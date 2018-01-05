Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis'te

"Bu çalışmalarla hizmet sunduğumuz mekanları ve hizmet alan vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Geçen yıl başlamıştık. İl ziyaretlerimizde hizmet verdiğimiz kuruluşlarımızı ve bakanlığımızın denetiminde olan özel kuruluşlarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 412 kuruluşu bakanlığımızın üst düzey bürokratlarıyla ziyaret ettik. Bu çalışmalarımızın amacı hizmetlerimizi yerinde görmek ve iyi uygulama örneklerini alarak diğer illerde de yaygınlaştırmaktır. Aynı zamanda il özelinde hizmetlerin sonraki süreçte detaylı olarak planlanmasını hedefliyoruz. Diğer önemli hedefimiz rehberlik ve tecrübe paylaşımı. Bu çok önem verdiğimiz bir alan. Görev yapan gözlemcilerimizle bakanlığımız ve taşra teşkilatı arasında etkili köprü vazifesi kuruyoruz bu toplantılarla."

Toplantı, basına kapalı devam etti.

(AA)