Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis’te (2)

"Kız çocuklarımızın güçlü şekilde geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz. 15 yıldır yaptığımız bütün kampanyalarla kızlarımızın daha fazla okullaşmasının artması için çaba gösterdik ve çok verimli sonuçlar aldık. Orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 45'lerden 83'lere çıkarttık. Biz istiyoruz ki tüm kızlarımız okusun liseyi üniversiteyi bitirsin, geleceğe daha güçlü hazırlansın. Kızlarımızın erken yaşta evlilikleriyle olan mücadelemizde de en büyük desteğimiz eğitim hayatının içinde kızlarımızı tutmak, onların eğitimden kopmamalarını sağlamak."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ahlat'ın ardından Bitlis'teki Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Sınıfları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, kadınlardan üretken olmalarını isteyerek, "Evde boş durmayın. Ürettiklerinizi satacak, paraya çevirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kadınlarımız üretsin istiyoruz." dedi. Bölgedeki Aile Destek Merkezleri sayısını arttıracaklarını belirten Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ KADINLARIMIZLA OLUŞTURACAĞIZ

Bölgede açtıkları Aile Destek Merkezlerinin kızlar ve kadınlar için sürekli bir eğitim ortamı oluşturduğunu aktaran Kaya, Bitlis'te 8'inci ADEM'i açacaklarını belirterek, "Biraz önce ADEM'i gezdik. Kadınlarımız bir taraftan dikiş nakış, farklı el sanatları öğrenirken, üretirken, çocukları da kreşlerde eğitim alıyor. İnşallah kadınlarımızın el ürünlerinin satılacağı bir merkez açılıyor. Biz de internet üzerinden satış planlaması yapıyoruz. Çok daha güçlü bir Türkiye'yi kızlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle oluşturacağız." dedi.

Bakan Kaya, kent merkezindeki esnafı4 ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Teşkilatı'na geçerek, Ocak ayı danışma Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Kaya burada partililere yaptığı konuşmada Türkiye'nin sadece kendi coğrafyasına değil, dünya coğrafyasına da yardım ettiğini söyledi. Bakan Kaya, Arakan'da yaşananları gördüğünü, bunu bir anne olarak, bir kadın olarak unutmayacağını kaydetti. Bakan Kaya, kişi başına düşen milli gelir bazında yardım yapan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. 2002 yılında 4 kalemde sosyal yardım yaptıklarını, bu sayıyı 39 kalem çıkardıklarını da belirten Bakan Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: