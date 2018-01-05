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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis'te

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 00:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Bakan Kaya, kentteki kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı

BİTLİS (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bitlis'te İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kaya, Sevgi Evleri Programı'nın ardından 15 Mayıs 2017'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Çetin Karabulut'un ailesini ziyaret etti.

Aile üyeleriyle bir süre görüşen Kaya, daha sonra polisevinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleriyle İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen işinin peşinde koşan yöneticilerin toplantıya yoğun katılım göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bitlis'te bakanlıklarına bağlı birimleri, şehit ailesini ziyaret ettiklerini anlatan Kaya, illerdeki eksiklikleri tespit etmek amacıyla toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaya, şu ana kadar 9 ilde gerçekleştirilen toplantıları 81 ilde yapmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla hizmet sunduğumuz mekanları ve hizmet alan vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Geçen yıl başlamıştık. İl ziyaretlerimizde hizmet verdiğimiz kuruluşlarımızı ve bakanlığımızın denetiminde olan özel kuruluşlarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 412 kuruluşu bakanlığımızın üst düzey bürokratlarıyla ziyaret ettik. Bu çalışmalarımızın amacı hizmetlerimizi yerinde görmek ve iyi uygulama örneklerini alarak diğer illerde de yaygınlaştırmaktır. Aynı zamanda il özelinde hizmetlerin sonraki süreçte detaylı olarak planlanmasını hedefliyoruz. Diğer önemli hedefimiz rehberlik ve tecrübe paylaşımı. Bu çok önem verdiğimiz bir alan. Görev yapan gözlemcilerimizle bakanlığımız ve taşra teşkilatı arasında etkili köprü vazifesi kuruyoruz bu toplantılarla."

Toplantı, basına kapalı devam etti.

(AA)

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