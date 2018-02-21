Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Fas’ta

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin katılımıyla 5. İslam Ülkeleri Çocuktan Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında Fas’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaya, bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği görüşmelere Faslı mevkidaşı Besime el-Hakkavi ile başladı. Hakkavi ile görüşmesinin ardından Filistin Kalkınma Bakanı İbrahim Şair, Azerbaycan Aile Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Katar Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Muhammed Bin Abdülvahid el-Hamadi, Sudan Sosyal Sağlık Bakanı Adem İbrahim ve Tunus Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Neziha el-Ubeydi ile bir araya geldi.

Aile ve sosyal politikaların ele alındığı görüşmenin ardından AA muhabirine konuşan Hakkavi, “Önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Çünkü İslam dünyasındaki sosyal yaşama yönelik çalışmalarda karşılıklı iş birliğine çok ihtiyacımız var. Özellikle aile, çocuk ve sosyal hayata ilişkin Türkiye’nin yaşadığı tecrübesi bizim için çok önemli. Aynı zamanda Fas’ın da bu alanlarda birçok projesi var. Görüşmemizde iki ülkenin bu alanlarda gerçekleştirdiği önemli çalışmaları ele alma fırsatı bulduk” dedi.