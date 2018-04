Ailece ödülü hak ettiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen 37. Geleneksel 23 Nisan Satranç Turnuvasında 12 farklı kategoride dereceye giren 72 sporcu düzenlenen törenle kupalarını kaldırdı.

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen 37. Geleneksel 23 Nisan Satranç Turnuvasında 12 farklı kategoride dereceye giren 72 sporcu Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törende kupalarını büyük bir coşku ile kaldırdı. 7-12 yaş aralığındaki sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda çocuklarını tribünlerde 2 gün boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan sporcu velileri de ödül töreni esnasında şampiyonluk kupalarını akıllı hamlelerin sahibi başarılı sporcularla birlikte kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.

"Tribünlerden büyük güç aldık"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen 37. Geleneksel Satranç Turnuvası ödül töreninde şampiyonlara ve katılımcı sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, turnuvanın düzenlendiği 2 gün boyunca tribünlerden büyük destek aldıklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Özkeçeci,

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde birçok farklı dalda düzenlendiğimiz spor organizasyonlarında çocuk yaştaki binlerce sporcumuzu tesislerimizde misafir etmenin, bayram coşkusunu ve sevincini çocuklarımızla birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu organizasyonlar içerisinde yıllardır ara vermeden büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvası, 12 farklı kategoride 600 civarında sporcu öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük bir birlik ve beraberlik tablosunun çizildiği açılış seremonisinde ortak hamleyle başlayan organizasyon, 2 gün boyunca bir birinden iddialı maçlara sahne oldu. Maçlar esnasında sporcu velilerimizin şampiyonlara olan desteği ve ilgisi gerçekten büyük bir takdiri ve alkışı hak etti. Tribünlerden aldığımız büyük güçle turnuvamızı çok daha moralli ve mutlu tamamladık. Bu nedenle tüm değerli velilerimize ve katılımcı sporcu öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Milli Eğitim camiamızın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığımızın büyük destekleriyle geleneksel turnuva zincirini devam ettireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Biz büyük bir aileyiz"

Organizasyonun ödül törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, "Gaziantep’te satranç sporuyla ilgilenen çok önemli bir kitle var. Değerli kulüp yöneticilerimiz, antrenörlerimiz ve hakemlerimizle her yaştaki satranç sever sporcularımızla ve onları hiç yalnız bırakmayan çok değerli velilerimizle büyük bir aileyiz. Bu ailenin büyümesinde en büyük destekçimiz Şehitkamil Belediye Başkanlığımız. Her zaman ifade ettiğimiz organizasyonların daha nitelikli şartlarda icra edilebilmesi, geniş kitlelere duyurulması ve eğitim faaliyetlerinden verimli sonuçlar elde edilebilmesi adına paydaş kurum ve kuruluşların desteği ve ilgisi çok önemli. Bu bağlamda Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun nezdinde tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bir organizasyonu 37 kez tekrarlamak büyük bir profesyonelliği gerektirir. İnşallah ilerleyen dönemde de bu organizasyonların, eğitim faaliyetlerinin, şenliklerin sayılarını arttırır ve satranç branşında Gaziantep’i ulusal ve uluslararası mecralarda başarıyla temsil eden sporcular yetiştiririz" diye konuştu.