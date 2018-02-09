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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 08:49 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altında olan çocukların 18 yaşından sonra sokağa atılmasını engellemek için yeni bir düzenlemeye gitti. Devlet koruması altındaki 18 yaşını doldurmuş olan çocuklar bundan böyle iş buluncaya kadar yurtlarda kalmaya devam edebilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

Sabah gazetesinin haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altında olan çocukların 18 yaşından sonra sokağa atılmasını engellemek için yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, koruma altındaki, üniversite kazanamamış çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra, iş bulana kadar devlet kurumlarında kalmaya devam edebilecekler. Kurum bakımından ayrılan gençler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte istihdam edilene kadar geçen süreçteki barınma ihtiyaçları Aile Bakanlığı tarafından karşılanacak. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocuklar, üniversite okudukları, yüksek lisans, doktora yaptıkları süre boyunca da yurtlarda kalmaya devam edebiliyorlar.

KADROLARA ATANACAK

Bakanlık, koruma altındaki çocukların istihdamı için de yeni bir düzenleme daha getirdi. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocukların doğrudan atamaları yapılırken üniversiteden mezun oldukları alanlar dikkate alınmadan, memur hizmetli gibi unvanlarla düşük kadrolara atanıyorlardı. Artık yurtlarda kalan çocuklar mezun oldukları üniversiteler ve uzmanlık alanları dikkate alınarak işe yerleştirilecek. Mühendislik, sosyoloji, psikoloji gibi çeşitli alanlardan mezun çocuklar hizmetli ya da memur olarak değil, mühendis, sosyolog, psikolog gibi kendi unvanlarıyla atanacaklar. Devlet kurumlarına yerleştirme için başvuru süresinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre, yurtlarda kalan gençlerin, yerleştirme için Aile Bakanlığına başvuru süresi, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl iken, bu süre 5 yıla çıkarıldı.

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Aile ve So Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
harika bir haber,yavaş yavaş sistem düzeliyor
Gayet mantıklı özelliklede kız çocukları ne yapar nereye gider 18 yaşından sonra bu çocuklara devlet baba iş istihamı sağlamalı devlet kadrosu olmasa bile özel şirketlerde belli sayıda yurtda yetişmiş kişi çalıştırma zorunluluğu getirilmeli
yok canım bizim aile bakanı böyle birşeye ön ayak olmaz daha çok zarar görsün diye uğraşır
Nihayet..
SAYIN KADINDAN SORUMLU BAKAN HANIMEFENDİ ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARI SAKIN SAKIN SOKAĞA BIRAKILMASIN DEVLETİM ONLARI GÖREVLENDİRSİN BİR YERLERDE İSTİHDAM ETSİN EVLENDİRSİN YOKSA ÇOK VEBALLİ BİR DURUM SÖZ KONUSU ONLAR BİZİM SİZİN DEVLETİMİN KORUMASI GEREKLİ EN BÜYÜK EMANETLER YÜCE RABBİM BU NİYETTE OLUR İSEK AMELLERİMİZ VE NETİCELERİ HAYIRLI OLUR ÜLKEMİZ VE İNSANIMIZ İÇİN
iyi haber
İsabet olmuş.
bugünkü alkış bunu düşünen uygulayanlara gelsin .
Yani buna yeni karar vermek acınası durum. 18 Yaşında biri Türkiye gibi bir ülkede ne yapabilir. Suç, tecavüz her geçen yıl katlanarak artıyor.
80 yıllık cumhuriyet tarihinde, sonunda öksüze yetime hakkıyla sahip çıkan ilk hükümet
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