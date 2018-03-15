Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ABD'de

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadınların kalkınma sürecine katılımının hem ailelerin hem de ulusların ekonomileri için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında düzenlenen "Kırsalda Kadınların Güçlendirilmesi, Türkiye Perspektifi" adlı yan etkinlikte konuştu.

Türkiye'nin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Kadınlar ve Kızların Güçlendirilmesindeki Zorluklar ve Fırsatlar" olarak belirlenen bu yılki toplantıların temasına özel önem verdiğini belirten Kaya, "Kadınların kalkınma sürecine katılımı hem ailelerin hem de ulusların ekonomileri için büyük önem taşıyor." dedi.

Sürdürülebilir kalkınma için gerekli dönüşümün başarılmasında kırsal alandaki kadınlar ve kızların bu süreçte aktif rol almasını sağlamanın temel politikalardan biri olduğuna dikkati çeken Kaya, sosyoekonomik faktörlerin kırsal alanlardaki etkilerinin daha fazla olduğunu anlattı. Kaya, kadınların sınırlı sayıda ücretli iş fırsatları, hane geliri konusunda söz sahibi olamama ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığına işaret etti.