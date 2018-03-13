Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ABD'de

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yükselen her medeniyetin ışıltısı öncelikle kadınlardır çünkü kadınlar sevgi, merhamet ve hoşgörü ortamının güvencesidir.'' dedi.

Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Kadınların güçlendirilmesinin önündeki en ciddi engellerden birinin kadına yönelik şiddet olduğuna dikkati çeken Kaya, şiddetin, kadınların sağlığını, eğitimini, sosyal ve ekonomik hayata katılımını etkilediğini ve onları yoksulluğa ittiğini söyledi.

Kırsal alanlarda kadına yönelik şiddete karşı Türkiye'de yapılan çalışmaları anlatan Kaya, yerel düzeylerde kadın ve çocuklar için özel birimler kurulduğunu ve buralarda çalışanların ise kadın olduğunu ifade etti.

Şiddet mağduru kadınlara, barınmanın yanında sosyoekonomik, psikolojik ve yasal destek de sağlandığını belirten Kaya, kadınların dezavantajlı pozisyonlarda olduğu bölgelerde aile destek merkezlerinin çalışmalarına büyük önem verdiklerini, buralarda kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olduklarını anlattı.