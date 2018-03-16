Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ABD'de

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye, ezilenler için bir umut oldu. Ortadoğu, Asya ve Afrika'da yaşanan trajediler karşısında sessiz kalmadık ve uzaklığı hiç sorun yapmadan kıtaları birbirine bağlayan gönül köprüleri kurduk." dedi.

Kaya, New York'ta Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen "Türkiye ve Dünyada Sığınmacı Kadınlar" başlıklı panelde konuştu.

Savaşlar ve terörün neden olduğu mülteci sorununa ve mülteci kadınların çektiği acılara değinen Kaya, günümüz dünyasının yeni mücadelesinin görmezden gelinen masumiyet ve insanlık değerlerini korumak olduğunu ifade etti.

Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısının eşi benzeri görülmemiş biçimde arttığını belirten Kaya, her dakikada bir 20 kişinin yerinden edildiğini anlattı. Bakan Kaya, mültecilerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklarının oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin mültecilere karşı "açık kapı politikası" uyguladığını hatırlatan Kaya, "Türkiye, ezilenler için bir umut oldu. Ortadoğu, Asya ve Afrika'da yaşanan trajediler karşısında sessiz kalmadık ve uzaklığı hiç sorun yapmadan kıtaları birbirine bağlayan gönül köprüleri kurduk." ifadesini kullandı.