç kaynağı alımlarına da destekte bulunulacağını belirten Kaya, ancak evde bakım yardımından faydalanan ailelerin bu destekten yararlanamayacağına dikkati çekti.

Aşevi hizmetleriyle yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç vatandaşların da yanında olduklarının altını çizen Kaya, il merkezi ve ilçelerde 7 aşevinin kurulması için onay verdiklerini kaydetti. Kaya, halihazırda işletilen 7 aşevi için ise 1,4 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

Dev AVM 1 milyar 361 milyon liraya satıldı

Dev AVM 1 milyar 361 milyon liraya satıldı

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.