Aile Yaşam Merkezi Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Gümüşhane Belediyesi Aile Yaşam Merkezi, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler için mevlit okuttu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından kurulan Aile Yaşam Merkezi’nin Yeni Mahalle’de düzenlediği Mevlid-i Şerif programına Başkan Çimen’in eşi Gülsen Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan’ın eşi İlke Danışan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’ın eşi Bilge Karataş ve vatandaşlar katıldı. Mevlidi-i şerifin ardından şehitlerimiz, askerlerimiz ve ordumuz için dualar edildi.

Mevlit sonrası açıklama yapan Gülsen Çimen, Mehmetçiğin Afrin’de zor şartlarda operasyon gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Millet olarak birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olması gereken günleri yaşıyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında kahraman ordumuz Afrin’de zor şartlar altında güvenliğimiz için mücadele ediyor. Onlara destek olmak için şehitlerimizin ruhuna ve ordumuzun muzaffer olması için Mevlid-i Şerif okuttuk, dualar ettik. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim askerimizi korusun ve muzaffer kılsın” dedi.